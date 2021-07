Noch mehr selbstständiges Shoppen

Die Avec-Box in Urdorf ist nicht die einzige autonome Einkaufsgelegenheit im Limmattal. Bei der Teslaladestation in der Dietiker Silbern steht der erste Roboterladen von Migrolino. Der «Pick-me 24/7»-Automat ist seit Dezember 2019 in Betrieb. 430 Produkte des täglichen Bedarfs werden angeboten. Die Kundschaft wählt die Produkte per App oder vor Ort am Touchdisplay aus. Bezahlt wird via EC- oder Kreditkarte. Die Betreiber ziehen eine positive Bilanz. «Es konnte eine stabile, treue Kundschaft gewonnen werden. Es ist nicht geplant, den Standort zu verändern», sagt Irina Grütter von Migrolino. Der Automat habe mit der Pandemie zusätzlichen Aufschwung erhalten. Ob man weitere Standorte eröffnen werde, werde derzeit evaluiert. (sib)