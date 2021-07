Das Collegium Musicum Urdorf spielte eine Serenade in der Kirche

Urdorf Solistin am Marimbafon begeisterte das Publikum der Serenade Das Collegium Musicum Urdorf bestritt mit seiner Sommer-Serenade seinen ersten Auftritt nach der Pandemiepause. Christian Murer 11.07.2021, 16.39 Uhr

«Inez Ellmann als Solistin zu haben war für uns alle ein riesiger Glücksfall», sagte Dirigent Druey über die Solistin am Marimbafon. Christian Murer

Das Collegium Musicum Urdorf bestritt mit seiner Sommer-Serenade seinen ersten Auftritt nach der Pandemiepause. Zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie spielte das Collegium Musicum Urdorf am Freitagabend vor Publikum. Gegen sechzig Zuhörerinnen und Zuhörer fanden sich in der Neuen Reformierten Kirche Urdorf für das Konzert ein. Dirigent und Geiger Pascal Druey freute sich über den Anlass: «Nach dieser langen Konzertpause war in der reformierten Kirche eine ganz speziell konzentrierte Stimmung spürbar, die mich sehr beeindruckte und sich auch auf das Orchester übertrug.»