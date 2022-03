Urdorfer Fasnacht: So kreativ sind die Fasnachtsfenster 2022

Urdorf Gemeinderat im Hippie-Look, Schlittenfahrt und fliegende Hexen: So kreativ sind die Urdorfer Fasnachtsfenster 15 Urdorfer Haushalte schmückten im Rahmen der Fasnachtsfenster-Aktion der Clique Schäflibach ihre Fenster und Balkone. Präsident Michael Keel begutachtet die Werke bei einem Rundgang durchs Dorf und erzählt, wie sehr er sich auf den Fasnachtsstart am Freitag freut. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 03.03.2022, 16.00 Uhr

Ein Balkon im Zeichen der Urdorfer Fasnacht: Carlo Gsell erschuf für die Fasnachtsfenster-Aktion der Clique Schäflibach eine närrische Familie. Zu sehen ist das Werk Im Moos gegenüber dem Moosmatt-Schulhaus. Valentin Hehli

«Das sind doch die Präsidenten von Urdorf», sagt ein Schüler zu seinem Freund, als die beiden an der Feldstrasse 55 vorbeigehen. Und tatsächlich hat es sich der Urdorfer Gemeinderat im Quartier neben dem Schulhaus Feld gemütlich gemacht. Urs Rimensberger steuert einen VW-Hippie-Bus. Andreas Herren und Olivier Buchs relaxen auf dem Liegestuhl, während Sandra Rottensteiner an einer Stange tanzt. Adrian Stutz, Thomas Hächler und Danilo Follador haben hinter der Bartheke mit der Aufschrift «Sitzung anno dazumal» Platz genommen. Allen gemein ist die wallende Mähne und die Hippie-Kleidung.

Diese Situation inszenierten Berti und Peter Weber gemeinsam mit ihren Nachbarn Jacqueline und René Wachter. Sie beteiligen sich neben 14 anderen Haushalten an der Urdorfer Fasnachtsfenster-Aktion der Clique Schäflibach und schmückten ihre Fenster und Balkone mit den Puppen. «Da sieht man mal, was für tolle Sitzungen die Politiker haben», sagt Michael Keel mit einem Schmunzeln, als er das Fasnachtsfenster betrachtet. Der Präsident der Clique Schäflibach begutachtet die fasnächtlichen Beiträge bei einem Rundgang durchs Dorf. Er freut sich über die kreativen Ideen – auch wenn die Teilnehmerzahl dieses Jahr zurückgegangen ist. 2021 beteiligten sich 36 Haushalte.

Wahlwerbung mal anders: Der aktuelle Urdorfer Gemeinderat tagt an einer hippen Sitzung im Vorgarten der Familien Wachter und Weber an der Feldstrasse 55. Ein Fasnachtsfenster mit pikanten Details: So tanzt Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner etwa an der Stange. Valentin Hehli

«Das hat wohl damit zu tun, dass der Anmeldeschluss in die Sportferien gefallen ist und dass dieses Jahr die Urdorfer Fasnacht endlich wieder stattfindet. Die Leute sind wohl damit beschäftigt, ihre Kostüme für den Umzug und den Ball vorzubereiten», sagt Keel. Er kann es nach zweijähriger Pause kaum mehr erwarten, die fünfte Jahreszeit zu begehen. Für die Urdorfer Fasnächtler war es eine lange Durststrecke. In letzter Sekunde musste die Clique Schäflibach aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus die Fasnacht 2020 abblasen, nachdem bereits alles bestellt, gemietet, gebastelt und dekoriert war.

Fasnachtsfenster als Lichtblicke in der Pandemie

Und auch 2021 fiel die Fasnacht der Pandemie zum Opfer. Als Lichtblick und farbenfrohe Tupfer erwiesen sich in dieser Zeit die Fasnachtsfenster, eine alte Tradition, der in der Krise wieder Leben eingehaucht wurde. An dieser hält man auch 2022 fest. Und so erheitern seit dem 26. Februar und noch bis am 12. März die farbigen Fenster, Balkone, Vorgärten und Terrassen die Bevölkerung in der Zürcher Fasnachtshochburg Urdorf.

Ins Zeug legte sich zum Beispiel auch Carlo Gsell, der einer Fasnachtsfamilie auf seinem Balkon neben dem Moosmatt-Schulhaus ein neues Zuhause gab. Ein Senior, ein Baby, eine Blondine und eine Person mit überdimensional grossen Wimpern blicken auf die Passanten auf die Strasse Im Moos hinunter.

Eine Hexe fliegt über den Garten von Kari Leiter an der Dorfstrasse. Valentin Hehli

Fasnachtsstimmung herrscht auch bei der Verzweigung Moosackerweg und Dorfstrasse. Eine Hexe fliegt über den Garten von Kari Leiter. Daneben schmücken Clown-Gesichter aus Pflanzentöpfchen, Socken und lilafarbene Tücher den Balkon von Monika Gut. Auch der Balkon der Frisuren-Schüür von Ruth und Heinrich Ungricht erinnert mit zwei schwarz-gelben Puppen in den Farben und Kleidern der Knabengesellschaft Urdorf an die Fasnacht.

In die Farben der Knabengesellschaft Urdorf gehüllt: die Puppen auf dem Balkon von Ruth und Heinrich Ungricht bei der Frisuren-Schüür an der Dorfstrasse. Valentin Hehli

Im Oberdorf ist der Fasnachtsgeist ebenso zu spüren. An der Kirchgasse 16 installierten Roland Zenhäusern, seine Partnerin Denise Thommen sowie sein Kollege Jürg Berri und dessen Frau Helga parallel zur Fassade des alten Bauernhauses einen Schlitten samt Heuballen und einer Fensterfront. Die Akteure des Fasnachtsfensters sind Kari und Rös. Er sitzt auf dem Schlitten, sie schaut zum Fenster hinaus. Umgeben sind sie von Nachttöpfen, Hühnern, Fasnachtsmasken und Gerätschaften, die, wie es auf dem Schild heisst, «Anno 1900» benutzt wurden. Es bezieht sich auf das Motto «anno dazumal» der Urdorfer Fasnacht, das aufgrund der Pandemie noch immer das gleiche ist wie 2020 und 2021.

Gleiche Fassade, neue Idee: Roland Zenhäusern, Denise Thommen, Helga und Jürg Berri gewannen 2021 den Wettbewerb. Für die dritte Ausgabe liessen sie sich etwas Neues einfallen und installierten Schlitten und Fensterfront für «Kari und Rös» statt einem Ehebett für «Kari und Lisi» Valentin Hehli

«Wir haben das Bett von Kari und Lisi mit dem selbst gebastelten Schlitten ausgewechselt und nun Rös statt Lisi an Karis Seite gestellt», erzählt Jürg Berri. Er und seine Kollegen gewannen im vergangenen Jahr den ersten Platz des Fasnachtsfenster-Wettbewerbs für ihr Ehebett von Kari und Lisi. Und auch dieses Jahr haben die vier keine Mühen gescheut. «Wir haben 36 Stunden Arbeit investiert», sagt Berri. Daher sei er guter Dinge, dass sie sich auch dieses Jahr den Sieg sichern werden.

Die Sieger werden am Freitagabend bekanntgegeben

Wer tatsächlich das Rennen macht, wird am Freitagabend um 22.15 Uhr beim Urdorfer Fasnachtsstart in der Zentrumshalle bekanntgegeben. Die Prämierung übernimmt die Knabengesellschaft Urdorf. Alle Teilnehmenden erhalten eine Salami von der Dietiker Metzgerei Hildebrand und einen 20-Franken-Gutschein für den Spar. Die Erstplatzierten werden mit einem 300-Franken-Gutschein des Reisebüros Tui bedacht. Die Zweit- und Drittplatzierten können sich auf ein Essen im Wert von 200 beziehungsweise 100 Franken in einem Urdorfer Restaurant freuen.

Michael Keel, Präsident der Clique Schäflibach, ist froh, dass die Coronamassnahmen aufgehoben wurden. So können die Urdorfer Fasnächtler dieses Jahr sogar den Umzug am Samstag durchführen. Sandra Ardizzone

Clique-Chef Michael Keel und der Verein nehmen noch die letzten Vorbereitungen an die Hand, bevor die grosse Fasnachtssause in Urdorf startet. Dass nun die Maskenpflicht, die Zuschauerbeschränkungen und die Zertifikatskontrolle mit den aufgehobenen Coronamassnahmen wegfallen, ist für die Fasnächtler eine Erleichterung. «Wir hätten die Fasnacht in irgendeiner Form durchgeführt, jedoch hätten wir zum Beispiel auf den Umzug verzichtet, weil die Einhaltung der Massnahmen viel zu kompliziert gewesen wäre», sagt Keel.

Fasnächtliche Gäste unterhalten sich auf dem Balkon von Bea Roschi bei der Feldstrasse. Valentin Hehli

Stolz ist er, dass man trotz kurzer Vorbereitungszeit doch noch 42 Wagen und Gruppen für den Umzug am Samstag verpflichten konnte. Normalerweise seien 50 bis 70 dabei, so Keel. Er sagt: «Vor zwei Jahren traf uns die Absage in letzter Sekunde hart. Andere Fasnachten, die früher starten, konnten 2020 noch durchgeführt werden. Dieses Jahr ist der späte Termin ein Vorteil für uns. Nach der Absage der grossen Umzüge in Bassersdorf und Winterthur sind wir nämlich die Einzigen, denen es gelingt, einen Umzug im Kanton Zürich zu organisieren.»

