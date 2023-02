So viele Gruppen nahmen selten am Urdorfer Fasnachtsumzug teil

Urdorf «Es ist schön, zurück zu sein»: Dieses Jahr nahmen besonders viele Gruppen am Fasnachtsumzug teil Urdorf feierte ein ausgelassenes Fasnachtswochenende. Bei der organisierenden Clique Schäflibach ist die Freude über die vielen Besuchenden und die gute Stimmung besonders gross. Mara Aliotta Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.16 Uhr

Unter den vielen Wagen finden sich auch politische Anspielungen wieder. Mara Aliotta Eine Gruppierung mokiert sich über Klimakleber. Mara Aliotta Bereit für den Start: Schirmherr Marco Zollinger (Mitte) und Zeremonienmeister Daniel Leutwiler (rechts) zusammen mit der Clique «d’Wohler Sirene». Mara Aliotta Sie sind dem Motto Dschungelfieber gefolgt: Die Familie Manser ist als Papageien-Familie an die Fasnacht gekommen. Mara Aliotta Auch viele schöne Masken gibt es zu bestaunen. Mara Aliotta Vom Wagen der Clique Schäflibach regnet es viele leckere Süssigkeiten. Mara Aliotta Schirmherr Marco Zollinger wirft den Jüngsten im Publikum Sugus und Lollipops zu. Mara Aliotta / Limmattaler Zeitung Für Marco und Nerea Pistilli heisst es: Einmal Pommes mit Einhorn, bitte. Mara Aliotta Die Urdorfer Fasnacht begeistert Gross und Klein: Andi Zeller und Dario Maag am Umzug. Mara Aliotta Christoph Schmid ist als Zahnfee an den Umzug gekommen. Mara Aliotta

Weder die vielen Urdorferinnen und Urdorfer, noch die zahlreich ins Limmattal gepilgerten Fasnachtsfans lassen sich am Samstagnachmittag vom trüben Wetter die Stimmung trüben. Viele sind gekommen, um auch dieses Jahr wieder den Umzug der Urdorfer Fasnacht zu bestaunen, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und den Winter zu vertreiben. «Ich habe eine Riesen-Freude. Alle unsere Guggen und Kollegen feiern heute mit uns», sagt Marco Zollinger, der Schirmherr der diesjährigen Urdorfer Fasnacht. Dabei wird er von der lauten Guggenmusik und dem Kindergeschreie im Hintergrund übertönt.

Das Motto dieses Jahr lautet Dschungelfieber. Passend dazu ist Zollinger als Entdecker verkleidet. Der Umzug fällt dieses Jahr besonders gross aus: Normalerweise seien weniger Guggen-Gruppen dabei, sagt Daniel Leutwiler, Zeremonienmeister der organisierenden Clique Schäflibach. Insgesamt 55 Nummern nehmen teil. Auch den vielen Besucherinnen und Besuchern, welche die Strasse säumen, steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Die Clique Schäflibach freue sich, die Fasnacht wie gewohnt durchführen zu können, sagt Leutwiler «Es ist schön, zurück zu sein.»

Pünktlich um 14.31 ertönt ein Knall: Der Startschuss ist gefallen. Die Leute jubeln, der Umzug kann losgehen. Allen voran fährt der Wagen der Clique Schäflibach. Auch mit dabei: «D’Wohler Sirene», die keinen eigenen Wagen haben und daher jeweils mit der Clique mitfahren dürfen. Den Kindern werfen sie Sugus und Lollipops entgegen, für die Erwachsenen gibt es Milch mit Schnaps. Diverse Gruppierungen machen mit ihren Verkleidungen politische Anspielungen, unter anderem werden Klebe-Aktivisten und die Energiekrise thematisiert.

Grosse Freude der Wagenbauer gespürt

Am Abend zuvor wurde die Urdorfer Fasnacht von Schirmherr Marco Zollinger offiziell eröffnet. Der Urdorfer Landwirt wurde vor gut einem Monat zum obersten Fasnächtler ernannt. Zollingers löste Othmar «de Wurschter» Gut ab, der wegen Corona mit seinen 1100 Tagen im Amt zum längsten Schirmherren in der Geschichte der Urdorfer Fasnacht geworden ist.

«Der Umzug war dieses Jahr speziell schön», sagt Zeremonienmeister Leutwiler anschliessend. Zum einen seien viele begeisterte Leute gekommen, zum anderen habe man die Freude der Wagenbauer über die Fasnachtsrückkehr regelrecht aus den schönen Wagen rausspüren können. «Die Dekorationen waren super», sagt er.

Nach dem Umzug wurde am Wochenende in Urdorf fleissig weiter gefeiert mit der Fasnachts-Party und dem Maskenball am Samstagabend und dem Kindermaskenball am Sonntag. Die Zentrumshalle sei am Samstag rappelvoll und die Stimmung sensationell gewesen, erzählt Leutwiler. Die Leute hätten ausgelassen gefeiert und viele hätten sich dem Motto Dschungelfieber entsprechend verkleidet. «Es gab sehr schöne Masken zu sehen», sagt Leutwiler. Auch schön: Es habe keinerlei Probleme gegeben, alle Gäste hätten sich friedlich und anständig verhalten.

Am nächsten Wochenende geht die Urdorfer Fasnachtszeit dann mit der «Uslumpete» am Freitagabend und dem Konfettibegräbnis am Samstag schon wieder zu Ende.

