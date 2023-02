Urdorf: Interessengruppe fordert 30er-Zone auf Bahnhofstrasse

Urdorf «Jedes Kind hat das Recht auf einen sicheren Schulweg»: Interessengruppe fordert sofort Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse Am Freitag hat die Interessengruppe Sicherheit Bahnhofstrasse der Gemeinde Urdorf 58 Unterschriften überreicht. Anlässlich dieser Übergabe haben sie ihre Anliegen präsentiert. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) erhält von Urs Lieberherr, Martin Spieser und Serafina Schelker (von links nach rechts) Unterschriften für mehr Sicherheit auf der Urdorfer Bahnhofstrasse. Severin Bigler

Der Keimlerweg in Urdorf führt direkt in die schnell befahrene Bahnhofstrasse. Für Fussgängerinnen und Fussgänger steht am Ende des Keimlerwegs ein Zebrastreifen. Dieser beginnt nicht wie bei vielen Überquerungen auf einem Trottoir, sondern mitten auf der Strasse. Wenn Kinder die Strasse überqueren wollen, müssen sie einen Halt bei den acht gelben Kinderfüssen machen, die vor dem Fussgängerstreifen eingezeichnet sind.

Unter anderem das will die Interessengruppe Sicherheit Bahnhofstrasse nun ändern. Als deren Vertretung überreichten Martin Spieser, Urs Lieberherr sowie Serafina Schelker am Freitagmittag 58 Unterschriften an die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). Sie fordern rasche Massnahmen zum Schutz für die Fussgängerinnen und Fussgänger respektive die Schulkinder.

Der Fussgängerstreifen endet auf einer Seite nicht auf einem Trottoir, sondern im Keimlerweg. Severin Bigler

Interessengruppe fordert Temporeduktion

«Wir sorgen uns um unsere Kinder», sagt Spieser. Deshalb haben sie im Herbst Unterschriften von betroffenen Eltern und Grosseltern rund um die Bahnhofstrasse und den Keimlerweg gesammelt. Nun fordert die Interessengruppe die Gemeinde auf, temporäre Massnahmen zu ergreifen. «Wir sind keine Experten, aber wir hoffen auf eine gute Lösung», so Spieser. Die Interessengruppe schlägt etwa sichere Warteräume bei Zebrastreifen, farbliche Markierungen auf den Strassen sowie eine generelle Temporeduktion im betroffenen Strassenabschnitt vor. Konkret fordern sie dort eine Tempo-30-Zone. Ziel sei es, die Sicherheit zu erhöhen.

Aktuell benützen rund 20 Kinder im Kindergartenalter die Urdorfer Bahnhofstrasse als Schulweg. «Jedes Kind hat recht auf einen sicheren Schulweg», sagt Schelker. Sie würden die Kinder zwar sensibilisieren, aber die Gefahr bleibe trotzdem bestehen. Schelker hat ausgerechnet: Die Autofahrerinnen und Autofahrer würden im Abschnitt mit einer 30er-Zone rund 20 Sekunden verlieren. «Ist das ein Kinderleben wert?»

Die Gemeinde ist nicht grundsätzlich gegen das Anliegen. «Die Zeit ist reif für weitere Temporeduktionen im Siedlungsgebiet», sagt Gemeindepräsidentin Rottensteiner (EVP). Es würden durch die Gemeinde bereits Möglichkeiten für kurzfristige und temporäre Massnahmen auf der Bahnhofstrasse geprüft, da müsse man das Rad nicht neu erfinden. Für die Jahre 2025 bis 2027 ist die Erarbeitung und Umsetzung eines Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Bahnhofstrasse vorgesehen. Das heisst: Ab 2027 könnte auf beiden Strassen Tempo 30 herrschen.

Die Gemeinde werde sich dem Anliegen annehmen und sich im zweiten Quartal bei der Interessengruppe melden, sagt Gemeindeschreiber Patrick Müller. «Es ist unsere Aufgabe, einen konkreten und ausgewogenen Vorschlag zu machen.»

Die Interessengruppe diskutierte das Anliegen im Sitzungszimmer des Urdorfer Gemeindehauses mit Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und Gemeindeschreiber Patrick Müller. Severin Bigler

Urdorf als Ausweichroute für den Stau

Dass der Verkehr während der Randzeiten auf die Birmensdorferstrasse in Urdorf ausweicht, ist längst kein Geheimnis mehr. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer umfahren den regelmässigen Stau auf der A3 über Urdorf. «Wegen des Staus jeden Abend auf der Birmensdorferstrasse werden die Berg- und die Bahnhofstrasse als Ausweichrouten genutzt», berichteten die Anwohnerinnen und Anwohner der «Limmattaler Zeitung» im Juli 2022.

Dies bestätigt auch Spieser: «Der viele Verkehr ist zu Randzeiten, also dann, wenn unsere Kinder unterwegs sind.» Mit den eingereichten Unterschriften hofft die Interessengruppe auf Besserung. «Wenn bis Ende des Jahres etwas gemacht wird, ist das ein Riesenerfolg», sagt Spieser.

