Urdorf Klappe auf für Leroy: Der Schüler flimmert an der Berlinale über die Leinwand Der junge Amateurschauspieler wird schon bald im grossen Kino zu sehen sein. Ob er dazu nach Berlin reist, ist allerdings noch nicht sicher. Lydia Lippuner 15.03.2021, 04.00 Uhr

Das Schauspielern liegt Mutter und Sohn im Blut: Leroy Tapsell spielte im Film «Tides», der an der Berlinale gezeigt werden soll. Lydia Lippuner

Vor kurzem erhielt Leroy Tapsell Post: Es war ein Poster des Films «Tides», der dieses Jahr an der Berlinale gezeigt werden soll. Das Poster hat nun einen Ehrenplatz an Leroys Haustüre gefunden. Die Geschichte begann aber bereits vor zwei Jahren: Damals fuhr Leroy von seinem Zuhause in Urdorf nach Basel, um dort am Dreh des Science-Fiction-Films teilzunehmen. Der damals 12-Jährige ergatterte eine Nebenrolle im Film des Schweizer Filmregisseurs Tim Fehlbaum.

Im Sci-Fi-Spektakel spielt Leroy ein Schulkind, das einer Expedition von einem anderen Planeten erklärt, wie die Lage auf dem überfluteten Planeten aussieht. Die Szene spielte in einem Boot, dass in der Gezeiten-Flutung der Wattlandschaft aufgefunden wird. «Das Boot in meiner Szene sah richtig cool aus. Es war rostig und voller Rauch», sagt Leroy. Für seine Rolle musste er singen, einen Text vorlesen und einige Fragen stellen. Alles wurde auf Englisch gedreht. Das war für Leroy kein Problem, da sein Vater aus Neuseeland stammt. Dagegen sei die Kälte mühsamer gewesen. Die Kinder erhielten gar einen Wärmegurt, damit sie während des langen Drehs nicht krank wurden, sagt Simone Tapsell, Leroys Mutter.

Zurück auf die kaputte Erde: In «Tides» bringt Tim Fehlbaum bedrückend-apokalyptische Bilder ins Kino. youtube

Mutter und Sohn schwelgen gern in den Erinnerungen an die Tage in denen Leroy ein wenig Hollywood-Luft schnupperte. «Leroy ist sogar in einer kurzen Sequenz des Trailers zu sehen», sagt die Mutter. Sie zeigt auf ihrem Handy den Screenshot der Szene, in der man Leroy mit anderen Schulkindern in einem Schiffsbauch ausmachen kann. Der Film war für Leroy der Anfang von seinem Engagement als Amateurschauspieler. Seither hat sich einiges verändert: Der Film heisst nun nicht mehr «Shipbreaker» sondern «Tides» (englisch für Gezeiten) und Leroy zog von Urdorf nach Jonen.

Postapokalyptisches Sci-Fi-Spektakel Im dystopischen Film «Tides» setzt eine Flut den Planeten unter Wasser. Die von der Erde geflüchtete Menschheit merkt irgendwann, dass der neue Planet auch Nachteile birgt, da die Atmosphäre des neuen Planeten für Unfruchtbarkeit sorgt. Deshalb soll eine Expedition in Erfahrung bringen, ob die Erde nicht doch wieder bewohnbar ist. «Tides» wurde unter anderem am Wattenmeer und in Basel gedreht. Der Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum führt die Regie und hat mit der Französin Nora Arnezeder, dem aus «Game of Thrones» bekannten Schotten Iain Glen, dem Schweizer Jungstar Joel Basman und der Dänin Sarah-Sofie Boussnina eine internationale Besetzung engagiert. Der Film wird von Roland Emmerich produziert und soll an den 71. internationalen Filmfestspielen in Berlin Premiere feiern. Die Planung, Finanzierung und Logistik der schweizerisch-deutschen Grossproduktion nahmen über fünf Jahre in Anspruch. Es ist Fehlbaums zweiter Film nach seinem Début «Hell».

Seit dem Dreh kam Leroy auch ein wenig ab von seinem ursprünglichen Wunsch, Schauspieler zu werden. «Ich weiss nicht, ob es sich lohnt, Schauspieler zu werden», sagt er rückblickend.

Das hat seine Gründe: Denn abgesehen von der Rolle in «Tides» stand er in den letzten zwei Jahren einige weitere Male vor der Kamera. Beispielsweise war er als Statist im Schweizer Film «Platzspitzbaby» und als Schauspieler im Kurzfilm «The Red World» zu sehen. Letzteres habe er ehrenamtlich gemacht. Es habe ihm zwar Spass gemacht vor der Linse zu stehen, doch mittlerweile sehe er auch die Schattenseiten und Unsicherheiten des Berufs. «Wenn nochmals eine Anfrage käme, würde ich auch fragen, wie viel Geld ich verdienen würde», sagt Leroy. Könnte er sich selbst eine Rolle aussuchen, würde er gerne einen sterbenden Menschen spielen. «Es wäre interessant zu sehen, wie das am Set gemacht wird», sagt Leroy.

Das Schauspielern liegt in der Familie

Momentan sei Schauspielern aber kein Thema. Seit dem Ausbruch der Pandemie erhielt die Familie keine Anfragen mehr, sagt Leroys Mutter. Sie schliesst sich bei diesem Satz ein, da sie ebenfalls öfters in Statistenrollen zu sehen war. Sie stand beispielsweise in der kultigen Comedy-Sendung «Total Birgit» und auch im Schweizer Spielfilm «Eden für Jeden» vor der Kamera. Das Schauspieltalent habe sie von ihrer Mutter erhalten und es nun ihrem Sohn Leroy weitergegeben. Doch sie wolle ihren Kindern keinen Druck machen. Als Mutter begrüsse sie es, wenn Leroy eine Lehre mache. «Ich sah wie andere Eltern Druck auf ihre Kinder ausübten. Das will ich nicht.»

Mutter und Sohn freuen sich auf die internationalen Filmfestspiele in Berlin und wollen «Tides» dort gemeinsam anschauen. Ob die öffentliche Berlinale jedoch wie geplant live stattfinden kann, ist zurzeit noch unklar. Wenn sie durchgeführt werden sollte, möchten sie unbedingt den Hauch Hollywood vor Ort erleben. Es sei schon ein tolles Gefühl, Teil einer solch grossen Produktion zu sein, sagt die Mutter. «Es war anstrengend, aber auch cool», sagt Leroy.