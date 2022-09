Kunststoffsammlung in Urdorf startet

Die Sammlung von Kunststoffen in separaten Sammelsäcken ist in Urdorf letzte Woche am 1. September gestartet, wie die Gemeinde mitteilte. Die neuen Sammelsäcke seien in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Coop, Denner und Dropa Drogerie Apotheke im Zentrum Spitzacker sowie im Spar am Muulaffeplatz. In der Migros gibt es die Säcke also nicht.

LiZ 07.09.2022, 05.00 Uhr