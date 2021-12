Urdorf: Entschädigungen für Behörden wurden neu geregelt

Gemeindeversammlung Wie sollen Behördenmitglieder entschädigt werden? Darüber entbrannte in Urdorf eine längere Diskussion Nach verschiedenen Anträgen genehmigte die Gemeindeversammlung die neue Verordnung für die Entschädigung von Gemeinderat und Schulpflege. Für weit weniger Gesprächsstoff sorgten die anderen Geschäfte. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 02.12.2021, 17.31 Uhr

Gemeindeverwaltung Urdorf, fotografiert am 27. Oktober 2020. Severin Bigler

Es war ein spezieller Moment am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Zentrum. Zum ersten Mal seit zwei Jahren stand in Urdorf wieder eine Gemeindeversammlung auf dem Programm. Gleichzeitig war es die letzte Schulgemeindeversammlung. Denn per 1. Januar nimmt die Einheitsgemeinde ihren Betrieb auf. Die damit verbundene Anpassung der Gemeindeorganisation gab denn auch am meisten zu reden. Genauer gesagt: die revidierte Besoldungsverordnung, die neu Entschädigungsverordnung heissen wird und bei beiden Gütern auf der Traktandenliste stand.

Der Gemeinderat und die Schulpflege hatten das Dokument im Zusammenhang mit der Bildung einer Einheitsgemeinde auf seine Aktualität geprüft. Dabei sind die beiden Gremien zum Schluss gekommen, dass die Verordnung nach wie vor zeitgemäss ist und die darin enthaltenen Entschädigungsansätze für sämtliche Behörden angemessen seien, wie der Vizepräsident des Gemeinderates Thomas Hächler (FDP) und der Vizepräsident der Schulpflege Roger Schmidinger (SVP) bei der gemeinsamen Präsentation betonten. Deshalb soll die gesamte Entschädigung für den Gemeinderat und die Schulpflege grundsätzlich gleich hoch bleiben, wobei die Zuteilung leicht angepasst werden soll.

Über 400'000 Franken Entschädigungen für Gemeinderat und Schulpflege

Abzüglich eines Betrags von 32'000 Franken für die zwei entfallenden Schulpflegemitglieder beläuft sich die gesamte Entschädigung damit auf 424'040 Franken. Das blieb in den beiden Versammlungen unbestritten. Zu Diskussionen führten vielmehr die neuen Zuteilungen und eine Formulierung in der überarbeiteten Verordnung. Diese sieht vor, dass die bisherige Entschädigung für das Schulpräsidium in unveränderter Höhe von 35'000 Franken an die Bildungsvorsteherin respektive den Bildungsvorstand, also an die Schulpräsidentin oder den Schulpräsidenten, der neu im Gemeinderat sitzt, ausgerichtet wird. Weil mit der Einheitsgemeinde eine Reduktion der Schulpflege von neun auf sechs Mitglieder einhergeht, wird deren Globalbudget für weitere Zulagen zur Grundentschädigung von heute 30'000 Franken auf 20'000 Franken reduziert. Die Differenz von 10'000 Franken wird dem Globalbudget des Gemeinderates zugewiesen, weil dieser um das Ressort Bildung und die Querschnittfunktionen Finanzen und Liegenschaften erweitert wird.

Dieses neue Bildungsressort hat wiederum zur Folge, dass die bisherigen Ressorts des Gemeinderates von heute sieben auf neu sechs Gemeinderäte verteilt werden. Die Besoldung pro normales Gemeinderatsmitglied soll gleich wie bis anhin bleiben, bei 27'400 Franken. Allerdings nimmt im siebenköpfigen Gemeinderat neu auch die Schulpräsidentin beziehungsweise der Schulpräsident Einsitz, weshalb es neu ein normales Gemeinderatsmitglied weniger hat. Dessen Entschädigung, nämlich 27'400 Franken, bleibt sozusagen übrig und wird deshalb neu dem Globalbudget des Gemeinderates zugeschlagen. Dieses beläuft sich künftig auf 81'240 Franken (bisher 43'840 Franken), jenes der Schulpflege auf 20'000 Franken (bisher 30'000 Franken).

Die SP befürchtet, die Stimmung im Gemeinderat könnte leiden

Diese Neuzuteilung war der SP ein Dorn im Auge, wie Thomas Baumgartner den Standpunkt seiner Partei erklärte. Aus Sicht der Sozialdemokraten ist das gemeinderätliche Globalbudget viel zu hoch und die Grundpauschale für die Bildungsvorsteherin beziehungsweise den Bildungsvorsteher viel zu tief. Zudem störte sich die Partei an einer identischen Formulierung in den Artikeln 4 und 5 der Verordnung. In Bezug auf den Gemeinderat beziehungsweise die Schulpflege heisst es dort: «Unterschiedliche Beanspruchungen, Einsatz und Leistung der einzelnen Behördenmitglieder werden in Form einer jährlichen Zulage abgegolten.» Aus Sicht der SP sind vor allem die Begriffe Einsatz und Leistung problematisch. Deren Beurteilung sei Sache der Stimmberechtigten und nicht der Behördenmitglieder. Bei der Verteilung der Globalbudgets in den beiden Behörden soll deshalb nur die zeitliche Mehrbelastung einen Einfluss haben.

Baumgartner stellte deshalb den Antrag, die Begriffe Einsatz und Leistung aus den beiden Artikeln ersatzlos zu streichen. So könnten die Behördenmitglieder von einer kollegialen Beurteilung verschont werden. Denn eine solche habe «das Potenzial, die Stimmung im Gemeinderat zu verschlechtern». In einem zweiten Antrag forderte Baumgartner, die Grundpauschalen neu zu definieren. Für das Gemeindepräsidium sei diese auf 60'000 Franken (in der Vorlage ist sie auf 54'800 Franken festgesetzt) festzulegen, für die Bildungsvorsteherin beziehungsweise den Bildungsvorsteher auf 53'000 (Vorlage 35'000 Franken) und für die weiteren Gemeinderatsmitglieder auf je 33'000 Franken festzulegen. Das Globalbudget des Gemeinderates würde so maximal bei 30'040 Franken liegen. Das sei immer noch viel Geld, das je nach Beanspruchung der Mitglieder verteil werden könnte, fand Baumgartner. An den Entschädigungen von 16'000 Franken für die Schulpflegemitglieder hatte er nichts auszusetzen.

Gemeinderat will flexibel bleiben

Der Gemeinderat entgegnete, dass die Begriffe Einsatz und Leistung bislang zu keinen Unstimmigkeiten unter den Mitgliedern geführt hätten. Bezüglich des Globalbudgets wolle man sich eine gewisse Flexibilität erhalten, da man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen könne, wie sich die Belastungen in der Einheitsgemeinde effektiv auf die einzelnen Mitglieder auswirken werden.

Und so schritt man dann zu den einzelnen Abstimmungen. Zuerst mussten die 70 anwesenden Stimmberechtigten an der Schulgemeindeversammlung über den Änderungsantrag Baumgartner bezüglich des Artikels 5 befinden, der die Schulpflege betrifft. Sie lehnten ihn mit 21 Ja- zu 38 Nein-Stimmen ab. Angenommen wurde hingegen ein Antrag von alt Gemeinderat Roland Stämpfli (parteilos, früher SVP). So wurden in Artikel 5 die Begriffe Einsatz und Leistung durch das Wort Belastung ersetzt. Das Votum fiel mit 33 Ja- zu 30 Nein-Stimmen knapp aus. Schliesslich stimmte die Schulgemeindeversammlung der neuen Besoldungsverordnung mit grossem Mehr zu.

An der Versammlung der politischen Gemeinde zog Baumgartner seinen Antrag bezüglich Artikel 4 der Verordnung zu Gunsten des Antrags Stämpfli zurück. Letzterer wurde von den 71 anwesenden Stimmberechtigten mit grossem Mehr angenommen. Der Wortlaut in den beiden Artikeln ist damit identisch. Er heisst: «Unterschiedliche Beanspruchungen, Belastungen der einzelnen Behördenmitglieder werden in Form einer jährlichen Zulage abgegolten.» Ausstehend war nun noch der zweite Antrag bezüglich der Erhöhung der Grundpauschale und der Reduktion des Globalbudgets des Gemeinderates. Er wurde mit 31 Ja- zu 32 Nein-Stimmen abgelehnt. In der Schlussabstimmung wurde die neue Entschädigungsverordnung im Sinne des Gemeinderates mit grossem Mehr gutgeheissen.

Der Gesamtsteuerfuss bleibt bei 118 Prozent

Weniger zu diskutieren gaben die anderen Geschäfte des Abends. Die Jahresrechnung 2020 der Schulgemeinde mit einem Ertragsüberschuss von rund 1,2 Millionen Franken wurde mit grossem Mehr genehmigt. Einstimmig verabschiedet wurde die Bauabrechnung für die Einrichtung von Lernlandschaften im Schulhaus Moosmatt und die Schaffung eines zusätzlichen Klassenzimmers in der Höhe von knapp 584'000 Franken. Gegenüber dem revidierten Kostenvoranschlag inklusive eines Zusatzkredits von knapp 72'000 Franken entspricht das einer Kostenunterschreitung von knapp 15'000 Franken und gegenüber dem ursprünglichen Kredit von 530'000 Franken einer Kostenüberschreitung von fast 54'000 Franken. Mit grossem Mehr wurde auch das Schulbudget genehmigt. Es rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 59 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von rund 1,5 Millionen Franken.

Auch bei den beiden weiteren Geschäften der politischen Gemeinde gab es keinen grösseren Diskussionsbedarf. Die Rechnung 2020 mit einem Ertragsüberschuss von knapp 1,5 Millionen Franken wurde einstimmig genehmigt. Das Budget wurde bei zwei Gegenstimmen ebenfalls deutlich gutgeheissen. Es rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 59 Prozent mit einem Aufwandüberschuss von knapp 900'000 Franken. Der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Urdorf bleibt somit für 2022 bei 118 Prozent. Zum Abschluss der Veranstaltung blickte Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) auf das ausgehende Jahr zurück und ins kommende Jahr voraus.

