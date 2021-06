Urdorf Manche Kurse waren bereits nach zwei Tagen ausgebucht: Das Interesse am diesjährigen Ferienspass ist gross Der Urdorfer Ferienspass 2021 steht unter neuer Leitung und hat einige Neuerungen zu bieten. Trotz allmählich wiederkehrender Reisefreiheit wollen sich viele Urdorfer Familien das Angebot nicht entgehen lassen. Sven Hoti 23.06.2021, 15.07 Uhr

Neben Neuem gibt's auch Altbekanntes: Die Selbstverteidigungskurse sollen auch in diesem Jahr stattfinden. Archivbild: Carmen Frei

Es ist wieder Ferienspass-Zeit: In Urdorf finden die Kurse vom 2. bis 21. August statt. Wie im letzten ist auch in diesem Jahr der Andrang gross: Über 300 Anmeldungen seien während der Anmeldefrist vom 1. bis 22. Juni eingegangen, sagt Tenzile Würgler, Vorstandsmitglied und Sekretariatschefin vom Familien-Verein Urdorf, der in diesem Jahr erstmals für den Ferienspass zuständig ist.