Urdorf Jubel für die Urdorfer Curlerin: Alina Pätz holt Gold und löst WM-Ticket Alina Pätz siegt mit Partner Sven Michel an Schweizer Meisterschaft im Mixed Doubles. Damit sichern sie sich nun einen Platz an der Heim-WM in Genf. Sandro Zimmerli 07.03.2022, 12.34 Uhr

Erfolgreiches Duo: Alina Pätz und Sven Michel Schweizer Meister im Mixed Doubles 2022 Zvg

An der Elite Mixed Doubles Curling Schweizer Meisterschaft in Biel haben die Urdorferin Alina Pätz und ihr Partner Sven Michel den Titel geholt. Im Final bezwang das Duo vom CC Aarau am Sonntag Briar Hürlimann und Yannick Schwaller vom CC Solothurn-Regio mit 8:6. Dank des Titelgewinns können Pätz und Michel an der Heim-Weltmeisterschaft in Genf starten.