Das Urdorfer Waldfest findet nach drei Jahren wieder statt

Urdorf «Für mich gehört das Fest zu Urdorf»: Das Waldfest ist nach drei Jahren wieder zurück Am zweiten Juliwochenende findet in Urdorf das von der Knabengesellschaft organisierte Waldfest wieder statt. Präsident Yves Wismer möchte mit dem Anlass sowohl bei jungen Menschen als auch bei Älteren für gute Stimmung sorgen. Muriel Daasch 25.06.2022, 04.30 Uhr

Am letzten Urdorfer Waldfest im Jahr 2019 herrschte ausgelassene Stimmung. Christian Murer

Nach zwei coronabedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 können sich die Urdorferinnen und Urdorfer dieses Jahr auf ein langersehntes Waldfest freuen. Stattfinden wird es in zwei Wochen am Freitag, 8. Juli, und am Samstag, 9. Juli, jeweils ab 18 Uhr an der Heinrich Stutz-Strasse in Urdorf. Bei Regen soll das Fest auf das darauffolgende Wochenende verschoben werden.

Organisiert wird das Waldfest schon seit vielen Jahren von der Knabengesellschaft Urdorf. Präsident Yves Wismer ist froh, das Fest nun endlich wieder durchführen zu können. «Für mich ist es ein Fest, das zu Urdorf gehört und auch für das Dorfleben sehr wichtig ist», sagt er. In den vergangenen zwei Jahren seien er und andere Vereinsmitglieder immer wieder auf das Waldfest angesprochen worden. Das zeige, dass die Nachfrage in der Bevölkerung auf jeden Fall da sei.

Alleinunterhalter und Handörgeler Meiri am letzten Urdorfer Waldfest. Er wird das Publikum auch in diesem Jahr wieder beehren. Christian Murer

Gemeinsam mit den anderen vier Vorstandsmitgliedern der Urdorfer Knabengesellschaft hat Wismer im letzten März mit der Planung für das diesjährige Waldfest begonnen. «Der grösste Aufwand dabei war, genügend Helferinnen und Helfer für die Festwirtschaft zu organisieren», sagt er.

Als ältester dokumentierter Verein in Urdorf pflegt die Knabengesellschaft eine alte Tradition: Alle Mitglieder sind männlich und sobald man heiratet, tritt man automatisch aus dem Verein aus. Für das Fest wurden deshalb nebst den aktiven Mitgliedern auch ehemalige Knaben sowie weitere Freunde und Bekannte aufgeboten.

Zwei Liveacts sorgen am Waldfest für Unterhaltung

Das Waldfest soll laut Wismer dieses Jahr etwa im gleichen Rahmen stattfinden wie bei den vergangenen Austragungen. An beiden Tagen wird den Besucherinnen und Besuchern bis um 1 Uhr nachts Livemusik geboten. Am Freitag hat der Alleinunterhalter und Handörgeler Meiri seinen Auftritt. Auch am letzten Waldfest im Jahr 2019 unterhielt er das Publikum mit einem bunten Programm.

Für das diesjährige Waldfest wird mit 600 bis 700 Besuchern gerechnet. Christian Murer

Am Samstag übernimmt Musiker, Sänger und Entertainer Philipp Kanjo die Waldbühne. Mit seiner Schlagermusik hat er vor einigen Jahren an einem Casting auch die Jury von «Deutschland sucht den Superstar» begeistert. Neben den beiden Liveacts wird es am Waldfest auch eine Bar geben, in der Musik gespielt wird. «Wir möchten sowohl für die junge als auch für die ältere Generation etwas bieten und für gute Stimmung sorgen», sagt Wismer.

Das Essensangebot besteht aus Würsten, Steaks, Spiessen, Pommes frites und Hotdogs. Wismer rechnet am gesamten Wochenende mit etwa 600 bis 700 Besucherinnen und Besuchern. «Es soll ein Ort sein, wo sich die Leute wiedertreffen oder auch kennen lernen können», sagt er.