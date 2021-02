Urdorf Jetzt lockt der Curling-Olymp: Die Schweizer Meisterinnen bestätigen ihren Titel und qualifizieren sich für die WM Die Frauen des CC Aarau mit der Urdorferin Alina Pätz haben ihren Platz an der nationalen Curlingspitze mit einer dominanten Leistung zementiert. Sollte die Weltmeisterschaft durchgeführt werden, könnten sie sich dort für die Olympischen Spiele 2022 qualifizieren. Florian Schmitz 23.02.2021, 04.30 Uhr

Schon an den Schweizer Meisterschaften vor gut einer Woche jubelten am Ende Alina Pätz, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander und Skip Silvana Tirinzoni vom CC Aarau. Am vergangenen Wochenende feierten sie dank dreier weiterer Siege die WM-Qualifikation. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Als sich die beiden Spitzencurlerinnen und Teamleaderinnen Alina Pätz und Silvana Tirinzoni nach den Olympischen Winterspielen 2018 zu einem Team zusammenschlossen, nahmen sie ein vier Jahre entferntes Ziel ins Visier: Peking 2022. «Eine olympische Medaille war von Anfang an unser grosses Ziel», sagt die Urdorferin Pätz.

Am vergangenen Wochenende ist das Team des CC Aarau um Skip Tirinzoni, Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat diesem Ziel einen weiteren Schritt näher gekommen. An den WM-Trials in Biel besiegten sie Oberwallis mit Skip Elena Stern in der Best-of-five-Serie klar mit 11:5, 8:5 und 9:4 und sicherten sich die Chance, ihren Weltmeistertitel von 2019 zu verteidigen und gleichzeitig um die Olympiaqualifikation zu curlen.

Ob an den WM-Trials in Biel (links) oder der Schweizer Meisterschaft in Arlesheim: Die Frauen des CC Aarau haben zurzeit allen Grund zum Strahlen. Bilder: zvg/Keystone

Es scheint, als hätten die vier Frauen dabei das Verlieren verlernt. In den letzten gut zwei Wochen haben sie gegen die nationale Elite nun sensationelle 14 Siege in Folge errungen. Denn bereits eine Woche zuvor krönten sich die Curlerinnen des CC Aarau in Arlesheim ohne Niederlage zu Schweizer Meisterinnen, nachdem sie im Finale die gleichen Gegnerinnen mit 2:0 Spielen besiegt hatten.

Das viele gemeinsame Training hat sich ausgezahlt

«Unsere Freude ist riesig. Wir wussten, dass wir sehr gut drauf sind und stark sein werden, aber hätten nicht gedacht, dass wir es so durchziehen können», sagt Pätz. Wegen der Coronapandemie hatte ihr Team in der laufenden Saison zwar viel weniger Gelegenheiten, sich mit der internationalen Spitze zu messen, aber dafür mehr gemeinsame Trainingszeit auf dem Eis. «Wir haben dieses Jahr sehr viel und akribisch trainiert und dabei stark an verschiedenen Techniken gearbeitet. Das hat unser Spiel auf ein höheres Level gehoben und sich jetzt ausgezahlt», sagt sie.

Während die fünf Begegnungen zwischen Aarau und Oberwallis an der Schweizer Meisterschaft oft knapp waren und zwei Mal ein Zusatzend entscheiden musste, liessen Pätz und ihre Teamkolleginnen an den WM-Trials nichts anbrennen und entschieden alle Partien schon vor dem zehnten End für sich. Die Eisfläche in Biel sei näher an den typischen internationalen Verhältnissen und curle stärker als in der Halle in Arlesheim, erklärt sie.

«Die Eisverhältnisse waren für uns in Biel noch besser und liessen ein offensiveres Spiel zu. Das hat uns in die Karten gespielt.»

Dass der CC Aarau trotz fünf Siege gegen Oberwallis an der nationalen Meisterschaft noch mal gegen das gleiche Team um die WM-Qualifikation spielen musste, ist der Pandemie geschuldet. Im Februar 2020 mussten sich die Aarauerinnen als amtierende Schweizer Meisterinnen und Weltmeisterinnen im nationalen Finale, das üblicherweise gleichzeitig als WM-Qualifikation dient, dem Team Oberwallis geschlagen geben.

Wegen der coronabedingt abgesagten Weltmeisterschaft 2020 konnten die Oberwalliserinnen ihr WM-Ticket aber gar nie einlösen. Deshalb wurde ihnen an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft ein Vorteil eingeräumt: Für den nun eingetroffenen Fall, dass ein anderes Team den Titel holt, mussten die neuen Meisterinnen in separaten Ausscheidungsspielen nochmals gegen Oberwallis um einen Platz an der WM antreten.

Das Hoffen auf die WM wegen möglicher Olympiaqualifikation

Ob diese bis zum Saisonende ausgetragen wird, ist noch nicht sicher. Obwohl die für Ende März in Schaffhausen geplante WM wegen Corona abgesagt wurde, ist eine Durchführung des Turniers noch nicht vom Tisch. Aktuell sucht die World Curling Federation zusammen mit den nationalen Verbänden nach einer Lösung, schreibt die Swiss Curling Association in einer Mitteilung. «Wir hoffen sehr, dass die WM durchgeführt werden kann. Wir wollen uns den Platz an den Olympischen Spielen möglichst früh sichern», sagt Pätz. «Soweit wir informiert sind, sieht es im Moment nicht schlecht aus.»

Laut den Selektionskriterien der Swiss Curling Association würde der CC Aarau sich dank der EM-Bronzemedaille von 2019 an der WM mit einer Top-Fünf-Platzierung für die Olympischen Spiele 2022 qualifizieren. Falls die als Gastgeberinnen automatisch qualifizierten Chinesinnen unter den ersten sechs landen, würde auch Rang sechs ausreichen. Sollte die WM ausfallen, werden voraussichtlich nationale Olympia-Trials ausgetragen.

Nach dem WM-Gold 2015 wurden Skip Alina Pätz und ihr Team Baden Regio auf ihrer Rückreise aus Japan am Flughafen Zürich empfangen. Steffen Schmidt / KEYSTONE

Pätz sammelte als Alternate im Team von Mirjam Ott bereits 2014 in Sotschi wertvolle olympische Spielerfahrung, landete am Ende aber auf dem undankbaren vierten Platz. Nach drei Mal WM-Gold, einer EM-Silber- und zwei EM-Bronzemedaillen würde eine Medaille an den Olympischen Spielen einen weiteren Höhepunkt in ihrer illustren Karriere darstellen.

Undankbarer vierter Rang statt Euphorie: 2014 kam Alina Pätz (zweite von links) an den Olympischen Spielen in Sotschi bereits zu einigen Einsätzen im Team Davos von Skip Mirjam Ott (rechts). Mit von der Partie waren auch die beiden Curlinglegenden aus der Fahrweid, Janine Greiner (links) und Carmen Schäfer. Laurent Gillieron / Keystone

Auch Tirinzoni und Neuenschwander haben mit den Olympischen Spielen noch eine Rechnung offen. Ihr Team konnte sich 2017 zwar im Olympischen Qualifikationsturnier unter anderem gegen den CC Baden Regio mit Skip Alina Pätz durchsetzen, beendete das Turnier in Pyeongchang im Februar 2018 aber nur auf dem enttäuschenden siebten Rang.