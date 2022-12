Urdorfer Stimmvolk bewilligt eine Energiezulage

Urdorf Hilfe für die Ärmsten: Gemeindeversammlung bewilligt eine Energiezulage Der Änderungsantrag zum Budget 2023 von Dafina Gash (AL) fand bei den Urdorfer Stimmberechtigten am Mittwochabend Anklang. Die Steuerfusssenkung von 118 auf 115 Prozent wurde ebenfalls genehmigt trotz Widerstand der SP Urdorf. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.12.2022, 17.45 Uhr

Finanziell schwache Urdorferinnen und Urdorfer sollen nächstes Jahr mit einer Energiezulage entlastet werden. Severin Bigler

Gute Nachrichten für Urdorfer AHV-, IV- und Ergänzungsleistungsbezügerinnen und -bezüger: Sie werden 2023 eine Energiezulage erhalten. Das hat eine Mehrheit der 204 anwesenden Stimmberechtigten an der Urdorfer Gemeindeversammlung am Mittwochabend entschieden. Sie bewilligten einen entsprechenden Änderungsantrag zum Budget 2023 von Dafina Gash (AL) mit 129 Ja- zu 28 Nein-Stimmen und 47 Enthaltungen.

Für die Energiezulage wird im Budget 2023 nun ein Betrag von 80'000 Franken eingeplant. Gash schlug einen Zustupf von 300 Franken pro Person vor und verwies auf die stark steigenden Energiekosten.

«Bei den für Ende Jahr oder am 30. Juni 2023 fälligen Nebenkostenabrechnungen stehen für Mieterinnen und Mieter happige Nachzahlungen von mehreren 100 bis weit über 1000 Franken an», sagte Gash. Mehrkosten würden alle treffen, ganz besonders schmerzhaft seien sie jedoch für Menschen mit bescheidenen Einkünften.

Rund 250 Personen sind betroffen

«Mit einer Energiezulage soll Menschen, die Ergänzungsleistungen, AHV oder IV beziehen und in einer eigenen Wohnung leben, wenigstens ein Teil der Mehrbelastung abgenommen werden», sagte Gash. Betroffen seien schätzungsweise 250 Personen. «Angesichts des budgetierten Plus von gut zwei Millionen Franken sollte dieser Zustupf an unsere ärmsten Mitbürgerinnen und Mitbürger im Budget Platz haben.»

Ob die Energiezulage genau 300 Franken betragen wird, ist jedoch noch nicht sicher. Festgelegt wird diese vom Gemeinderat. «Wir werden an unserer nächsten Sitzung schauen, wie viele Bezüger es denn tatsächlich sind», sagte Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP).

Weniger erfolgreich war der Antrag der SP Urdorf, den Steuerfuss bei 118 Prozent zu belassen. 59 Stimmberechtigte standen hinter dem Anliegen. Der Antrag des Gemeinderats, den Steuerfuss für 2023 um drei Prozentpunkte auf 115 Prozent zu senken, machte schliesslich mit 122 Ja-Stimmen das Rennen.

«Auf den ersten Blick klingt die Steuerfusssenkung gut. Unsere Gemeinde hat genügend Geld und braucht weniger Einnahmen. Wenn man genauer hinschaut, ist aber genau das Gegenteil der Fall», sagte Thomas Baumgartner im Namen der SP Urdorf. In Urdorf stünden zahlreiche Projekte wie die Sanierung des Zentrums und des Hallenbads sowie die Erweiterung des Schulraums an. «Gleichzeitig den Steuerfuss zu senken, ist nicht sinnvoll. Wer grosse Ausgaben plant, der legt zuerst Geld auf die Seite, bevor er es ausgibt.» So werde eine unnötig hohe Schuldenlast auf die kommenden Generationen verschoben.

Baumgartner erwähnte mögliche Korrekturmassnahmen, die im Finanzplan festgehalten sind, falls sich die Finanzen schlechter als prognostiziert entwickeln sollten. Dazu gehörten etwa Priorisierungen, also die Absage oder Verschiebung von Investitionen, Gebührenüberprüfungen oder Veräusserungen von nicht notwendigen Liegenschaften. «Heisst das, es gibt keine Hallenbadsanierung? Bedeutet das höhere Bau- und Hallengebühren für Vereine? Wird das Bachschulhaus verkauft?», fragte Baumgartner. Sein Fazit: «Bei einer Steuersenkung ist das Risiko für viele, die in Urdorf Angebote nutzen, gross, wegen Gebührenerhöhungen und Leistungsabbau zu verlieren. Bleibt der Steuerfuss, wie er ist, kann für alle in Urdorf viel erreicht werden.»

Finanzvorstand Thomas Hächler (FDP) entgegnete: «Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass wir uns eine Steuerfusssenkung leisten können. Dies auch angesichts dessen, dass wir nach Dietikon die Nummer zwei mit dem höchsten Steuerfuss im Limmattal sind.» Investitionen seien ab den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Jedoch könne man nicht sagen, wie gross diese ausfallen würden. «Sobald das Zahlenmaterial dafür auf dem Tisch liegt, können wir darüber diskutieren, ob es mehr Steuereinnahmen braucht oder ob wir so weiter funktionieren können.»

Hächler verwies ebenfalls auf die Teuerung und die steigenden Energiepreise. «Unsere Überlegung war, dass wir mit dieser Senkung der Bevölkerung finanziell etwas entgegenkommen können.» Angenommen wurde schliesslich nicht nur die Steuerfusssenkung, sondern auch das dazugehörige Budget unter Berücksichtigung des Änderungsantrags für die Energiezulage.

Zwei Stimmbürger wehrten sich gegen Einzonungen

Ebenfalls bewilligten die Stimmberechtigten die Revision des kommunalen Richtplans. Mit diesem wird die langfristige und räumliche Entwicklung der Gemeinde koordiniert und gesteuert. Die Bevölkerung konnte in den vergangenen eineinhalb Jahren in Form von Onlinebefragungen, Austausch- und Informationsveranstaltungen ihre Ideen einbringen. Trotzdem kam es an der Gemeindeversammlung zu zwei Änderungsanträgen.

Ein Votant forderte, auf die kurzfristige Einzonungsprüfung des Gebiets Bölisbaumgarten zu verzichten und die Siedlungsentwicklungsgebiete Zwischenbächen, Wirbel und Gugelweg aus dem Richtplan zu streichen. Die Neueinzonungen und die damit verbundene Zerstörung der wunderschönen Landschaft Urdorfs sei nicht notwendig. «Die Gemeinde hat mit Urdorf Nord eine riesige Gewerbe- und Industriezone, die viele Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet», sagte er.

Ein anderer Stimmbürger verlangte, dass das Siedlungsentwicklungsgebiet Fadächer/Gugelweg aus dem Richtplan eliminiert wird. «Wir werden in den nächsten 20 Jahren keine Einzonungen vornehmen, sondern zuerst das Siedlungsgebiet verdichten. Jedoch tragen wir die Verantwortung für künftige Generationen. Sie sollen einen Handlungsspielraum haben», sagte Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Mitte). Dieser Meinung folgten die Stimmberechtigten und erteilten beiden Änderungsanträgen eine Abfuhr.

