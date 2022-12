Dieser Urdorfer Steuerberater will Töggeli-Meister werden

Urdorf «Früher war es lustig, in Bars gegen alle zu gewinnen»: Dieser Steuerberater will Schweizer Meister im Töggelen werden Der Urdorfer Christoph Zimmermann (41) ist leidenschaftlicher Töggeler. Dieses Wochenende nimmt er an der Schweizer Meisterschaft im Tischfussball teil. Er gehört zu den Favoriten. Soraya Sägesser 08.12.2022, 05.00 Uhr

Der Urdorfer Christoph Zimmermann wird als Favorit an der Schweizer Meisterschaft im Töggelen gehandelt. Mathias Förster

Beim Bahnhof Wipkingen rattern die Züge im Fünfminutentakt vorbei, einige Strassen weiter in einem Raum im Erdgeschoss schlägt der kleine Tischfussball mit voller Wucht ins Tor und verursacht einen dumpfen Knall. Einmal, zweimal und noch Hunderte weitere Male an diesem Dienstagabend. Christoph Zimmermann schiesst den Ball sekundenschnell hinter den Goalie. Der Urdorfer trainiert an einem der Tische des Tischfussballclubs Zürich für die Schweizer-Töggeli-Meisterschaft vom kommenden Wochenende in Burgdorf. Der 41-jährige Steuerberater ist leidenschaftlicher Töggeler und wird als Favorit im Doppel gehandelt.

Zürich sei ein guter Ort zum Töggelen, sagt Silvan Hollenstein, ein Klubkollege Zimmermanns, der sein Handgelenk ebenfalls warm schiesst. Rund ein Drittel der Teilnehmenden an der Schweizer Meisterschaft sei aus Zürich.

Kampf um einen begehrten Podestplatz

Zimmermann ist leidenschaftlicher Töggeler und wird als Favorit im Doppel gehandelt. Auch im Einzel kämpft der 41-jährige Steuerberater um einen der begehrten Podestplätze. «Das Doppel ist aber cooler, denn da kann man den Erfolg teilen», sagt Zimmermann. «Als Einzelspieler muss man mehr aufpassen.» Im Doppel hingegen könne er sich besser auf seine Position fokussieren. In seinem Fall auf den Sturm oder die vorderen beiden Stangen. Denn Zimmermann ist für die Tore im Doppel mit Bersit Karadzi zuständig.

Der Tischfussballclub Zürich zählt mittlerweile über 80 Mitglieder. Zweimal wöchentlich ist das Lokal an der Landenbergstrasse geöffnet. «Inoffiziell wird hier aber mehr getöggelt», sagt Hollenstein. Auch die Frauenquote steige an. Mit Cindy Kubiatowicz-Moser spielte eine der besten Tischfussballerinnen der Welt im Klub. «Doch keiner spielt so wie er», sagt Hollenstein und zeigt auf Zimmermann. Dieser beweist sein Können gleich mehrmals und präsentiert seine Schusstechniken an einem der verschiedenen Kästen.

Zweiter Platz im Doppel

Zimmermann konnte schon einige Erfolge feiern. So erreichte bereits drei zweite Plätze an der Schweizer Meisterschaft. Dies im Einzel, im Doppel sowie im Mixed. Was ihm noch fehlt, ist ein Titel.

«Der Schweizer-Meister-Titel ist das Ziel», sagt er denn auch. Das sei aber gar nicht so einfach, denn das Niveau der Konkurrenz sei hoch. Trotzdem sei es möglich: «In einem Flow kann ich alles erreichen.»

Bei internationalen Turnieren gehört Zimmermann immer wieder zu den Top Ten. An der vorletzten Weltmeisterschaft erreichte er den 17. Platz. Den Sprung in die Schweizer Nationalmannschaft für die letztjährige WM schaffte er knapp nicht.

Christoph Zimmermann mit seinem Klubkollegen Fabio di Santo, der ebenfalls an der Schweizer Meisterschaft teilnimmt. Mathias Förster

Er nahm sein Talent nicht ernst

Der Urdorfer begann vor rund 20 Jahren mit dem Tischfussball. Ein Kollege besass einen Töggelikasten, sagt Zimmermann. «Irgendwann wollte ich mich in Pubs messen.» Dass er Talent hat, war seinen Kollegen schon lange klar, doch Zimmermann nahm dies zuerst nicht so ernst. «Wenn ich früher mehr trainiert hätte, wäre ich auch schneller besser geworden.»

Seine Trainingszeit sei bescheiden. Gut sechs Stunden pro Woche steht er am Töggelikasten. «Das ist weit unter dem Durchschnitt», so Zimmermann. Mittlerweile stehe auch ein Tisch in seinem Zuhause in Urdorf.

Während er früher noch in den Zürcher Pubs spielte, bevorzuge er heute das Spielen an einem der Tische im Klublokal, sagt er und fügt hinzu:

«Früher war es lustig, in Bars gegen alle zu gewinnen.»

Heute sei das nicht mehr so. Wenn er mit Freunden spiele, würden diese jeweils nicht lange mitmachen, sagt er und lacht.

Der Reiz für das perfekte Spiel

«Töggelen ist meine Leidenschaft», sagt Zimmermann. Deshalb opfere er jedes Jahr rund eine Woche Ferien für den Sport. «Es reizt mich, das perfekte Spiel zu finden.» Doch der Sport sei nur ein Hobby. Denn vom Tischfussball könne in der Schweiz niemand leben. Nichtsdestotrotz sei Töggelen Sport auf höchstem Niveau, sagt der Steuerberater und fügt hinzu:

«Es ist ein guter Ausgleich zum Job.»

Früher habe er noch Fussball gespielt, sagt Zimmermann. Dieses Hobby habe er aber verletzungsbedingt aufgeben müssen. Heute fokussiert sich der zweifache Familienvater auf den Fussball auf dem Tisch.

Jeder Tisch hat seine Eigenheiten

Die verschiedenen Kästen unterscheiden sich in Material, Farben und Formen. So hat jeder seine Eigenheiten. «Wenn man erfolgreich sein will, muss man an jedem Tisch gut sein», sagt Hollenstein. Zimmermann habe für jeden Tisch seine Taktik. «Wenn man auf zwei Tischen gut ist, braucht es nicht mehr viel, um auf den anderen auch gut zu sein», ergänzt Zimmermann.

Fürs Töggelen brauche es aber auch Technik. Und das Mentale sei ebenfalls wichtig, sagt Zimmermann. «Zudem braucht man eine gute Reaktion und das richtige Timing.»

Als Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaft vom Wochenende habe er ein Buch zu mentalem Training gelesen. Zudem achte er auf seine Ernährung. «Und ich trinke keinen Alkohol, wenn ich spiele», so Zimmermann. Obwohl er bereits seit einigen Jahren an Turnieren teilnehme, sei er immer noch ab und zu nervös, sagt er und fügt hinzu:

«Vor der Schweizer Meisterschaft bin ich nervöser als sonst.»

Neben dem Titel gibt es an der Schweizer Meisterschaft auch ein Preisgeld zu gewinnen. Dieses wird aus Turnier-Startgeldern generiert. An internationalen Turnieren sei das Preisgeld höher, sagt Zimmermann und ergänzt: «Wir machen das nicht fürs Geld.»