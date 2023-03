Der Muulaffemärt in Urdorf ist endlich zurück auf seinem Platz

Urdorf Endlich wieder zu Hause: Zum Start ins Jubiläumsjahr ist der Muulaffemärt zurück auf dem gleichnamigen Platz Nach zwei Jahren im Exil fand der erste Markt des Jahres wieder auf dem neugestalteten Muulaffeplatz statt. Dieses Jahr wird der beliebte Urdorfer Markt 40 Jahre alt. Christian Murer 16.03.2023, 21.31 Uhr

Der Stand von Suters Hofmärt aus Aesch ist neu mit dabei. Christian Murer Blick auf den neu gestalteten Muulaffeplatz. Christian Murer Saisonales Gemüse am Stand der Familie Eichenberger-Rey aus Bergdietikon. Christian Murer Saisonales Gemüse am Stand der Familie Eichenberger-Rey aus Bergdietikon. Christian Murer Ruedi Anliker und Philippe Blindenbacher in ihrem Käsestand. Christian Murer Zur Eröffnung der neuen Marktsaison gabs Gratiskaffee. Christian Murer Marktleiterin Regula Imhof verteilt bunte Primeli. Christian Murer Grosse Auswahl an Kinderkleidern. Christian Murer Patelfarben sind für Kinderkleider derzeit offensichtlich beliebt. Christian Murer Der Muulaffemärt zog viele Besucherinnen und Besucher an. Christian Murer Eine fröhliche Wollschar an der Sonne. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Die Kafistube ist nach wie vor sehr beliebt. Christian Murer Auch für Vierbeiner werden kulinarische Leckereien angeboten. Christian Murer Auch «Blumen Röbi» hat erneut einen Stand mit saisonalen Blumen. Christian Murer Bunte Blumen verbreiten Frühlingsstimmung. Christian Murer

Bei sonnigem Frühlingswetter deckten sich am Donnerstagmorgen viele Leute auf dem Muulaffeplatz in Urdorf mit Backwaren, Blumen, Gemüse oder Käse ein. Marktleiterin Regula Imhof verteilte vor Ort bunte Primeli: «Das ist wie jedes Jahr ein Geschenk an die treuen Besucherinnen und Besucher zur Markteröffnung.» Nach zwei Jahren Gastrecht auf dem Parkplatz Zwischenbächen kehrte der Muulaffemärt zum Start der neuen Saison wieder an seinen namensgebenden Ort zurück, der nach der Umgestaltung und Aufwertung nun in neuem Glanz erscheint.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren fehlte zwar der Stand mit Gemüse vom Ankenhof aus Oberengstringen. Doch Suters Hofmärt aus Aesch sprang mit einem grossen Sortiment in die Bresche. Käser Ruedi Anliker war mit seinem neuen Verkäufer Philippe Blindenbacher am Käsestand «Gsund+Gluschtig» tätig. Auch abseits von Nahrungsmitteln wurde auf dem Markt einiges geboten.

Marktleiterin Regula Imhof sagte nach Schluss des Muulaffemärts am Donnerstag: «Ich bin glücklich, dass wir wieder auf dem Muulaffeplatz sind und freue mich auf eine schöne Marktsaison.» Auch das Zusammensitzen und Plaudern in der Kafistube habe den Leuten gut gefallen. «Die bunten Primeli schätzten die Besucherinnen und -besucher ebenso sehr», sagt sie.

Vor 40 Jahren gab es Luftballons und einen Zeichenwettbewerb

Die diesjährige Marktsaison ist eine besondere: 2023 jährt sich der beliebte Wochenmarkt, der immer donnerstags von 8 bis 11 Uhr stattfindet, bereits zum 40. Mal. Beim ersten Markttag am 1. September 1983 gab es einen Zeichnungswettbewerb und Luftballons. Franz Knupp spielte damals mit seinem Drehörgeli auf. Und auch Petrus war dem ersten Urdorfer Muulaffemärt überaus gnädig gesinnt.

«Der Muulaffemärt ist wieder am angestammten Märtplatz angekommen und bleibt damit ein fester Bestandteil des Urdorfer Dorflebens im historischen Dorfkern», freute sich Gemeindeschreiber Patrick Müller, der sich genauso wie Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) in der Kafistube mit anderen Besucherinnen und Besuchern austauschte. Die Gemeinde wünsche der Marktkommission ein erfolgreiches Marktjahr zum 40-Jahr-Jubiläum und danke allen Beteiligten für ihr Engagement und das Verständnis während der Bauphase, sagte er weiter.

Unter den zahlreichen Menschen auf dem Muulaffeplatz war auch Annamarie Zürcher, die viele Jahre den Frauenverein Urdorf leitete. Sie freue sich, dass die Menschen an diesem langersehnten Markttag in Scharen gekommen waren, sagte sie. Die zahlreichen Stände seien alle gut besucht worden und beim Warten habe man sich gut mit anderen unterhalten können. «Auch an den Kaffeetischen herrschte ein emsiges Treiben und es blieb kaum ein Platz leer», so die Urdorferin.