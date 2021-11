Jeanine Eberle hat ihre Schule und ihr Heim erfolgreich gestartet

Urdorf Jeanine Eberle fühlt sich in Nepal zu Hause – und hat schon elf Kinder bei sich aufgenommen Knapp ein Jahr nach ihrer Auswanderung hat die Schule der 27-Jährigen schon sieben Klassen. Ihr ist es wichtig, dass die Kinder Zeit für Kreatives wie Musik und Tanz haben. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

Jeanine Eberle ist erstmals seit einem knappen Jahr zurück in Urdorf. Mit Heimweh hatte sie bisher keine Schwierigkeiten. Severin Bigler

Ein knappes Jahr ist es her, seit die Urdorferin Jeanine Eberle nach Nepal ausgewandert ist. In Tilottama, etwa eine halbe Stunde ausserhalb von Butwal, hat die 27-Jährige gemeinsam mit ihrem nepalesischen Mann Amit Bidhyarthi die Schule Junkiri Planet und das Heim Sano Prakash Home für Strassenkinder und unterprivilegierte Kinder aufgebaut. Mittlerweile beherbergen die beiden bereits elf Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bei sich zu Hause und unterrichten 57 Schülerinnen und Schüler in sieben Klassen von der Spielgruppe bis zur achten Klasse.

Nun ist Eberle zum ersten Mal seit ihrem grossen Umzug wieder in Urdorf. Sie habe sich zwar auf die Schweiz gefreut, vor allem auf das Essen, freue sich aber auch, nach Weihnachten zurückzukehren. «In Nepal fühle ich mich schon zu Hause», sagt sie. Mit Heimweh hat sie bisher nicht zu kämpfen gehabt: «Wenn zu Hause ein spezielles Ereignis anstand, wäre ich schon gerne dabei gewesen. Ansonsten waren wir aber so beschäftigt, dass ich gar nicht oft daran dachte.» Am Anfang hat sie mit der Eingewöhnung im neuen Land gehadert: «Ich war ungeduldig und wollte mir selber nicht genug Zeit geben, um mich einzuleben.»

Kinder sind sich unsere Verhaltensweisen nicht gewohnt

Eberle und ihr Mann teilen sich die Verantwortung in Nepal: Während sie für das Kinderheim zuständig ist, ist Bidhyarthi der Schulleiter von «Junkiri Planet». «Langsam läuft es wirklich gut», zeigt sich Eberle zufrieden. Die Kinder hätten sich schnell eingewöhnt und wüssten nun, was von ihnen erwartet werde. Nur Nepals Schreikultur sei anstrengend, sagt sie und lacht. Die Kinder seien es nicht gewohnt, sich hinzusetzen, zuzuhören und die Hand zu heben. «Wir müssen bei null anfangen, was das Verhalten der Kinder betrifft», sagt sie. «Erwachsene schenken Kindern nur selten Aufmerksamkeit oder nehmen sie nicht ernst, darum schreien diese, um wahrgenommen zu werden.»

57 Kinder besuchen schon die Schule «Junkiri Planet» in Tilottama in Nepal. zvg Die Urdorferin Jeanine Eberle ist vor einem knappen Jahr ausgewandert, um die Schule sowie ein Kinderheim aufzubauen. zvg Elf Kinder hat sie seither bei sich zu Hause aufgenommen. zvg In Nepal fühlt sich die 27-Jährige bereits zu Hause. zvg Auch Zahnpflege will geübt sein. zvg Eberle ist zufrieden, wie die Schule und das Kinderheim angelaufen sind. zvg Mittlerweile seien sie schon eine eingespielte Familie, sagt Eberle zvg Ihr ist es wichtig, dass in der Schule auch Kreatives wie Musik oder Tanzen nicht zu kurz kommt. zvg Eberle hofft, dass sich «Junkiri Planet» durch Mund-zu-Mund-Propaganda noch mehr herumsprechen wird. zvg Am 4. Dezember steht in Urdorf ein Benefizanlass von Eberles Verein Sano Prakash an, wo sie Geld für ihre Projekte sammeln will. zvg

Auch für die insgesamt 16 Lehrpersonen sei es nicht einfach gewesen, sich an den neuen Unterrichtsstil zu gewöhnen. «In Nepal lernen die Kinder zum Beispiel die Monate, indem die Lehrperson den entsprechenden Namen schreit und die Kinder diesen im Chor zurückrufen», sagt Eberle. Mittlerweile habe sich aber alles etwas eingependelt. Bei «Junkiri Planet» haben die Schulkinder dank der Sechs-Tage-Woche genug Zeit, sich auch kreativen Dingen wie Musik oder Tanz zu widmen. Sie sagt:

«In Nepal wird an Schulen immer noch Gewalt angewendet, deshalb fürchten sich viele Kinder. Zu uns kommen sie hingegen sehr gerne.»

Mittlerweile seien sie schon eine eingespielte Familie, sagt Eberle, die inzwischen fast alles auf Nepalesisch versteht. «Die Kinder passen aufeinander auf und stellen sicher, dass es allen gut geht.» Im Heim sind neben den beiden Gründern drei Betreuerinnen sowie ein Koch beschäftigt.

Kurz nach der Eröffnung von «Junkiri Planet» und «Sano Prakash Home» traf die Coronapandemie Nepal im Frühling 2021 ein weiteres Mal mit voller Wucht. Für fast ein halbes Jahr herrschte zum zweiten Mal Lockdown, erzählt Eberle. «Wir sind so gut wie möglich auf Onlineunterricht umgestiegen. Wer keinen Zugang zu Computer oder Internet hat, hat die Unterlagen nach Hause geliefert bekommen», sagt sie. Von der Situation profitiert haben dafür die Kinder, die mit Eberle und Bidhyarthi zusammen wohnen: Für die stand nun nämlich Heimunterricht auf dem Programm. «Das war sehr schön und die Kinder haben viel davon profitiert», sagt sie.

Die eingenommenen Schulgelder reichen aus, um die Hälfte der Löhne der Angestellten zu bezahlen. Den Rest finanziert Eberle mit den Einnahmen ihres Vereins, der ebenfalls Sano Prakash heisst. Schon bald steht sein nächster Benefizanlass an: Am 4. Dezember um 19 Uhr werden Eberle und andere Personen aus dem Verein im Schulhaus Moosmatt in Urdorf musizieren, von Nepal erzählen, Videos zeigen und anschliessend einen Apéro anbieten. In Zukunft hofft Eberle, dass ihre Schule in Nepal durch Mund-zu-Mund-Propaganda noch bekannter wird und so noch mehr wachsen kann.

Benefizanlass Sano Prakash

Der Anlass ist am 4. Dezember um 19 Uhr im Schulhaus Moosmatt. Es gilt Zertifikatspflicht. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten.