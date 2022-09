Urdorf Inspiriert von «Love Actually»: Die Harmonie Urdorf lädt zum romantischen Jahreskonzert ein Nach zwei coronabedingten Absagen im Januar 2021 und 2022 findet das Jahreskonzert des Musikvereins Harmonie Urdorf nun im Herbst statt. Am Samstag, 8. Oktober, erwartet das Publikum in der Zentrumshalle in Urdorf ein Abend voller beschwingter Lieder aus bekannten Liebeskomödien. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Urs Dannenmann, Eventmanager des Musikvereins Harmonie Urdorf, und Vereinspräsidentin Christine Schwab freuen sich auf das bevorstehende Jahreskonzert. Andrea Zahler

Nach über zwei Jahren planen, warten und hoffen ist die Vorfreude nun kurz vor der Durchführung umso grösser: Am Samstag, 8. Oktober, lädt der Musikverein Harmonie Urdorf endlich wieder zu seinem grossen Jahreskonzert in der Zentrumshalle in Urdorf ein. Das diesjährige Motto lautet «The Magical Music of Romantic Comedies».

Vor der Coronapandemie fand das Konzert jedes Jahr im Januar statt. Nachdem es aber nach der Ausgabe im Januar 2020 zwei Jahre hintereinander abgesagt werden musste, hat der Verein das Datum auf den Herbst verlegt. Christine Schwab, seit diesem Mai Präsidentin der Harmonie Urdorf, und ihr Vorgänger Urs Dannenmann, Eventmanager im Verein, stecken bereits seit Frühling 2020 in den Vorbereitungen für das nun stattfindende Konzert.

Der Verein besteht aus einem rund 40-köpfigen Orchester aus verschiedenen Blasinstrumenten. Sowohl Dannenmann, der 20 Jahre als Vereinspräsident amtete, als auch Schwab sind nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Orchester selbst aktiv: Er spielt Klarinette und sie Trompete.

Die Musikstücke stammen aus bekannten Liebesfilmen

Die Idee für das Motto «The Magical Music of Romantic Comedies» stammte ursprünglich von der beliebten britischen Liebeskomödie «Love Actually» aus dem Jahr 2003. «Ich habe zwei Stücke aus dem Film immer sehr gerne gehört und so bin ich dann auf das Thema gekommen», sagt Dannenmann. Aus verschiedenen anderen Liebesfilmen seien dann weitere Liederideen dazugekommen.

«Bei der Auswahl der Stücke haben wir darauf geachtet, dass es Lieder und Filme sind, die die meisten Leute kennen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen», sagt Schwab. So werden die Zuschauer Songs wie «Hey Baby» aus «Dirty Dancing», «No Matter What» aus «Notting Hill» oder «Four Weddings and a Funeral» aus dem gleichnamigen Film zu hören bekommen.

Sie wollen ihre Begeisterung für das Motto «The Magical Music of Romantic Comedies» an die Zuschauer weitergeben. Andrea Zahler

Die Moderation sowie die gesangliche Begleitung werden die von der Thuner Seebühne bekannten Musical-Stars Anja Häseli und Daniel Kandlbauer übernehmen. Und auch am Piano wird die Harmonie Urdorf von einem bekannten Gesicht begleitet: Nämlich von Thomas Kull, der zuletzt mit den Büetzer Buebe, also Gölä und Trauffer, tourte.

Für ein vielfältiges Programm wird die Harmonie zwischen Liedern mit Begleitung der beiden Sänger auch immer wieder Stücke alleine zum Besten geben. Wie in früheren Jahren wird beim Konzert auch der Tambourenverein Helvetia Zürich einen Auftritt haben. Abgerundet wird der Abend von der Festwirtschaft und einer Tombola.

Nach langer Wartezeit ist die Vorfreude umso grösser

Als Eventmanager hat Dannenmann den Grossteil der Planung und Organisation für das Konzert übernommen. «Es war ein grosser Aufwand, aber es hat sich gelohnt und ich mache es auch sehr gerne», sagt er. Auch die Flyer hat Dannenmann selbst gestaltet.

«Es wird ein Konzert, das wir bestimmt noch lange in Erinnerung behalten werden – auch, weil wir jetzt so lange darauf warten mussten», sagt Schwab. «Es geht uns in erster Linie darum, den Leuten einen tollen und unvergesslichen Abend zu bieten.» Dannenmann fügt hinzu:

«Es soll auch eine Atmosphäre entstehen, die dem Motto entspricht.»

So solle die beschwingte Musik im Publikum eine positive und leichte Stimmung verbreiten. «Wir sind als Musikverein auch Teil vom Dorf und geniessen unter den Urdorferinnen und Urdorfern eine hohe Beliebtheit», sagt er.

Weil das letzte Jahreskonzert schon länger zurückliegt und das diesjährige Konzert zum Start der Herbstferien stattfindet, erwartet Dannemann nicht ganz so viele Zuschauer wie in den vergangenen Jahren. Er rechnet für das Konzert in der Zentrumshalle mit ungefähr 500 bis 600 Besuchern. Auch kurz vor dem grossen Auftritt probt der Musikverein weiterhin wie gewohnt einmal wöchentlich jeweils am Montagabend. Auf die beiden Sänger wird das Orchester erst am Freitag vor dem Konzert bei der grossen Hauptprobe treffen.

Das nächste Jahreskonzert wird wieder im Januar stattfinden

Die Harmonie Urdorf hat bereits eine Woche vor dem Jahreskonzert einen Auftritt an der Urdorfer Chilbi, die am kommenden Wochenende stattfindet. Ausserdem begleitet sie jedes Jahr traditionsgemäss als Zunftmusik die Zunft zu Zimmerleuten am Sechseläuten und musiziert zum Muttertag in Urdorf. «Zusätzlich zum Jahreskonzert und den anderen Auftritten veranstalten wir jeweils noch ein zweites eigenes Konzert in Form von Abendmusik in der Kirche oder einem Sommerkonzert unter freiem Himmel», sagt Schwab.

Das herbstliche Jahreskonzert soll bei der Harmonie Urdorf in Zukunft aber nicht zum Standard werden. Die nächste Durchführung ist für den Januar 2024 geplant. 2024 wird insgesamt ein grosses Jahr für die Harmonie Urdorf. Im Juni organisiert sie als Gastgeberin zusammen mit der Harmonie Schlieren das 31. Zürcher Kantonalmusikfest.

«The Magical Music of Romantic Comedies» Das Konzert der Harmonie Urdorf wird am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr in der Zentrumshalle in Urdorf stattfinden. Türöffnung ist um 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr. Nach dem Konzert unterhält DJ Pat die Gäste mit romantischen Hits bis 2 Uhr. Tickets sind erhältlich unter mvurdorf.ch

