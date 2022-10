Urdorf Farbenfrohe Herbstgerichte: Es darf auch mal etwas anderes als Kürbissuppe sein Thomas Grob baut seit vielen Jahren Kürbisse an. Um neue Sorten besser zu verkaufen, heftet der Urdorfer Rezeptideen an die Gemüsekisten. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Thomas Grob hält einen Kürbis mit dem Namen Ungarischer Blauer und einen sogenannten Mikrowellenkürbis in den Händen. Lydia Lippuner

Orange, gelb, grüngepunktet und bläulich: Die Kürbisse leuchten in verschiedenen Farben und Formen in den Holzkisten vor dem Hofladen in Urdorf. «Kürbisse sind die schönsten Herbstfrüchte», sagt Thomas Grob. Der Landwirt zeigt auf die verschiedenen Kürbissorten, die auf einer Strohballe ausgestellt sind. «Es ist schön, dass die Kürbisse geerntet werden, wenn die farbigen Blumen verblühen», sagt er. Dabei werden die Sorten immer vielfältiger. In einer Kiste liegen beispielsweise grün-gelb-orange gepunktete Kürbisse. Seine Tochter nenne diese, in Anlehnung an die verpixelten Figuren des Computerspiels, Minecraft-Kürbisse, sagt Grob.

Das Aussehen der Mikrowellenkürbisse erinnerte Grobs Tochter an das Computerspiel Minecraft. Lydia Lippuner

Nicht nur das Aussehen der Kürbisse hat sich in den vergangenen Jahren verändert, auch die Menuvariationen wurden immer vielfältiger. Grob zeigt auf die Patissons, die aufgrund ihrer Form auch Ufo-Kürbis genannt werden. «Die Patissons kann man beispielsweise zu Würfeln schneiden und in einer Rahmsauce köcheln lassen», sagt Grob. Als Nächstes greift er zu einem der bekanntesten Kürbisse, dem Orangenen Knirps. «Seit Betty Bossy geschrieben hat, dass man ihn nicht schälen muss, wird der Knirps am häufigsten gekauft», sagt er.

Doch auch den Butternuss müsse man nicht unbedingt schälen. Diesen könne man überdies auch zu einem Vegi-Schnitzel verarbeiten. «Er hat eine Konsistenz wie ein Kohlrabi», sagt Grob. In diesem Jahr seien die Kürbisse sehr geschmacksintensiv. «Da es sehr heiss war, wuchsen sie nicht so schnell und erhielten deshalb mehr Geschmack», sagt Grob. Der Nachteil sei, dass er zwei Drittel weniger und viel kleinere Kürbisse geerntet habe als in anderen Jahren. Beim Grosshandel seien diese nicht beliebt. Doch für einen kleinen Haushalt seien sie praktisch.

Ungeahnte Rezeptmöglichkeiten: Aus diesen Kürbissen kann man einen Spaghetti-Kürbisteller mit Hackfleisch zubereiten. Nana Do Carmo

Herbst auf dem Teller Spaghettikürbis mit Hackfleisch für vier Personen Zutaten: 2 kleine Spaghettikürbisse, 1 Knoblauchzehe,

2 Schalotten, 1 Stück Ingwer (2 x 2 cm), 2 EL Olivenöl, 500 g Hackfleisch gemischt, 1 EL Tomatenmark, 400 g Tomaten, stückig, 200 ml passierte Tomaten, 1 TL Oregano getrocknet, 1 TL Rosmarin zerkleinert, 1 TL Thymian zerkleinert, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 1 Prise Zimt, 50 g Parmesan Zubereitung: Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Kürbis halbieren und die Kerne auslöffeln. Mit der Schnittseite nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Etwas kaltes Wasser auf das Backblech geben und die Kürbishälften für 45 Minuten im Ofen backen. Inzwischen die Bolognese zubereiten und für 25–30 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Kürbis aus dem Ofen nehmen, das Fruchtfleisch mit einer Gabel in Spaghetti-ähnliche Fäden ziehen und im Kürbis lassen. Bolognese mit Salz, Pfeffer und Zimt abschmecken. Parmesan fein reiben. Die Sauce auf die Kürbishälften geben, mit Parmesan bestreuen und servieren. (Quelle: Edeka.de)

Grob probierte bereits viele Rezepte selbst aus

Grob zeigt auf den Knirps und den Ungarischen Blauen, wie der bläuliche Kürbis mit dem orangen Fleisch heisst. Dieser schmecke ähnlich wie eine mehlige Maroni und zerfalle im Mund wie eine gekochte Kartoffel. Andere Kürbisse wie etwa der Honig-Butternuss schmecken dagegen süss. Man könne sie gut zu Süssspeisen verarbeiten. «Man kann beispielsweise Glace aus ihnen machen», sagt Grob. Dass Grob ein Rezept nach dem anderen aus dem Ärmel schütteln kann, liegt auch daran, dass er jeweils Anfang Herbst fast ausschliesslich Kürbis isst. «Wir essen einige Wochen hauptsächlich Kürbis, da wir die verschiedenen Sorten und Rezepte ausprobieren müssen», sagt Grob.

Er greift nach dem Spaghettikürbis. «Diesen kennen viele Leute nicht», sagt er. Die meisten würden nur Kürbissuppe kochen, dabei könne man noch viel mehr mit den Kürbissen machen, sagt Grob. «Man muss die Leute einfach ein wenig inspirieren», sagt Grob. Deshalb habe er Rezeptideen an die Holzkisten geheftet. «Dadurch verkaufte ich gleich 20 Prozent mehr», sagt er.

An der Kiste mit den Spaghettikürbissen prangt nun das Rezept für Spaghettikürbis mit Hackfleisch. Dieses enthüllt auch das Rätsel, woher der Spaghettikürbis seinen Namen hat. Im Rezept heisst es: «Den Kürbis aus dem Ofen nehmen, das Fruchtfleisch mit einer Gabel in Spaghetti-ähnliche Fäden ziehen und im Kürbis lassen.» Danach könne man die Kürbisspaghetti mit einer Bolognese-Sauce übergiessen oder mit Feta-Spinat überbacken, ergänzt Grob.

Alternativ kann man den Kürbis auch mit einer Pilzsauce überbacken. «Kürbisse sind für vegetarische, vegane oder auch für Fleischgerichte passend», sagt Grob. Bei Kürbisgerichten habe es für jeden etwas dabei. Am liebsten hat Grob die Kürbis-Backofen-Pommes. Dafür könne man beispielsweise den Mikrowellenkürbis nehmen, der dank seiner Form bereits vorgeformte Schnitze habe. «Diese beträufelt man mit Öl und bestreut sie mit Salz und Kräutern. Nach 20 Minuten im Ofen hat man bereits ein gutes Essen», sagt Grob.

Oranger Knirps: Dieser Kürbis sei ein Verkaufsschlager. Lydia Lippuner

Halloween-Kürbisse können auch mit dem Bohrer verziert werden

Aufpassen müsse man bei der Lagerung. Wenn der Kürbis auf dem Feld oder auf dem Balkon gefriere, zerfalle er nach dem Auftauen. Ansonsten sei der Kürbis bei trockener Lagerung über Monate haltbar. Erst nach einigen Monaten beginne er zu schrumpfen und werde dann zu einer trockenen, harten Schale. «Diese kann man bemalen und beispielsweise als Rassel gebrauchen», sagt Grob.

Auch die Halloween-Kürbisse werden immer häufiger bemalt, statt geschnitzt. «So kann man dem Food-Waste entgegenwirken und die Kürbisse später essen», sagt Grob. An die Kiste mit den Zierkürbissen hat Grob ein Bild eines akkurat verzierten Kürbisses gehängt. Dazu gibt er einen Geheimtipp: Man könne die Kürbisse schön und schnell verzieren, indem man eine Guetzli-Form in die Schale drücke und den Abdruck des Förmchens mit der Bohrmaschine nachbohre. «Man kann die Figuren mit unterschiedlich grossen Bohrern nachbohren», sagt Grob. So werde aus dem farbigen Kürbis im Nu eine schöne Laterne.

