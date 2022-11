Vladan Gajic malt mit dem Licht

Urdorf «Ich male mit dem Licht»: Für Vladan Gajic ist die Kunst ein innerer Drang Der Urdorfer Künstler Vladan Gajic macht Holzskulpturen, Gemälde und Fotos. Zu seiner Leidenschaft ist er vor fünf Jahren durch einen Snowboardunfall gekommen. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 15.11.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vladan Gajic investiert rund 20 Stunden pro Woche in seine Leidenschaft, die Kunst. Andrea Zahler

«Ich habe schon immer gerne gezeichnet, unser Schulsystem gab mir aber nie das Gefühl, dass ich ein Talent dafür habe», sagt Vladan Gajic. Der Urdorfer steht in seinem Atelier, einem Holzhäuschen in seinem Garten, in dem sich zahlreiche seiner Bilder und Skulpturen befinden. Schon früh habe er sich für Kunsttheorien interessiert. Der Auslöser, selber Kunst zu machen, war schliesslich ein Snowboardunfall vor fünf Jahren. «Dadurch bin ich vom Konsumenten zum Produzenten geworden», sagt er.

Der Unfall habe ihn darüber nachdenken lassen, was er im Leben wirklich machen wolle, sagt Gajic. Durch einen Schnitzkurs kam er zu seiner Leidenschaft, den Holzskulpturen. «Einer meiner Grossväter war Wagenbauer», erzählt der 51-Jährige, der seit 14 Jahren in Urdorf wohnt. «Ich habe im Kurs gemerkt, dass auch mir das Holzhandwerk liegt.» Später besuchte er zwei Kunstseminare in Urdorf.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz entstehen Bilder

Heute investiert Gajic, der Molekularbiologie studiert hat und nun als Wirtschaftsinformatiker arbeitet, rund 20 Stunden pro Woche in seine Kunst. «Wenn ich einmal drin bin, wird es oft spät», sagt er. Unterwegs hat er stets ein Notizbuch dabei, um Ideen aufzuschreiben. Zudem ist er Mitglied einer internationalen Gruppe von Künstlern, die sich gegenseitig unterstützen und beraten.

Neben Holzskulpturen produziert Gajic, der sechs Jahre Juniorentrainer beim FC Urdorf war, auch Bilder, meist mit Acrylfarben, und Fotos. Vor Kurzem hat er zudem begonnen, Motive mithilfe von künstlicher Intelligenz zu erstellen: Dazu gibt er Befehle in eine Software ein, woraufhin der Computer diese zu einem Bildentwurf verarbeitet. Auch das Licht, Farben, Stimmungen und Stilrichtungen lassen sich so bestimmen. Er sagt:

«Am meisten schätze ich aber immer noch die langsame, manuelle Arbeit.»

Gajic bezeichnet seinen Kunststil als abstrakt, minimalistisch und unkonventionell. Er lässt gerne verschiedene Medien verschmelzen und lässt zum Beispiel seine Fotos durch eine lange Belichtungszeit und knallige, ineinander verschmelzende Farben auf den ersten Blick wie moderne Gemälde aussehen. «Ich male mit dem Licht», sagt er. 2019 und 2020 ist eine Serie von rund 300 solcher Fotografien entstanden.

Vladan Gajic hat sein Atelier in einem Holzhäuschen in seinem Garten. Andrea Zahler Dieses Bild ist mithilfe von künstlicher Intelligenz entstanden. Andrea Zahler Hierbei handelt es sich um eine der rund 300 Fotografien, die Gajic mit einer langen Belichtungszeit entstehen liess. Andrea Zahler Gajic träumt von einer Einzelausstellung im Raum Zürich. Andrea Zahler «Seine organische Natur, seine Haptik und sein Geruch repräsentieren für mich den wahren Schatz der Erde», sagt Gajic über das Material Holz. Andrea Zahler

Die Fotoserie habe ihn schliesslich wieder stärker zur Malerei gebracht, sagt Gajic, der seine dreidimensionalen Acrylbilder auch flache Skulpturen nennt. Für ein Lieblingsmedium kann er sich nicht entscheiden. «Es ist ein ständiger Kreislauf», sagt er. Vom Holz ist er allerdings besonders fasziniert: «Seine organische Natur, seine Haptik und sein Geruch repräsentieren für mich den wahren Schatz der Erde.» So heisst deshalb auch seine neue Reihe von Holzskulpturen.

Er träumt von einer Einzelausstellung

Die Kunst ist für Gajic auch ein Ventil in seinem Alltag. Von einem Hobby will er dabei nicht reden: «Ich habe vielmehr einen inneren Drang zu kreieren», präzisiert der dreifache Vater. «Mit Kunst erschaffe ich etwas, das vorher nicht da war – und erwecke es zum Leben.» In Zukunft hätte er daher gerne noch mehr Zeit für seine Kreativität. Sein erstes verkauftes Bild war für ihn ein Highlight: «Das hat mir gezeigt, dass meine Kunst nicht nur mir gefällt», sagt er.

In der Vergangenheit hat Gajic schon zweimal in Lausanne und einige Male im Raum Zürich ausgestellt, so zum Beispiel im Oktober bei «Kunst im Labor». Er hat viele Ideen für grössere Installationen, die ein abstraktes Konzept visuell umsetzen. Eines seiner Ziele ist eine Einzelausstellung im Raum Zürich. Gerne würde er bei dieser Gelegenheit seine 2019 und 2020 entstandenen Fotografien vorstellen. «Ich will, dass ein Dialog mit meiner Kunst entsteht», sagt er. Zurzeit ist er auf der Suche nach einer passenden Galerie, um sich stärker auf den kreativen Teil seines Schaffens konzentrieren zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen