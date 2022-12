Urdorf: Betreute der Stiftung Solvita zeigen ihren Alltag

Urdorf Leben mit einer Beeinträchtigung: Sie träumen von einer Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt Christian und Piri haben einen geschützten Arbeitsplatz bei der Stiftung Solvita in Urdorf. Ersterer ist in der Werkstatt des Service-Zentrums tätig, Letzterer unterstützt das Küchenteam im Wohnheim Solvita. Anlässlich des internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember sprechen sie über ihren Alltag, ihre Wünsche und Sorgen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christian (rechts) mit seinem Gruppenleiter Carlo Bölsterli in der Werkstatt des Service-Zentrums der Stiftung Solvita in Urdorf. Hier erledigt der 30-Jährige aus Affoltern am Albis seit elf Jahren niederschwellige Aufgaben im Bereich Elektronik. Bild: Mathias Förster

Auf Christians Arbeitspult liegt eine Rolle mit mehreren Metern Kabel. «Ich schneide heute Isolierschläuche zu. Sie sollen LED-Lampen abdichten», sagt der 30-Jährige. Er befindet sich in einer Werkstatt im Service-Zentrum der Stiftung Solvita in Urdorf. Hier arbeitet Christian bereits seit elf Jahren. «Mein Zehnjähriges konnte ich schon feiern», sagt er mit einem Lächeln.

Christian hat einen geschützten Arbeitsplatz und lebt in einer Aussenwohngruppe der Stiftung in Affoltern am Albis. Auch wenn dem 1,93 Meter grossen und sympathischen Mann auf den ersten Blick nichts anzumerken ist, hat er eine geistige Beeinträchtigung. Sein Handicap zu beschreiben, fällt ihm schwer. «Ich bin einfach etwas langsamer», erklärt Christian nach einer kurzen Denkpause.

Eine der Werkstätten im Service-Zentrum der Stiftung Solvita. Hier erledigen betreute Mitarbeitende verschiedene Aufträge für Firmen. Bild: Mathias Förster

In der Elektronikabteilung fühlt sich Christian wohl. Die Werkstattgruppe, in die er aufgrund seiner Fähigkeiten eingeteilt ist, erledigt Aufträge für verschiedene Firmen. Es wird abgemessen, zugeschnitten und gelötet. «Hier gefällt es mir besser als in der Verpackungsabteilung. Abstimmungsunterlagen in Couverts einzupacken ist nicht mein Ding», sagt Christian.

Zuständig für ihn ist Gruppenleiter Elektronik Carlo Bölsterli, der nach jedem Teilschritt die Arbeit seiner Schützlinge kontrolliert. «Christian ist ein Rädchen im Geflecht und hilft überall mit», sagt er. Der Unterengstringer achtet darauf, dass die Beeinträchtigten einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag haben. Deshalb wechselt Christian jeweils am Freitag beispielsweise in die Werkstatt des PC-Recyclings, wo er Computer in ihre Einzelteile zerlegt.

Arbeitsdruck wirkt sich kontraproduktiv aus

«Gewisse Aufträge in der Elektronikabteilung sind in zwei bis drei Tagen bewältigt, andere dauern ein paar Wochen. Wichtig ist, dass kein Arbeitsdruck herrscht. Das ist kontraproduktiv», erzählt Bölsterli, der bereits seit 27 Jahren in der Stiftung Solvita wirkt. Ihn reizt die Arbeit mit den Klienten. Jede und jeder sei anders, die Vielfalt bringe Spannung. «Unser Ziel ist, dass sie eine Beschäftigung haben und ihnen diese Freude bereitet», sagt Bölsterli. Christian begleitete er auch während seiner zweijährigen Ausbildung zum Elektropraktiker. «Das war eine grosse Herausforderung für ihn, weil er in dieser Zeit an Depressionen litt», erinnert sich Bölsterli.

Christian ist in einem 60-Prozent-Pensum im Service-Zentrum der Stiftung Solvita beschäftigt. Das gibt ihm noch genug Zeit, sich seinen Hobbys zu widmen. Er skatet und besucht gerne Konzerte. Bild: Mathias Förster

Die Lehrzeit hat Christian nichtsdestotrotz erfolgreich hinter sich gebracht. Heute ist er in einem 60-Prozent-Pensum bei der Stiftung beschäftigt. Das heisst, dass ihm noch genug Zeit für seine Hobbys bleibt. Und von diesen hat er einige.

Christian ist begeisterter Skateboarder. Auf seinem Handy zeigt er Videos von seiner Passion. «Das ist ein Kickflip. Der ist mir nicht schlecht gelungen», kommentiert Christian ein Skateboard-Manöver. Er habe schon einige Filme von seinen Sprüngen auf seinen Youtube-Kanal hochgeladen. Anzutreffen ist Christian in seiner Freizeit viel auf dem Skatepark der Bäckeranlage in Zürich oder in der Freestylehalle beim Werdhölzli in Zürich.

«Meine Ausrüstung kaufe ich mir meist in einem Outlet in Landquart. Dort sind die Boards, Achsen, Rollen und die Bekleidung nicht so teuer», erzählt Christian. Trotzdem besucht er viele Skater-Geschäfte in der Stadt Zürich. In fast jedem Laden kenne er die Verkäuferinnen und Verkäufer persönlich, sagt er sichtlich stolz.

Er ist Fan von Sido und DJ Antoine

Eine weitere Leidenschaft ist die Musik. Christian besucht gerne Konzerte. «Vor ein paar Monaten war ich im ‹Kaufleuten›, als Sido aufgetreten ist. Die Stimmung war so gut, dass ich mit meinem Kollegen bis um 4 Uhr morgens an der After-Party war.» Fan ist Christian nicht nur vom deutschen Rapper, sondern auch von DJ Antoine. «Ich hab sogar ein Foto mit ihm», sagt er und präsentiert ein Bild mit dem Schweizer House-DJ auf seinem Instagram-Profil.

In den Ausgang gehen und Konzerte besuchen könne er aber nicht dauernd. «Dafür reicht mein IV-Lohn nicht.» Gerne würde Christian deshalb im ersten, regulären Arbeitsmarkt tätig sein, am liebsten in einem Skater-Geschäft in Zürich. «Im Frühling wird mein Jobcoach mich bei einem Schnuppertag begleiten. Im Moment hat er wegen anderen Lehrlingen, die er betreut, keine Zeit dafür.»

Hier schneidet Christian Isolierschläuche zu. Er absolvierte bei der Stiftung Solvita eine Ausbildung zum Elektronikpraktiker. Bild: Mathias Förster

Gruppenleiter Bölsterli versichert, dass man sich bemühe, die Klienten zu fördern und wenn möglich auf den ersten Arbeitsmarkt herauszubegleiten. «Doch das ist in den meisten Fällen schwierig, auch wenn Christian zur kognitiv stärksten Gruppe unserer Klienten gehört», sagt Bölsterli. Der normale Arbeitsmarkt biete heutzutage keinen Platz mehr für Menschen wie Christian.

«Früher gab es Jobs, die man mit wenig Wissen ausführen konnte. Heute verlangt man sogar von einem Lageristen, dass er einen Computer bedienen kann.»

Ein weiteres Thema, das Christian stark beschäftigt, ist die Partnersuche. Er wünscht sich eine Freundin, mit der er seine Hobbys teilen und Zeit verbringen kann. «Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass das für jemanden wie mich viel schwieriger ist», sagt Christian.

Die Partnersuche ist schwierig für ihn

Frauen seien nicht so zugänglich und verständnisvoll, seine Beeinträchtigung schrecke viele ab. Aktuell bandelt Christian wieder mit seiner Ex-Freundin an. «Wir haben uns vor etwa zehn Jahren an einem ZSC-Match kennen gelernt.» Seit einer Weile stünden sie wieder miteinander in Kontakt. Christian grinst und sagt: «Sie hat mir geschrieben und wir haben uns getroffen.»

Auch Piri steht seit sieben Jahren im Einsatz der Stiftung Solvita. Zuerst arbeitete er im Service-Zentrum und absolvierte dort eine interne Ausbildung zum Logistiker. Später machte er eine IV-Anlehre zum Koch und unterstützt seither das Küchenteam im Wohnheim der Solvita in Urdorf. Es befindet sich vis-à-vis dem Spital Limmattal und bereitet täglich 160 bis 170 Mittagessen und rund 60 Nachtessen zu.

«Ich bin froh, dass ich mit Lebensmitteln arbeiten darf. Das macht mir mehr Spass. Zudem probiere ich gerne Essen», sagt Piri und lacht. Dass er in der Gastronomie gelandet ist, hat auch seinen Grund. «In meiner Familie gibt es viele Köche. Ich führe sozusagen die Familientradition weiter», erzählt der 23-Jährige aus Dietikon. Er wohnt mit seiner Schwester und seinen Eltern zusammen. Zu Hause stehen vor allem die Eltern am Herd. «Mein Vater kocht gerne Schweizer Gerichte, meine Mutter bereitet tamilische Speisen aus unserer Heimat Sri Lanka zu.»

Piri (links) rüstet am liebsten Gemüse in der Küche des Wohnheims Solvita in Urdorf. Über die Schulter schaut ihm Gruppenleiter Stefan Hildebrand. Bild: Mathias Förster

Das Rüsten findet Piri besonders toll. «Dabei kann ich gut mit meinen Arbeitskolleginnen und -kollegen quatschen. In der warmen Küche geht das nicht, da muss ich konzentriert arbeiten.» Der Dietiker wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt. «Er ist unser Springer und kann spontan und ohne grosse Vorbereitung seinen Arbeitsplatz wechseln. Das ist nicht bei allen Menschen mit Beeinträchtigung der Fall», sagt Stefan Hildebrand, Gruppenleiter Küche. Der gelernte Koch aus Geroldswil achtet darauf, den Bewohnenden ausgewogene und frische Gerichte zu bieten. Gewisse können aufgrund von Krankheiten oder der Beeinträchtigung nur spezielle Kost zu sich nehmen.

Cordon bleu ist besonders beliebt

«Doch die Lieblingsgerichte sind bei vielen die gleichen. Schnipo und Cordon bleu mit Wedges stehen ganz oben auf der Hitliste», sagt Hildebrand. An Geburtstagen können sich die Bewohnerinnen und Bewohner aussuchen, was sie essen wollen. «Es ist manchmal lustig, was die Leute für Präferenzen haben. Nasi Goreng, Fleischkäse mit Kartoffelsalat oder Omelettes», erinnert sich Hildebrand. Piri hat kein Leibgericht. «Mir schmeckt eigentlich alles», sagt er und fügt nach einer Weile an: «Ausser Rahmspinat, das passt einfach nicht für mich.»

Mit der Beschäftigung in der Wohnheimküche gibt sich Piri aber nicht zufrieden. «Mein Ziel ist es, eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden und nicht mehr IV-Bezüger zu sein.» Die Hauptmotivation sei der höhere Verdienst. «Zudem lerne ich gerne Neues dazu.» Im Rahmen der beruflichen Integrationsmassnahmen kümmert sich ein Bewerbungscoach um den 23-Jährigen. Piri konnte bereits ein paar Mal schnuppern gehen.

Piri (links) arbeitet seit sieben Jahren für die Stiftung Solvita. Am besten gefällt es ihm im Küchenteam mit Gruppenleiter Stefan Hildebrand. Bild: Mathias Förster

«Er muss nicht zwingend in der Gastronomie Arbeit finden. Es kann etwas Berufsverwandtes sein, zum Beispiel eine Stelle als Logistiker in einem Lebensmittelgeschäft», sagt Hildebrand. Er betreut zehn Mitarbeitende in der Wohnheimküche. Zudem zählen drei Köche, ein Küchenchef und zwei Lernende zum Team. «Die grosse Herausforderung ist, dass sich auf engem Raum viele unterschiedliche Persönlichkeiten mit diversen Bedürfnissen und Handicaps tummeln», sagt Hildebrand.

«Die vielen Hände, die mir zur Verfügung stehen, passend einzusetzen, gehört zu meinen Aufgaben.»

Die Begleitung der betreuten Mitarbeitenden sollte gleichzeitig nicht dem Hauptauftrag in die Quere kommen: die Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner. Hildebrand sagt: «Täglich eine Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Doch bisher haben wir es gemeinsam noch immer geschafft, etwas Feines auf die Teller zu bringen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen