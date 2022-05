Polizei führt wieder Kurse für Senioren auf E-Bikes durch

Urdorf Kantonspolizei lanciert neue E-Bike-Kurse für ältere Personen Die Kantonspolizei führt wieder Kurse für Senioren auf E-Bikes durch. David Egger 31.05.2022, 05.00 Uhr

Hier ein Bild von einem E-Bike-Kurs der Kantonspolizei beim Werkhof in Urdorf. Sandra Ardizzone (2018)

Die Anzahl E-Bike-Unfälle nimmt zwar leicht ab, aber die Anzahl Personen, die durch solche Unfälle schwer verletzt werden, steigt. «Insbesondere verunfallten auch ältere E-Bikende. Für diese Altersgruppe werden daher erneut kostenlose Fahrkurse angeboten», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montag.

Der erste Kurs findet nun am Mittwoch, 1. Juni, von 8 bis 12 Uhr beim Urdorfer Primarschulhaus Embri statt. Wer teilnehmen will, muss über 60 Jahre alt sein und sich anmelden. Am Montag waren noch vier der zwölf Plätze in Urdorf frei. Anmelden kann man sich unter www.weniger-senioren-­unfälle.ch/e-bike, wenn man oben auf «Fahrkurse» klickt.

Neben dem Kurs in Urdorf gibt es noch fünf weitere Kurse – bei allen gibt es noch freie Plätze. Am 8. Juni gibt es je einen Kurs in Bülach und Wädenswil, am 15. Juni einen in Winterthur, am 22. Juni einen in Pfäffikon und am 29. Juni einen in Hinwil.

Die Kantonspolizei hat schon seit 2015 verschiedene präventive Massnahmen gegen E-Bike-Unfälle ergriffen. Die Verkaufszahlen von E-Bikes und damit auch die Anzahl von ­E-Bikenden steigen nach wie vor, konstatiert die Polizei.