Urdorf Katholische Kirche hat Sänger aus Russland eingeladen – auch eine Kollekte für sie ist geplant Andernorts wurden Auftritte russischer Künstler abgesagt. In Urdorf heisst die katholische Kirche nun aber das St. Petersburger Männerensemble willkommen. David Egger 14.03.2023, 07.04 Uhr

Das Bruder-Klaus-Fenster in der katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf. Severin Bigler / Archiv

Die katholische Kirche Urdorf erhält Besuch aus dem russischen St. Petersburg. So findet am nächsten Sonntag, 19. März, um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche Heiliger Bruder Klaus in Urdorf ein Festgottesdienst zum Gedenktag des heiligen Josef statt. «Das St. Petersburger Männerensemble singt Lieder aus der russisch-orthodoxen Liturgie. Nach der Messe geben die vier Männer ein Konzert mit den bekanntlich sehr schönen und kunstvollen russischen Volksliedern», kündigt die Urdorfer Kirche hierzu an.