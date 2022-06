Neuer Urdorfer Aufenthaltsplatz gab zu reden

Urdorf Finanziert und bewirtschaftet von der Gemeinde: Der neue Aufenthaltsplatz bei der Siedlung Schürhof am Uetlibergweg sorgte für Fragen Urs Hilfiker aus Urdorf wollte vom Gemeinderat wissen, unter welchen Bedingungen dieser sich für die Erstellung und den Unterhalt von Spiel- und Aufenthaltsplätzen im Dorf einsetzt. Seine Anfrage wurde an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend beantwortet. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.06.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fragen zum neuen Aufenthaltsplatz für die Urdorferinnen und Urdorfer am Uetlibergweg wurden an der Gemeindeversammlung geklärt. Chris Iseli

Am 25. Mai eröffnete die Gemeinde Urdorf den neuen Aufenthaltsplatz am Uetlibergweg auf dem ehemaligen Spielplatz der Siedlung Schürhof. Mit dem Ziel, die seit Jahren brachliegende Parzelle besser zu nutzen, nahm der Siedlungsvorstand der 48 Eigenheime oberhalb der Bahngleise nahe dem Bahnhof Weihermatt Kontakt mit der Gemeinde auf. So kam es, dass das private Land diesen Frühling in einen knapp 400 Quadratmeter grossen Kleinpark verwandelt wurde. Dieser darf mit einem Nutzungsrecht für die Öffentlichkeit gebraucht werden.

Der Aufenthaltsplatz wurde für 120'000 Franken von der Gemeinde errichtet und verfügt über Sitzmöglichkeiten, Spielelemente und einen Treppenzugang. Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Siedlung Schürhof warf beim Urdorfer Naturschützer und Amphibienzugstellenbetreuer Urs Hilfiker Fragen auf. Diese stellte er dem Gemeinderat in Form einer Anfrage gemäss Paragraf 17 des Gemeindegesetzes. An der Gemeindeversammlung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Spitzacker in Urdorf nahm Planungs-, Bau- und Umweltvorstand Danilo Follador (Mitte) dazu Stellung.

War das Projekt bewilligungspflichtig?

Hilfiker wollte unter anderem wissen, ob das Projekt bewilligungspflichtig gewesen sei und welche Folgekosten für die Bewirtschaftung, die Pflege und den Unterhalt des Aufenthaltsplatzes pro Jahr anfallen würden. Überdies fragte er, ob die Siedlung Schürhof einen Beitrag an die Kosten geleistet habe. Hilfiker erkundigte sich zudem, welche Voraussetzungen andere Siedlungen, Genossenschaften oder Überbauungen mitbringen müssten, um künftig auch in Genuss eines öffentlich zugänglichen Aufenthaltsplatzes zu kommen, der von der Gemeinde finanziert und bewirtschaftet wird.

«Das Projekt war nach Planungs- und Baugesetz nicht bewilligungspflichtig, da es sich um die Anpassung einer bestehenden Anlage handelt», antwortete Gemeinderat Follador auf Hilfikers erste Frage. Einzeln betrachtet seien sowohl die meisten Grünelemente, die Stützmauer, der Zugangsweg, die Aufenthaltsfläche an sich, die Sitzgelegenheiten und die Beleuchtung vorhanden gewesen. Diese seien ersetzt worden. Neu dazugekommen seien die Abfalleimer, der Treppenzugang sowie die Spielelemente. Für diese bestehe keine Bewilligungspflicht, führte Follador weiter aus.

Beteiligte sich die Siedlung finanziell?

«Die Kosten für die Bewirtschaftung des Aufenthaltsplatzes durch den Gartenbauer sind im erteilten Auftrag für die nächsten zwei Jahre enthalten. Die Gemeinde ist zuständig für die Abfallentsorgung, den Winterdienst und die Reinigung des Platzes, sofern notwendig.» Da diese stark vom Nutzungsgrad abhängig seien, könne man den Aufwand noch nicht monetär beziffern, so Follador

Die Siedlung Schürhof habe sich nicht finanziell am Projekt beteiligt, sagte der Planungs-, Bau- und Umweltvorstand. Er hielt aber fest: «Vertreter des Vorstandes haben sowohl ihre Zeit, als auch ihre Fachkenntnisse eingebracht und so das Projekt unterstützt.»

Wie können andere Siedlungen profitieren?

Auf die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssten, dass auch andere Siedlungen von einem derartigen Projekt profitieren könnten, hiess es:

«Es muss ein relevantes öffentliches Interesse bestehen.»

In Bezug auf den Aufenthaltsplatz beim Uetlibergweg sei dies doppelt gegeben, so Follador. «Einerseits liegt er an einer der am stärksten frequentierten Langsamverkehrsachsen der Gemeinde. Andererseits hat der Umstand, dass die Fläche brachlag, zu einer Nutzung, die Lärm, Vandalenakte und Littering verursachte, geführt.» Die nun aufgeräumte Situation lade zur sachgemässen Nutzung ein, sagte Follador.

Er wollte Mauereidechsen schützen

Anfragesteller Hilfiker zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen. Weil er bei Bekanntgabe des Bauvorhabens im März zum Teil nur vage Informationen erhalten hatte, habe er diesen Fragekatalog an den Gemeinderat gerichtet. «Ich hielt es von allgemeinem Interesse, dass die Bevölkerung mehr darüber erfährt.» Dies auch, weil das Projekt im Budget 2022 wenig prominent dargestellt worden sei.

Ihm sei es ein Anliegen gewesen, dass die in dem Gebiet des ehemaligen Spielplatzes vorkommende Mauereidechsenpopulation das Bauprojekt unbeschadet überstehe. Hilfiker erzählte: «Durch meine Intervention bei der Gemeinde und der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich konnte erreicht werden, dass der Baubeginn auf einen günstigeren und vertretbaren Zeitpunkt verschoben wurde.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen