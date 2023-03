In Urdorf trainieren Sportler mit Beeinträchtigung

Urdorf Special Olympics: Sie spielen an den Summer Games um Medaillen und für ihr Wohlbefinden Fabian Blesi und Simone De Boni trainieren in Urdorf für die Summer Games von Special Olympics in Berlin. Die beiden Tennisspieler kämpfen damit auch für eine grössere Sichtbarkeit von kognitiv eingeschränkten Sportlerinnen und Sportlern. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Bereit für den Aufschlag in Berlin: Marie-Anne Kouba-Tschudi, Fabian Blesi und Simone De Boni (v.l.n.r) im Tenniscenter Urdorf. Die Trainerin Marie-Anne Kouba aus Weiningen bereitet ihre Schützlinge auf die Special Olympics in Berlin vor. Bild: Severin Bigler

Draussen heult der Wind und im Tenniscenter Urdorf zischt ein gelber Ball nach dem anderen übers Netz. Von all dem hört Simone De Boni nichts. Obwohl die 42-jährige Tennisspielerin mitten im Geschehen steht. Sie hält ein Racket in der Hand und schaut auf den nächsten Ball, der in ihre Richtung fliegt. Da sie kaum etwas hört, muss sie sich ganz auf ihre anderen Sinne verlassen. Auch Fabian Blesi, ihr 37-jähriger Spielpartner, hat eine Beeinträchtigung. Er leidet unter einer Lernschwäche. Beide spielen bereits seit über zehn Jahren Tennis. Nun stehen sie vor einem grossen Event: Im Juni werden sie an die World Summer Games von Special Olympics, der weltweit grössten Sportbewegung für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung, nach Berlin reisen.

Blesi und De Boni gehören zu den 70 Schweizer Sportlerinnen und Sportlern, die sich am Grossanlass mit 7000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt messen werden. Dafür trainieren sie bereits seit Monaten unter der Leitung von Marie-Anne Kouba-Tschudi. Die bei Swiss Tennis sowie im Behindertensport zertifizierte Trainerin aus Weiningen bietet seit über 13 Jahren für Plusport Amt und Limmattal ein wöchentliches Tennistraining an. Dass die beiden zu den Summer Games zugelassen wurden, sei nicht selbstverständlich. «Alle Teilnehmenden müssen eine gute Sozialkompetenz und einen eisernen Willen zum Trainieren haben», sagt sie. Das sei zwar kein offizielles Kriterium, doch ohne diese Eigenschaften sei eine Teilnahme an den Wettkämpfen nicht möglich.

Arme in die Höhe: Marie-Anne Kouba-Tschudi (links) leitet das Aufwärmen im Training im Tenniscenter Urdorf. Sie bereitet Tennisspielende mit kognitiver Einschränkung auf die Special Olympics in Berlin vor. Severin Bigler Delegation für Berlin: Marie-Anne Kouba-Tschudi, Fabian Blesi und Simone De Boni werden im Juni an die Special Olympics in Berlin reisen. Severin Bigler Sie gibt ihr den letzten Schliff: Die Trainerin erklärt Simone De Boni, wie sie die Bälle noch besser treffen kann. Severin Bigler Mit Extra-Schwung: Fabian Blesi schlägt einen Ball übers Netz. Severin Bigler Sportbegeistert: Fabian Blesi hat eine Lernschwäche, doch das hindert ihn nicht daran, Tennis und Fussball zu spielen. Severin Bigler Gutes Team: Fabian Blesi und Simone De Boni freuen sich auf die Wettkämpfe in Berlin. Severin Bigler Schlägt Bälle trotz Hörbehinderung: Simone De Boni arbeitet in einer geschützten Werkstätte. Severin Bigler Sie gibt Herzblut für ihre Schützlinge: Marie-Anne Kouba-Tschudi ist im Swiss Tennis sowie im Behindertensport zertifizierte Trainerin. Sie bietet seit über 13 Jahren für Plusport Amt und Limmattal ein wöchentliches Tennistraining an. Severin Bigler

Schaut man auf den Platz, sieht man, was Kouba-Tschudi mit eisernem Willen meint. De Boni hat während des Spiels nur Augen für den Ball und Blesi spielt präzise in ihre Richtung. Um die beiden auf ihren grossen Auftritt vorzubereiten, musste die Trainerin einen speziellen Trainingsplan aufstellen. De Boni wohnt in St.Gallen und arbeitet in einer geschützten Werkstätte. Blesi kommt aus Gippingen in der Gemeinde Leuggern und arbeitet als Koch in einer Heilpädagogischen Schule. Neben ihrer Arbeit stehen sie regelmässig auf dem Tennisplatz. Das ist nicht für alle Menschen mit kognitiver Einschränkung möglich.

Fabian Blesi spielt Tennis, seit er 16 Jahre alt ist. Bild: Severin Bigler

Es gelten grösstenteils die offiziellen Tennisregeln

Auf dem Platz macht Blesi einen Satz nach vorn und erwischt den Ball, den ihm seine Spielpartnerin zugespielt hat, noch knapp. Der nächste trifft weit hinter der Linie auf. Die Trainerin winkt die Spielerin mit grossen Bewegungen zu sich. «Du musst kürzere Bälle spielen», sagt sie in sehr langsamer, deutlicher und hochdeutscher Sprache zu ihr. De Boni sagt: «Ja.» Rasch wendet sie sich wieder dem Spiel zu. Nach einigen Minuten werden die Schläge präziser. Die Trainerin winkt De Boni wieder zu sich und sagt: «Das hast du sehr gut gemacht.» Freudestrahlend entgegnet sie: «Danke, danke!»

Bei den Special Olympics gelten fast die gleichen Regeln wie auf allen Tennisplätzen der Welt. Einziger Unterschied: Bei Einstand in einem Game entscheidet der nächste Punkt über den Spielgewinn. Ihr Ziel sei in erster Linie, dass ihre Schützlinge lernen, im Rahmen ihrer Handicaps Tennis zu spielen und ein gutes Team zu werden. Fehlende Schnelligkeit und eine rasch schwindende Konzentration würden die Spielerinnen und Spieler an Grenzen bringen, sagt Kouba-Tschudi. Man müsse zudem bedenken, dass viele Medikamente nehmen, die sie zusätzlich einschränkten.

Rund zehn Personen trainieren gleichzeitig

Auf dem Platz neben Fabian Blesi und Simone De Boni trainieren weitere Sportler mit geistiger Beeinträchtigung. Der Assistenztrainer von Kouba-Tschudi gibt ihnen Anweisungen. «Ein wenig mehr Tempo», «Achtung», «gut gemacht», «halte den Schläger so»: Die Spieler erhalten ständig Feedback. Blesi stört dies nicht. Schwieriger werde es, wenn jemand da sei, der sich beispielsweise nur sehr laut mitteilen könne. Dann sei er besonders froh, dass Kouba-Tschudi die gut zehnköpfige Gruppe auf dem Platz in der Halle so gut im Blick behalte.

Marie-Anne Kouba (links) instruiert Simone De Boni (rechts), wie sie das Tennisracket führen soll. Bild: Severin Bigler

Die Gruppe darf bereits seit 20 Jahren kostenlos in der Tennishalle von Stefan Bächli trainieren. Das sei nicht selbstverständlich. «In der Gesellschaft sind wir immer noch wenig sichtbar. Obwohl wir an einen internationalen Wettkampf reisen, interessiert das kaum jemanden», sagt Kouba-Tschudi. Das sei schade, denn auch diese Sportlerinnen und Sportler zeigten gute Leistungen. Überdies seien der Sport und die Wettkämpfe wichtig für sie: «Durch das Tennis werden sie selbstsicherer und offener», sagt sie. Das sehe sie insbesondere, wenn sie mit ihren Schützlingen an ein Turnier gehe. «Seit sie wissen, dass sie nach Berlin gehen, ist ihr Selbstvertrauen noch grösser geworden», sagt Kouba-Tschudi.

Teilnahme an den National Games in St.Gallen war Pflicht

Auch beim Sport für geistig beeinträchtigte Menschen nimmt der Leistungsdruck zu: So musste die Trainerin ihre Spieler mittels einiger Übungen einschätzen. Zudem werden sie für alle Wettkämpfe auf einer Skala von schwach bis stark eingestuft. Für die Teilnahme an den Summer Games gab es eine zusätzliche Hürde: Alle Bewerberinnen und Bewerber mussten an die National Games, die grösste Schweizer Sportveranstaltung für geistig Beeinträchtigte.

Diese Herausforderung meisterten die beiden Tennisspieler von Kouba-Tschudi im letzten Juni in St.Gallen mit Bravour. Sie holten im Mixed-Doppel gar die Goldmedaille. «Nun möchte ich in Berlin nochmals eine Goldmedaille gewinnen», sagt De Boni. Ihr Trainingspartner ist diesbezüglich weniger ehrgeizig. Er sagt: «Ich wäre nicht enttäuscht, wenn ich ohne Medaille nach Hause komme. Ich möchte vor allem, dass wir Freude haben.» Es sei das erste Mal, dass er an einem derart grossen Anlass Tennis spielen werde. Normalerweise spiele er einfach, weil er wisse, dass es ihm guttue und er sich danach besser fühle.

Special Olympics: Die Spiele der Einzigartigkeit Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. An den Sommerspielen in Berlin werden 7000 Athletinnen und Athleten aus 170 Nationen sowie 300’000 Zuschauerinnen und Zuschauer und 9000 Familienmitglieder zugegen sein. Das herzförmige Maskottchen «Unity» steht dafür, dass Menschen gemeinsam Sport treiben und keinen ausschliessen. Auch Tausende Freiwillige werden vor Ort sein. Denn der Betreuungsaufwand an diesen Weltspielen ist hoch. Sportlerinnen und Sportler mit einer Beeinträchtigung brauchen häufig auch bei alltäglichen Dingen Unterstützung. Alles geht zudem etwas langsamer. «Die Teilnehmenden sind nicht nur sportlich gefordert, sondern müssen auch mit den vielen neuen Eindrücken an einem solchen Grossevent klarkommen», sagt Irene Nanculaf, Mediensprecherin von Special Olympics Switzerland. Dabei sei das Spektrum an Beeinträchtigungen gross: Es reicht von Personen mit einer leichten Lernbeeinträchtigung über Menschen mit Autismus oder Down-Syndrom bis hin zu Sportlern mit schwerwiegenden kognitiven Einschränkungen. Ein solcher Event erfordert nicht nur Zeit und Personal, sondern auch Geld. Alleine die Kosten für die Vorbereitung mit zwei mehrtägigen Camps, die Ausrüstung, die Kommunikation und die Reise belaufen sich für die Schweizer Teilnehmenden auf 6900 Franken pro Person. Die Auslagen werden von Stiftungen, Gönnern und Gemeinden oder Kantonen mitfinanziert. «Das Ziel von Special Olympics ist, dass wir den Personen mit Beeinträchtigung denselben Zugang zu Sportangeboten ermöglichen, wie ihn andere Sportler beispielsweise von Paralympischen oder Olympischen Delegationen auch haben», sagt Nanculaf. Die Spannweite der Beeinträchtigungen sei enorm und das Leistungsvermögen sehr unterschiedlich. So könne man im 100-Meter-Lauf nicht eine sportliche Person mit leichter Lernbeeinträchtigung gegen eine Person mit Übergewicht und Gleichgewichtsproblemen laufen lassen. «Das wäre für beide uninteressant und unfair», sagt Nanculaf. Deshalb treten am ersten Tag alle Athleten einer Sportart gegeneinander an und werden je nach Stärke in kleinere Gruppen aufgeteilt. Dort treten sie im Final-Wettkampf gegeneinander an. «So haben alle eine Chance auf eine Medaille, weil sie sich nur mit Menschen messen, die dieselben Leistungsmöglichkeit haben.» Das bedeute aber auch, dass es beim 100-Meter-Lauf mehrere Personen gibt, die mit einer Goldmedaille nach Hause gehen. Wettkämpfe von Sportlerinnen und Sportlern mit geistiger Beeinträchtigung werden jedoch von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Das sei ein Mangel. Nanculaf sagt: «Viele Medienschaffende tun sich noch schwer, Special Olympics einzuordnen und regelmässig über die Athleten zu berichten.» Auch in Schulen und Institutionen für Menschen mit Behinderungen gebe es Nachholbedarf. Denn die UN-Behindertenkonvention fordert, dass Menschen mit Beeinträchtigung einen gleichberechtigten Zugang zu Sportangeboten haben wie Menschen ohne Beeinträchtigung. «Dieses Ziel haben wir noch nicht erreicht», sagt Nanculaf. In den letzten Jahren wurden die sportlichen Angebote immer breiter. So standen den Athletinnen und Athleten letztes Jahr an den National Games 14 Sportarten zur Auswahl. Vor 20 Jahren waren es noch 5. Da Menschen mit Beeinträchtigung häufig von ihrem Umfeld abhängig sind, sind sie laut Nanculaf auch auf Motivation und Angebote vonseiten Heilpädagogischer Schulen und der Familie angewiesen. Das bedeute auch, dass «normale» Sportvereine und Breitensportanlässe ihre Strukturen anpassen müssten, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung daran teilhaben können. Der Weg dahin sei noch weit.

