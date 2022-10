Urdorf: Familienvater spricht über die Lernschwäche seiner Kinder

Urdorf «Mami, Papi, bin ich dumm?» – wie die Lernschwierigkeiten der Kinder das Leben einer Urdorfer Familie auf den Kopf stellte Michele und Andrea Aggiato aus Urdorf haben zwei Kinder, die an einer Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche leiden. Ihre Erfahrung zeigt, dass das Schulsystem nicht ausreichend auf solche Fälle vorbereitet ist. Jetzt veranstalten die Eltern einen Informationsabend in Urdorf, um Aufklärung zu leisten, damit es andere betroffene Familien leichter haben. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 26.10.2022, 09.00 Uhr

Michele Aggiato aus Urdorf will das Thema Dyslexie und Dyskalkulie bekannter machen. Zwei seiner drei Kinder sind von einer Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung betroffen. Andrea Zahler

Die goldenen Ballone mit den Zahlen 1 und 5 auf der Kommode im Wohnzimmer verraten es. Vor kurzem hat hier jemand Geburtstag gefeiert. Andrea und Michele Aggiatos ältester Sohn ist 15 Jahre alt geworden. Ein schöner Moment, welcher der fünfköpfigen Familie aus Urdorf Kraft gibt.

Die vergangenen Jahre waren nicht immer einfach für die Aggiatos. Das Ehepaar hat einen 15 und einen 13 Jahre alten Sohn sowie eine elfjährige Tochter. Der Älteste und die Jüngste leiden an Lernschwierigkeiten. «Bei meinem Sohn wurden eine Dyskalkulie, eine Dyslexie und das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADS festgestellt. Meine Tochter hat Dyskalkulie und eine leichte Form von Dyslexie», erzählt Michele Aggiato.

Der 48-Jährige will die Namen seiner Kinder nicht öffentlich nennen. Nichtsdestotrotz ist es ihm wichtig, dass das Thema Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung mehr Beachtung findet. «Jedes fünfte Schulkind weltweit hat solche Lernschwierigkeiten. Doch in den wenigsten Fällen wissen Pädagogen und Behörden in der Schweiz, was zu tun ist», sagt Aggiato, der sich seit knapp zwei Jahren als Präsident der Katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf engagiert.

Mit dem Schulstart beginnt die Odyssee der Familie

Mit dem Schulstart des ältesten Sohnes beginnt für ihn und seine Frau Andrea eine Odyssee, die das Paar an seine emotionalen und finanziellen Grenzen bringt. «Unser Sohn zeigte im Schulkontext ein auffälliges Verhalten. Er war extrem abwesend und verträumt. Aufträge der Lehrpersonen konnte er nicht umsetzen. Er verstand nicht, was sie von ihm verlangten», sagt Michele Aggiato.

Als ihr Kind bereits die vierte Klasse besucht, fällt den Eltern auf, dass es nur sehr langsam und stotternd liest. «Zudem konnte unser Sohn praktisch kein Wort fehlerfrei schreiben. Wir wunderten uns, warum er keine Fortschritte macht. Und auch er merkte, dass er den Mitschülern hinterherhinkt, und fragte uns: Mami, Papi, bin ich dumm?», berichtet Aggiato.

Sie versuchen, den Schulstoff zu Hause nachzuholen

Weil ihr Kind im Unterricht nicht mehr mitkommt, versuchen die Eltern, den Stoff am Abend zu Hause nachzuholen. Eine Zerreissprobe für die Ehe und eine Belastung für das Familienleben. «Wir büffelten mit ihm auch für Prüfungen. Wenn wir Glück hatten, konnte er sich bildlich an das Gelernte erinnern und es in den Tests wiedergeben. Oft gelang es ihm aber nicht.» Die schlechten schulischen Leistungen sind Thema Nummer eins bei jedem Eltern-Lehrergespräch. Für die Aggiatos ein unhaltbarer Zustand.

«Die Zeit vergeht, dein Kind wächst, hat grosse Probleme in der Schule und als Eltern weiss man einfach nicht mehr weiter.»

Er selbst habe seinen Sohn damals schulisch schon abgeschrieben, sagt Aggiato. «Doch meine Frau liess nicht locker und hat weitergekämpft.» Als ihr Sohn schliesslich in der 5. Primarschule ist, macht die Schullogopädin das Ehepaar darauf aufmerksam, dass ihr Kind Legasthenie, also eine Lese- und Rechtschreibstörung hat. Wenig später wird ihm auch eine schwere Rechenstörung attestiert. «Das war für uns ein emotionaler Moment. Zum einen waren wir froh, dass wir endlich wussten, was los ist. Zum anderen fragten wir uns, warum so viel Zeit bis dahin verstreichen musste.»

Sie dachten, jetzt wird alles besser

Die Gewissheit gibt den Aggiatos Motivation, weiterzumachen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Ehepaar liest Bücher und recherchiert im Internet. «Wir gingen davon aus, dass dank der neuen Erkenntnis unserem Sohn nun geholfen werden kann und dass die Schwierigkeiten in der Schule bald vorbei sind.» Doch das Gegenteil ist der Fall: «Die Lehrpersonen und Sonderpädagogen waren bis auf wenige Ausnahmen unzureichend über den Umgang mit Schulkindern mit Lernstörungen informiert und dafür auch nicht ausgebildet», ist das Fazit der Aggiatos.

Doch von vorne: Die Eltern finden heraus, dass ihrem Sohn aufgrund seiner Lernschwierigkeiten, die gesetzlich als Behinderung angesehen werden, ein Nachteilsausgleich zusteht. Aggiato wählt zur Erklärung des Begriffs das Beispiel eines Kindes, das schlechte Augen hat und deswegen nicht erkennt, was an der Wandtafel steht. «Wegen seines Defizits wird es nicht in eine andere Schule geschickt, wo die Wandtafeln grösser sind, sondern es erhält eine Brille, damit es wieder besser sieht. Die Brille ist der Nachteilsausgleich für dieses Kind.» Seinem Sohn sei ein solcher Ausgleich von der Schule nur widerwillig gewährt worden.

Setzt sich für Kinder mit Lernschwierigkeiten ein. «Auch sie sollen Platz im Bildungs- und Berufssystem haben», findet Michele Aggiato. Andrea Zahler

«Es wurde zum Beispiel vereinbart, dass er bei gewissen Prüfungsformen einen Drittel mehr Zeit für die Lösung der Aufgaben erhält oder er den Test in einem separaten Raum absolvieren kann», sagt Aggiato. Überdies wird der Einsatz von Hilfsmitteln wie Taschenrechner oder Einmaleins-Tabelle bei Mathematikprüfungen erlaubt. Jedoch nur, wenn diese Hilfsmittel nicht Thema der Tests sind.

Die vereinbarten Massnahmen bringen jedoch keine Besserung. «Meine Frau und ich sassen nicht im Klassenzimmer und kontrollierten, ob die Abmachung auch durchgesetzt wird», sagt Aggiato. Weil ihr zurückhaltender Sohn die Massnahmen nicht konkret einfordert, werden sie von den Lehrpersonen kaum umgesetzt.

Für die Eltern ist klar: Dies wäre die Aufgabe der Schule und nicht die ihres Sohnes. «Für uns war diese Episode ein weiteres Zeichen für das Unvermögen der Schule, mit der Situation umzugehen.» Der sonderpädagogische Dienst habe zudem mehrmals versucht, weitere Massnahmen zum Nachteilsausgleich als Lernzielanpassung abzulehnen. «Das hätte zu einer Notenbefreiung geführt», sagt Aggiato.

Die Privatschule kostet 30'000 Franken pro Jahr

Nach vielen Diskussionen reisst den Eltern nach dem ersten Jahr Sekundarschule in Urdorf der Geduldsfaden. Seither besucht der älteste Sohn eine Privatschule in Zürich. Weil die Aggiatos den Wechsel eigenhändig entscheiden, müssen sie die 30'000 Franken pro Schuljahr selbst aufbringen und erhalten keine Unterstützung von der Gemeinde.

«Wenn unser Sohn seine Schulzeit beendet hat, werden unsere Ersparnisse aufgebraucht sein», sagt Aggiato. Doch zu diesem Opfer sind die Eltern bereit. «Wenn es unserem Sohn hilft, sich so schulisch zu entfalten und er damit bessere Chancen in der Berufswelt hat, ist es uns das wert.»

Bei der Tochter ist die Situation entspannter

Weniger hürdenreich ist die bisherige Schulzeit der elfjährigen Tochter. Bei ihr wurden eine Rechenschwäche sowie eine leichte Lese-Rechtschreibstörung festgestellt. «Die Konstellation mit ihren Lehrpersonen und den Sonderpädagogen ist gut. Sie sind offen und gut ausgebildet. Unsere Tochter ist bei ihnen gut aufgehoben», sagt Aggiato. Zudem habe die Jüngste von den Erfahrungen der Eltern profitieren können.

Ihr Wissen wollen die Aggiatos nun auch anderen betroffenen Familien weitergeben. Deshalb hat das Ehepaar die nicht politische Initiative DyDys gegründet und eine gleichlautende Internetplattform erstellt, um Aufklärung zu betreiben. «Wir wollen ein Netzwerk für Eltern und Lehrpersonen aufbauen. Wenn sie besser Bescheid wissen, können sie konstruktiv ins Gespräch mit Politik und Behörden kommen», sagt Aggiato. Er betont: «Unsere Kritik richtet sich nicht gegen die Schule Urdorf. Wir sind der Meinung, dass sich das Schulsystem grundlegend ändern muss.»

Anlässlich des nationalen Tags der Dyslexie und Dyskalkulie organisieren die Aggiatos in Zusammenarbeit mit dem Verband für Dyslexie Schweiz am 27. Oktober einen kostenlosen Informationsanlass im Embrisaal in Urdorf. Neben Michele Aggiato, der von seinen Erfahrungen als Vater zweier betroffener Kinder berichtet, liefert Robin Hull, Präsident des Verbandes Dyslexie Schweiz und Rektor des englischen Gymnasiums Hull's School in Zürich, eine fachliche Einführung.

Diskussion mit Vertretern der Schule Urdorf

An einer Podiumsdiskussion werden zudem Logopädin Stefanie Köberlin, die an der Schule Urdorf tätig ist, sowie Lara Weber, die sich als Schulische Heilpädagogin und Schulleiterin im Schulhaus Weihermatt in Urdorf engagiert, zu Wort kommen. An der Gesprächsrunde teilnehmen wird auch der neue Urdorfer Schulpräsident Urs Minder (parteilos). «Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Schulkinder mit Lernschwierigkeiten die Freude am Lernen und an der Schule bewahren können», sagt Aggiato. Wichtig ist es den Organisatoren, Hemmungen abzubauen. «Eltern sollten sich nicht schämen, Abklärungen bei ihren Kindern durchzuführen. Lernschwierigkeiten sollen nicht als Behinderung, sondern als Talent wahrgenommen werden.»

So geschieht dies im Hause Aggiato. «Unser Sohn hat ein sehr gutes grafisches Vorstellungsvermögen. Unsere Tochter ist musisch begabt. Sie singt und tanzt gerne. Wir versuchen, diese Talente zu fördern, statt uns auf die Defizite zu fokussieren», sagt der Familienvater. Für die Zukunft seiner Kinder wünscht er sich, dass sich das Berufs- und Bildungssystem in der Schweiz wandeln wird. «So, dass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten darin Platz haben.»

Informationsabend zu Schulkindern mit Lernschwierigkeiten: Der Anlass findet am Donnerstag, 27. Oktober, um 18.30 Uhr im Embrisaal in Urdorf statt. Der Eintritt ist gratis. Anmeldung auf der Plattform dydys.ch.

