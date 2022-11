Urdorf Gregor Biffiger gibt 2023 das Präsidium ab – und der Gewerbeverband erhält einen neuen Namen Nach über zwei Jahrzehnten an der Spitze des Gewerbeverbands Limmattal naht der Abschied von Gregor Biffiger. Er hat schon Ideen, wer auf ihn folgen könnte. David Egger Jetzt kommentieren 18.11.2022, 23.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gregor Biffiger, Präsident des KMU- und Gewerbeverbands Limmattal (KGVL), Peter Regli, ehemaliger Chef des Schweizer Nachrichtendiensts, und Stefan Schmid, Präsident des Gewerbevereins Urdorf, an der Versammlung in der Urdorfer Böllebar. David Egger / Limmattaler Zeitung

Schon an der Delegiertenversammlung 2018 in Weiningen hatte Gregor Biffiger angekündigt, dass er «in absehbarer Zeit» das Präsidium des Gewerbeverbands Limmattal abgeben wolle. Aber «absehbar» ist ein dehnbarer Begriff – niemand rannte Biffiger die Türen ein, um ihm die Arbeit abzunehmen. Er will nun aber wirklich frischen Wind und neue Ideen. Und so sagte Biffiger am Donnerstag an der Delegiertenversammlung in der Böllebar auf dem Zwischenbächenplatz in Urdorf: «Auf Ende des nächsten Vereinsjahrs werde ich als Präsident zurücktreten.» Das heisst: An der nächsten Delegiertenversammlung, die am 10. November 2023 in Uitikon stattfindet, wird eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt.

Es wird das Ende einer langen Ära, ist Biffiger doch schon seit 22 Jahren Präsident. Fürs Gewerbe engagiert er sich schon einiges länger, so wirkte er in den 90er-Jahren als Präsident des Gewerbevereins Dietikon.

«Manche, denen ich in meiner Amtszeit an den Karren gefahren bin, fahren musste oder fahren wollte, werden sich unter Umständen freuen, und andere werden es vielleicht ein bisschen bedauern, aber ich denke, es ist jetzt wirklich langsam Zeit, wir müssen die Nachfolge aufgleisen», erklärte Biffiger. Wer sich für das Amt interessiere, solle sich melden. Biffiger ist sich bewusst, dass er womöglich nachhelfen muss:

«Den einen oder anderen habe ich schon ins Auge gefasst und werde ihn in der nächsten Zeit kontaktieren.»

Schon länger Stück für Stück zurückgefahren hat Biffiger seine politischen Ämter; der Beriker war früher unter anderem für die SVP im Aargauer Grossen Rat. Sein Engagement für die Wiederwahl Adrian Leimgrüblers als Statthalter des Bezirks Dietikon, die 2017 im zweiten Wahlgang scheiterte, war eine der letzten grossen politischen Schlachten von Biffiger.

Ein politischer Mensch ist er nach wie vor. Als er eingangs der Versammlung einige Gäste namentlich erwähnte, war darunter auch Leimgrübler. Und über diesen sagte Biffiger: «Er wohnt immer noch im Limmattal.» Anders als Leimgrüblers Nachfolger Simon Hofmann, der bekanntlich 2021 aus familiären Gründen aus Aesch und dem Bezirk Dietikon weggezogen ist.

Aus dem GVL wird der KGVL

Neben Biffigers Rücktrittsankündigung – dieses Jahr gibt es im Vorstand übrigens keine Änderungen – ging an der Versammlung ein weiterer historischer Schritt vonstatten. Einstimmig entschieden sich die Delegierten im Böllebar-Festzelt für den Namenswechsel vom «Gewerbeverband Limmattal (GVL)» zum «KMU- und Gewerbeverband Limmattal (KGVL)». Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Begriff «Gewerbe» heute für manche etwas altbacken klingt, jüngere Unternehmen fühlen sich dadurch zum Teil nicht repräsentiert. Der kantonale Verband hat seinen Namen bereits 2018 geändert und auch kommunale Sektionen haben «KMU» zusätzlich in ihren Vereinsnamen aufgenommen, etwa Schlieren, Uitikon und Dietikon.

Eine neue Website und eine neue Weltordnung

Der Name allein ist noch nicht alles. So plant der KGVL schon länger, seine Website auf neue Beine zu stellen. Diese ist laut Biffiger nämlich etwa 20 Jahre alt. 2023 soll die neue Website nun endlich vorangetrieben werden, wie Biffiger erklärte, als er die Jahresrechnung vorstellte.

Soll erneuert werden: Die Website des Gewerbeverbands Limmattal. Screenshot www.gvli.ch

An der Versammlung, zu der sich rund 130 Personen an­gemeldet hatten, gab es bei den statutarischen Geschäften nichts zu diskutieren. So wurde die Bühne schon bald frei für Peter Regli. Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendiensts hielt ein Referat zum Thema «Die Ukraine, Putin und Xi: wie weiter?» und liess die Stimmung damit ins Nach­denkliche kippen.

«Ich bringe schlechte Nachrichten»,

begann Regli und zeigte auf, wie er die Weltlage sieht angesichts der vertraglich zugesicherten «grenzenlosen Freundschaft» zwischen Russland und China und all den Diktatoren mit Blut an den Händen, die eine neue Weltordnung schaffen wollten – eine ohne Rechtsstaat, ohne Demokratie und ohne Freiheit.

Kaum war Regli fertig, nahm Thomas Landis, Präsident von KMU & Gewerbe Schlieren, das Mikrofon, lobte sein Referat, fragte ihn aber, ob er die Blutspur von Russland schon mit jener der USA verglichen habe. «Jetzt reden wir vom Krieg in der Ukraine», antwortete Regli. «Was hat die USA schon alles verbrochen?», bohrte Landis nach. «Das erzähle ich dann nächstes Mal, wenn ich hierher komme», konterte Regli, der in seinem Referat auch klar gemacht hatte, dass ohne die USA die Russen heute an der polnischen Grenze stünden.

Am Schluss wurde es volkstümlich

Danach wurde es heiter. Zu Appenzeller Musik mit Nicolas Senn am Hackbrett und Elias Bernet am Piano begann der kulinarische Teil des Abends. Dem von Stefan Schmid präsidierten Gewerbeverein Urdorf war die Organisation der Delegiertenversammlung gelungen.

Der kulinarische Teil an der Delegiertenversammlung des Gewerbeverbands in Urdorf startete mit Appenzeller Musik, insbesondere mit Nicolas Senn am Hackbrett. David Egger / Limmattaler Zeitung

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen