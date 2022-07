Urdorfer Chronistin verabschiedet sich mit Bilder-Ausstellung

Urdorf Die Nachfolge ist geklärt – und zum Abschied zeigt die Ortschronistin ihre Aquarell-Bilder Elisabeth Lüchinger präsentiert 42 ihrer Werke im Rahmen des Kulturtreffs am 10. Juli im Ortsmuseum Urdorf. Die Dorfchronistin kann nun abtreten, die Gemeinde hat eine Nachfolgerin ernannt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neben ihrer Aufgabe als Urdorfer Ortschronistin fertigte Elisabeth Lüchinger zahlreiche Aquarell-Bilder, die nun in einer Ausstellung im Urdorfer Ortsmuseum zu sehen sind. zvg/Severin Bigler

Die Farben fliessen ineinander und verleihen den Mohnblumen, Schmetterlingen und Landschaften eine besondere Tiefe. Aktuell zieren 42 Aquarell-Bilder die Wände im Urdorfer Ortsmuseum. Sie stammen von Ortschronistin Elisabeth Lüchinger, welche bereits seit über 40 Jahren das Geschehen und die Entwicklungen im Dorf dokumentiert. Zusätzlich zu ihrem Amt betätigte sich die Urdorferin aber auch künstlerisch und fertigte als Hobbymalerin zahlreiche Werke.

Mann und Tochter mussten sie dazu überreden

Diese sind nun im Ortsmuseum ausgestellt. Am 10. Juli können Besucherinnen und Besucher sie im Rahmen des Kulturtreffs von 11.30 bis 16 Uhr betrachten. Eigentlich wollte Lüchinger ihre Gemälde der Öffentlichkeit gar nicht präsentieren. «Mein Mann und meine Tochter haben mich zu diesem Schritt ermuntert», sagt sie und lacht.

Die Natur hat Elisabeth Lüchinger in ihren Aquarell-Werken abgebildet. Hier sind es Mohnblumen. zvg Der Kopf einer Rabenkrähe wurde hier zum Sujet. zvg Auch Zitronen und Obst malte Lüchinger. zvg Wo der Wald mit den Aquarell-Farben zu einer Komposition zusammenfliesst. zvg Sonnenblumen passend zur Jahreszeit. zvg Ein Bild mit einem Schmetterling findet sich ebenso im Ortsmuseum Urdorf. zvg

Sie habe schon immer gerne gemalt. Nachdem sie einen Malkurs besuchte, begann sie regelmässig Bilder zu fertigen. Das war vor über 30 Jahren. In der Zwischenzeit sind so einige Gemälde zusammengekommen. Die Natur steht in Lüchingers Werken im Zentrum. Sonnenblumen, Löwenzahn, Seerosen, Büsis, Krähen, Güggel, Obst, Laub und vieles mehr hat die 80-Jährige abgebildet. «Mir gefällt an der Aquarell-Malerei, dass die Farben ineinanderfliessen. Was dabei entsteht, bringt mich immer wieder zum Staunen.» Das Hobby gibt Lüchinger die Möglichkeit, abzuschalten. «Ich kann die Zeit vergessen beim Malen.»

Mit dem Erlös unterstützt sie die Schweizer Berghilfe

Die Bilder können auch gekauft werden. Das Geld wird Lüchinger zur Hälfte der Schweizer Berghilfe und zur Hälfte der Ländlichen Familienhilfe der Landfrauenvereinigung der Bezirke Zürich und Dietikon spenden. Die Ausstellung am Sonntag gehört wohl zu den letzten Anlässen, die Lüchinger als Dorfchronistin bestreiten wird. Anfang Jahr wurde bekannt, dass sie Ende Juni nach 40 Jahren altershalber zurücktritt. «Ich freue mich, dass eine Nachfolgerin für mich gefunden wurde», sagt Lüchinger.

Stéphanie Prieto wurde Ende Juni vom Urdorfer Gemeinderat zur neuen Ortschronistin ernannt. Die 35-jährige Historikerin und Germanistin lebt mit ihrem Mann und ihrem 14 Monate alten Sohn Arno in Zürich. «Meine Schwiegereltern wohnen in Urdorf und haben mitbekommen, dass die Gemeinde auf der Suche nach einer Person ist, die das Amt übernehmen könnte. Da wir kommendes Jahr nach Urdorf ziehen, dachte ich mir, es wäre eine schöne Möglichkeit, unseren neuen Wohnort und dessen Geschichte so besser kennen zu lernen», sagt Stéphanie Prieto.

Eine Historikerin übernimmt das Amt

Aktuell doktoriert sie am Historischen Seminar der Universität Zürich und beschäftigt sich mit der Darstellung von Verwandtschaftssystemen im 16. und 17. Jahrhundert. «Die Arbeit als Dorfchronistin ist ein guter Kontrast zu meinen Aufgaben an der Uni. Ich werde die Geschichte selbst sammeln, statt sie wie jetzt im Nachhinein zu erforschen und zu analysieren», sagt Prieto. Sie freue sich auf den Panoramablick auf die Gemeinde Urdorf, die derzeit eine starke urbane Entwicklung durchmache.

«Es passiert viel im Dorf und es ist schön, dass ich das für künftige Generationen festhalten darf.»

Der Kulturtreff mit der Ausstellung der Aquarell-Bilder von Elisabeth Lüchinger findet am Sonntag, 10. Juli, von 11.30 bis 16 Uhr statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen