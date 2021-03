Urdorf Kreativ im zweiten Lockdown: Vater und Sohn beleben das Dorf mit ihren Geschichten Patrick und Maurus Meyer präsentieren in ihrem Sammelband fantasievolle Erzählungen über Urdorf. Die Geschichten bereiten nicht nur Vater und Sohn Freude, sondern auch ganz vielen Urdorferinnen und Urdorfern. Sibylle Egloff 05.03.2021, 04.00 Uhr

Patrick Meyer und sein Sohn Maurus erfanden die «Urdorfer Geschichten» im zweiten Lockdown. Sie freuen sich, dass der Sammelband bei der Urdorfer Bevölkerung so gut ankommt. Bild: Severin Bigler

«Guete Morgä Urdorf. En Guete mitenand, usem schöne Schwitzerland, bravissimo», ruft Maurus laut. Sein Vater Patrick Meyer muss schmunzeln. Der 5-Jährige zitiert einen Spruch aus dem eigenen Buch. «‹Der sprechende Zopf› ist meine Lieblingsgeschichte», sagt der Kindergärtler. «Sie handelt vom prämierten Zopf von Angela und Thomas Grob, der bereits um vier Uhr morgens am Plappern ist, wenn er aus dem Ofen kommt», erklärt Meyer.

Die Erzählung findet sich neben 17 weiteren im Sammelband «Urdorfer Geschichten», den Vater und Sohn im Februar veröffentlicht haben. Maurus lieferte die fantasievollen Ideen und zu Beginn auch die Illustrationen, Patrick Meyer schrieb die Texte und übernahm deren Bebilderung. Unterstützt wurden die beiden von Mutter und Ehefrau Anja Meyer. Was als Familienplausch startete, erfreut nun auch Urdorfer Leserinnen und Leser. Meyers konnten bereits fast 100 Bücher verkaufen und die Gemeindebibliothek Urdorf hat die «Urdorfer Geschichten» sogar in den Ausleihbestand aufgenommen.

Der Zuspruch motivierte sie, mehr Geschichten zu schreiben

«Dass unser Projekt so gut ankommen würde, damit hätten wir nicht gerechnet. Es motivierte uns, noch mehr Geschichten zu erfinden», sagt Meyer, der in Zürich als Werbetexter arbeitet. Zu Beginn druckte er die Seiten noch selbst und band sie zu kleinen Heften zusammen. «Wir verschenkten sie zu Weihnachten an Freunde und Maurus nahm sie in den Kindergarten mit. Da sie auf so grossen Anklang stiessen, machten wir weiter.»

Meyer schoss Fotos von Urdorfer Orten, zeichnete sie ab und stellte Figuren davor. «Ich brachte mir das Illustrieren mit Hilfe von Sachbüchern bei. Es machte grossen Spass, etwas Neues zu lernen.» Bald waren zwei Hefte gefüllt. Meyer vereinte die Texte im Sammelband und eröffnete eine Website, auf der die Werke bestellt werden können.

«Die Urdorfer Geschichten» nahmen ihren Anfang im Herbst bei einem Spaziergang, an dem Meyer mit Sohn Maurus am Pumpwerk Weid vorbeikam. «Maurus fragte, was in dem Häuschen drin ist und ich erfand eine Geschichte dazu», erzählt der 47-Jährige. Diese belustigte beide so, dass sie fortan verschiedenen Orten in Urdorf ein amüsantes Märchen verpassten. Meyer sagt:

«Ich fand es spannend, einzelne Plätze und Punkte im Dorf mit Geschichten aufzuladen.»

So entstanden zwischen November 2020 und Februar 2021 originelle Erzählungen, die sich dem Leben und den Menschen in Urdorf widmen. Eine handelt von einem Kater, der die Garderobe Nummer 13 im Freibad Weihermatt gemietet hat, eine andere erzählt vom Stieregrind-Brunnen an der Birmensdorferstrasse, der Wünsche erfüllen soll. Im Sammelband werden auch die Piraten vom Schäflibach vorgestellt oder die Hexe vom Honeretwald. Wussten Sie zudem, dass es ein Orakel in der Gemeinde gibt oder dass die runde Pizza in Urdorf erfunden wurde und die italienische Spezialität früher nur in dreieckigen Stücken serviert wurde? Maurus und Patrick Meyer lüften auch diese Geheimnisse in ihrem Buch.

Was als Familienplausch begann, wird nun in ganz Urdorf gelesen. Vater und Sohn planen weiter Geschichten über das Dorf. Bild: Severin Bigler

Die Geschichten aus Urdorf werden im Dorf geschätzt. Vater und Sohn erhielten viele positive Rückmeldungen. «Eine Mitarbeiterin der Bäckerei Lehmann schenkte uns eine Crèmeschnitte als Dank dafür, dass die Bäckerei in einer unserer Geschichten vorkommt», erzählt Meyer. Einen Dreikönigskuchen erhielt die Familie von Nachbarn als Präsent für ihre Arbeit. Ausserdem wurden die «Urdorfer Geschichten» fleissig in den sozialen Medien geteilt – unter anderem von Bauer Thomas Grob oder von Blumenhändlerin Eva Phillips. «Zu Beginn kannten wir noch alle Personen, welche die Bücher bestellten, doch mit der Zeit wurden uns die Namen immer unbekannter», sagt Meyer. Einmal pro Woche liefert er die «Urdorfer Geschichten» für 15 Franken mit dem Velo in Urdorf und Schlieren aus. «Es gibt jetzt aber bereits Bestellungen aus dem Basel- und Bernbiet. Diese verschicken wir natürlich per Post», sagt er und lacht.

Für Vater und Sohn war das Projekt eine schöne Beschäftigung im zweiten Lockdown. «Die fehlenden Möglichkeiten und die Einschränkungen haben dazu beigetragen. Langeweile ist der stärkste Motor, um die Kreativität in Gang zu bringen», findet Meyer. Er will auch weiterhin mit seinem Sohn aussergewöhnliche Geschichten an Urdorfer Orten erfinden und sich und der Bevölkerung damit eine Freude machen.

Die «Urdorfer Geschichten» von Patrick und Maurus Meyer sind auf www.urdorfer-geschichten.ch und in der Gemeindebibliothek Urdorf erhältlich.