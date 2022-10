Gemeinde übergibt Kunstrasenplatz dem FC Urdorf

Der Kunstrasen-Fussballplatz Chlösterli wird am Samstag, 29. Oktober, offiziell von der Gemeinde an den Fussballclub Urdorf und die Bevölkerung übergeben. Das Einweihungsfest ist dann auf 2023 vorgesehen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt.

LiZ 06.10.2022, 14.36 Uhr