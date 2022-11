Urdorf «Ein Leiter, der viel bewegen wird»: Der neue Polizeikommandant hat seinen Eid abgelegt Der neue Kommandant der Gemeindepolizei Urdorf, Marc Wyss, wurde am Montag feierlich vereidigt. Am 1. Januar 2023 wird die neue Kommunalpolizei ihren Dienst aufnehmen. Virginia Kamm 01.11.2022, 05.00 Uhr

Strahlende Gesichter bei der Vereidigung: Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP) und der neue Polizeikommandant Marc Wyss. Bild: Andrea Zahler

Jetzt ist es offiziell: Marc Wyss wurde als neuer Kommandant der Gemeindepolizei Urdorf vereidigt. Der feierliche Akt fand am Montag in Anwesenheit von Vertretern der Kantonspolizei Zürich und der Gemeinde im Urdorfer Gemeindehaus statt. «Ich freue mich, dass Urdorf bald wieder eine eigene Gemeindepolizei haben wird», sagte Finanz- und Sicherheitsvorstand Thomas Hächler (FDP), der in seinen 29 Jahren im Amt zum ersten Mal eine Vereidigung durchführte.