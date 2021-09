Urdorf Gymi oder Lehre? Expertinnen, Schüler und Berufsleute diskutierten über das duale Bildungssystem der Schweiz Die Wahl der passenden Ausbildung ist für viele junge Leute eine Herausforderung. Schützenhilfe leisteten Bildungsexpertinnen an einer Infoveranstaltung in der Kanti Limmattal in Urdorf. Schnell zeigte sich: Es führen viele Wege nach Rom. Sven Hoti Jetzt kommentieren 29.09.2021, 04.00 Uhr

Jennifer Birrer und Lena Heimhalt besuchen das Gymnasium, Dominik Baumann hat eine Lehre als Logistiker EFZ gemacht. Alle drei sind zufrieden mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben. Valentin Hehli

Was für eine Ausbildung will ich machen? Soll ich direkt ans Gymnasium oder eher den Weg über die Lehre einschlagen? Oder zuerst in die Sek und dann ins Kurzzeitgymi?

Die Wahl des passenden Ausbildungsweges stellt für viele junge Leute eine Herausforderung dar. Um etwas Licht in den Ausbildungsdschungel der Schweiz zu bringen, haben Bildungsexpertinnen des Berufsinformationszentrums (biz) Urdorf am Montag in der Kantonsschule Limmattal Aufklärungsarbeit geleistet. Fazit: Es führen viele Wege nach Rom – und: Weiterbildung bringt's, wie es Laufbahnberaterin Andrea Gerber ausdrückte. Sie betonte zudem:

«Wichtig ist, am Ball zu bleiben – egal bei welchem Weg.»

Die Veranstaltung «Gymi und Lehre – beide Wege führen zum Erfolg» wird alljährlich vom Berufsbildungsforum (BBF) des Bezirks Dietikon veranstaltet. Im letzten Jahr fiel der Anlass coronabedingt ins Wasser. Dieses Mal herrschte in der vollbesetzten Mensa der Kanti Limmattal Masken- und Zertifikatspflicht. Durch den Abend führte BBF-Präsidentin Yvonne Christen.

Zentral sei bei jedem Ausbildungsweg der Eifer, sich weiterzubilden, sagte Laufbahnberaterin Andrea Gerber an der Veranstaltung in der Kanti Limmattal. Valentin Hehli

Den Einstieg machte Andrea Gerber. Sie referierte über das duale Bildungssystem in der Schweiz, zeigte die verschiedenen Aus- und Weiterbildungswege auf und brachte dabei auch ihre Erfahrungen als Laufbahnberaterin mit ein.

«Das duale Bildungssystem der Schweiz ist einzigartig und vielseitig»,

sagte sie. Bei jedem Ausbildungsweg zentral sei allerdings der Eifer, sich weiterzubilden. «Man muss sich weiterentwickeln», betonte Gerber. «Wenn man sich weiterentwickelt, dann spielt es keine grosse Rolle mehr, welchen Weg man ursprünglich eingeschlagen hat.»

Ein relevanter Faktor im Arbeitsmarkt ist laut Gerber zudem die Arbeitsmarktfähigkeit – ein Wert, der die Attraktivität des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber abbilde. Dies beleuchtete die Laufbahnberaterin vor dem Hintergrund von sich laufend verändernden Realitäten auf dem Arbeitsmarkt. Zu nennen sind beispielsweise der technologische Fortschritt, neue Arbeitsformen oder die Globalisierung. Zunehmend rückten neben den fachlichen auch persönliche und soziale Kompetenzen des Arbeitnehmers in den Vordergrund, so Gerber.

Zuerst Kellner, jetzt Student

Dass Gerbers Ausführungen nicht nur leere Worthülsen sind, zeigten die sieben anwesenden Lehrlinge und gelernten Berufsleute, die im Anschluss an das Referat über ihren Werdegang sprachen.

Da war etwa Oliver Keller, der zuerst eine Ausbildung als Restaurationsfachmann EFZ abgeschlossen und in der Gastronomie gearbeitet hatte, ehe er über eine Zwischenstation in der Sicherheitsbranche an die Pädagogische Hochschule wechselte. Keller kommentierte seinen Werdegang am Podium:

«Es ist nie zu spät, den Weg zu ändern.»

Oder Kevin Kapusuz, der eine Lehre als Elektroinstallateur gemacht und sich innert sechs Weiterbildungsjahren berufsbegleitend zum diplomierten Elektroinstallateur hochgearbeitet hatte. Und in Zukunft kann er sich vorstellen, eine eigene Abteilung bei seinem Arbeitgeber zu übernehmen.

Eine Lehre hatte auch Dominik Baumann gemacht, und zwar als Logistiker EFZ. Er habe sich früher gesagt, er wolle nie in einem Büro arbeiten, sagte er jetzt. Und nun sei doch alles anders gekommen.

Jennifer Birrer und Lena Heimhalt besuchen derzeit die Kanti Limmattal. Bei ihnen hatte sich bereits früh gezeigt, das sie ans Gymi wollen. Eine Entscheidungshilfe seien ihre Eltern und Lehrer gewesen, mit denen sie im Vorfeld darüber gesprochen habe, erklärte Birrer in der Runde. Und Heimhalt meinte:

«Mir macht Lernen einfach Spass, von daher war es klar, dass ich ans Gymi will.»

Beide wollen danach studieren – was, ist noch offen.