Urdorf Inzwischen wurden schon diverse Musiker gebucht: So geht die Open-Air-Saison in der Luberzen weiter BluesZug machte den Anfang, nun folgen viele weitere Bands. Die «Limmattaler Zeitung» hat schon mal reingehört. Das Fazit ist klar: Es wird so einige musikalische Leckerbissen geben. David Egger Jetzt kommentieren 10.04.2022, 18.45 Uhr

Gebucht für das Luberzenareal in Urdorf: die Band The Greatbyrds mit Flurin Manella, Florian Ineichen, dem Schlieremer Adrian Kaiser und Naomi Kirchgraber. Sie haben gerade erst im Februar ihr in Schlieren aufgenommenes Album veröffentlicht. Henry Muchenberger

Der Startschuss ist gefallen, die Premiere gefeiert und das Luberzenareal als Open-Air-Konzertplatz dank der Band BluesZug eingeweiht. Schlag auf Schlag soll es nun in Urdorf Nord weitergehen. Denn am kommenden Donnerstag, 14. April, um 11 Uhr eröffnet Roger Zeindler seine «Summer Lounge» auf dem Luberzenareal – sofern dann das Wetter passt. Die «Summer Lounge» stand 2020 und 2021 in Dietikon auf dem Kirchplatz, nun zügelt sie nach Urdorf. So manche Dietikerinnen und Dietiker werden die «Summer Lounge» vermissen – aber so weit weg ist Urdorf ja auch wieder nicht. Wer weiss: Dank Sand, Liegestühlen und Sommerdrinks wird vielleicht «Ferien in Urdorf» bald zum geflügelten Wort. So oder so wird die «Summer Lounge» am 30. April mit einem Eröffnungsevent auch noch offiziell eingeweiht.

Roger Zeindler: In den letzten beiden Sommern stand seine «Summer Lounge» in Dietikon, nun kommt sie nach Urdorf. Florian Schmitz (2020)

Gleichentags, um 19 Uhr, wird es eine aargauisch-solothurnische Rock-Cover-Band namens Fresh Cream krachen lassen. Das Trio hat insbesondere Rock-Klassiker aus den 60er- und 70er-Jahren im Repertoire.

Nach der Cover­musik gehts weiter mit einem Original: Vaito, er ist aus der Region, tritt am Donnerstag, 2. Juni, um 20 Uhr auf. Er liefert Hip-Hop, der sich so sehr auf die Wurzeln des Genres zurückbesinnt, dass man nostalgisch werden könnte. Oldschool lebt! Wer Vaito noch nicht kennt, dem sei insbesondere der Song «Culture» ans Herz gelegt – nachzuhören auf Youtube, Videoclip inklusive.

Der Song «Culture» von Vaito. Vaito/VR Entertainment/Youtube

Am 17. Juni geben die Frauen den Ton an

Am 11. Juni folgt die Band Jump-Rock – der Name spricht wohl für sich, die Uhrzeit des Konzerts ist noch offen. Am 17. Juni um 20 Uhr betritt dann die fünfköpfige Balkan-und-Gypsy-Band Haimos die Bühne. Sie wird astreine musikalische Frauenpower auf die Bühne bringen. Da wird kaum jemand die Beine stillhalten können. Am 21. Juni gilt dann ein klarer Heimvorteil: Für diesen Dienstagabend – die Uhrzeit ist noch offen – ist die Musikschule Urdorf gebucht.

Es wird nochmals bluesy

Danach geht das Urdorfer Open-Air-Feeling gewissermassen in die Sommerferien, ehe am Samstag, 13. August, das Trio Max-Muster-Experience mit seinem Funky-and-Bluesy-Rock auftritt – Uhrzeit noch offen. Wer reinhören will: Die Songs auf Soundcloud, zum Beispiel «Shallow», sind gute Anknüpfungspunkte. Die Musik hat hier Zeit und das Gitarrensolo genügend Raum. Wer die Augen schliesst und sich noch etwas Grillengezirpe dazu vorstellt, kommt sommerlichem Open-Air-Feeling ziemlich nahe.

Auch ein Star der Freikirchen tritt auf

Zum Gotteshaus wird das Luberzenareal am 26. August: Dann wird Songwriter Toby Meyer, der oft in Freikirchen auftritt, seine christlichen Botschaften singen. Auch hier gilt: Uhrzeit noch offen.

Toby Meyer wird ebenfalls auf dem Luberzenareal auftreten. PD/Martin Notterer

Einen Tag später spielt die Band The Greatbyrds, Uhrzeit ebenfalls noch offen. Ursprünglich in einem Luftschutzbunker im Säuliamt entstanden, hat sie ihre Basis heute in Schlieren, wo Bandmitglied Adrian Kaiser lebt. Im Februar 2022 veröffentlichte die Band ihr erstes Album «Magic Memories». Als träumerischer Rock mit grossem Jam-Faktor, der das Genre sprengt, liesse sich ihre Musik charakterisieren – sofern man denn den Anspruch hat, Magie zu erklären. Als Tipp zum Reinhören sei der Song «Pinewood’s Lake» auf Youtube empfohlen.

Neben den Musik-Dar­bietungen und der «Summer Lounge» lockt das Luberzenareal nach wie vor mit der modernen Avec-Box, die autonomes Einkaufen ohne Bedienung ermöglicht, und den inzwischen bestens bekannten Foodtrucks nach Urdorf Nord.

