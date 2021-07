Kanti-Erweiterung in Urdorf: Das ist der Zeitplan

Urdorf Kanti Limmattal: Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Schultrakte haben begonnen Ab dem Schuljahr 2024/2025 sollen in den beiden Neubauten Schülerinnen und Schüler ein und aus gehen. Das Projekt in Urdorf kostet 80 Millionen Franken. Sibylle Egloff 17.07.2021, 04.00 Uhr

So soll der Erweiterungsbau der Kantonsschule Limmattal 2024 aussehen.

Visualisierung: zvg

Hinter der Baustelle der Limmattalbahn im Industrie- und Gewerbegebiet Luberzen in Urdorf entsteht bereits der nächste Bauplatz. Dieses Mal nicht für den öffentlichen Verkehr, sondern für eine Bildungsstätte: die Kantonsschule Limmattal. Das Bauprojekt für die Erweiterung des Gymnasiums startete Anfang Juli. Aktuell wird die Baustelleninstallation erstellt, wie Mediensprecher Markus Pfanner von der kantonalen Baudirektion auf Anfrage sagt. Dazu werden eine Bauwand und Baustellencontainer aufgestellt sowie diverse Grabarbeiten für Kanalisation und Wasser vorgenommen. Des Weiteren werden notwendige Provisorien wie etwa Veloabstellplätze errichtet.

Das Projekt soll nun zügig vorwärtsgehen, nachdem der Kantonsrat im März den Baukredit von 80 Millionen Franken für den Erweiterungsbau der Kantonsschule bewilligt hat. Das Neubauprojekt umfasst zwei neue Schultrakte. In einem davon werden zwei Doppelturnhallen und eine Aula entstehen. Eine Turnhalle liegt weitgehend unterirdisch, hat jedoch Tageslicht. Darüber wird ebenerdig eine Aula mit 500 Zuschauerplätzen gebaut und obendrauf kommt eine Doppelturnhalle zu stehen.

Wegen der Pandemie gibt es Lavabos

Der zweite Neubautrakt verfügt über vier Etagen. Darin sind hauptsächlich Schulzimmer der naturwissenschaftlichen Fächer geplant. Ursprünglich waren in den neuen Schulzimmern keine Lavabos vorgesehen. Aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Hygieneregeln hakte die zuständige Kantonsratskommission aber nach. Der Regierungsrat änderte das Projekt daraufhin, sodass nun Waschbecken eingebaut werden. Der Kredit bleibe dabei unverändert, die Regierung greife auf Reserven zurück, betonte die zuständige Kantonsratskommission.

Auf den Dächern werden Solaranlagen erstellt, deren Strom direkt in der Kantonsschule Limmattal verbraucht wird. Nach ungefähr 16 Betriebsjahren sollen sie gewinnbringend sein. Prägend für die Neubauten sind die Baumaterialien Beton und Glas. Dazwischen sind Freiräume mit gekiestem Boden und schattenspendenden Bäumen geplant.

Nach dem Neubau folgt die Erneuerung der aus den 1980er-Jahren stammenden Kanti. Die bestehenden provisorischen Turnhallen werden dabei vorübergehend als Schulräume gebraucht. Dafür werden sie mit lärmdämmenden Wänden unterteilt. Danach beginnt ihr Rückbau.

Anfang 2022 beginnen die Arbeiten am Rohbau

Bevor es so weit ist, stehen nun zuerst die einzelnen Bauphasen an. Im August wird das bestehende Parkdeck abgebrochen. Ab September wird die Baugrube ausgehoben. Bohrungen für die Erdsonden finden laut Baudirektion voraussichtlich im November statt. «Anfang 2022 beginnen die Arbeiten am Rohbau. Von da an wächst das Gebäude in die Höhe», sagt Mediensprecher Markus Pfanner. Dem Baufortschritt entsprechend starte man dann mit den Fassaden- und Bedachungsarbeiten. Sobald die Gebäudehülle dicht ist, werde der Innenausbau an die Hand genommen.

Die Baudirektion rechnet damit, dass sie das Schulhaus im zweiten Quartal im Jahr 2024 der Kantonsschule Limmattal übergeben kann, damit die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen pünktlich zu Beginn des Schuljahrs 2024/2025 den Erweiterungsbau beziehen können.