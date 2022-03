Erneuerungswahlen Urdorf: Das sind die acht Kandidierenden

Urdorf Erneuerungswahlen: Diese acht Kandidierenden wollen in den Urdorfer Gemeinderat Am 27. März entscheiden die Stimmberechtigten, wer für die nächsten vier Jahre in den Urdorfer Gemeinderat einziehen wird. Der «Limmattaler Zeitung» erzählen die acht Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für Urdorf einsetzen wollen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 04.03.2022, 19.15 Uhr

Die acht Kandidierenden auf einen Blick: Danilo Follador (Mitte, bisher), Thomas Hächler (FDP, bisher), Andreas Herren (SP, bisher), Urs Minder (parteilos, neu), Urs Rimensberger (parteilos, bisher), Sandra Rottensteiner (EVP, bisher), Urs Rüegg (FDP, neu) und Adrian Stutz (SVP, bisher). (von links oben nach rechts unten) zvg/ Limmattaler Zeitung

Im bevölkerungsreichsten Dorf im Limmattal zeichnet sich ein spannender Wahlkampf ab. Acht Personen bewerben sich für die sieben Gemeinderatssitze. Es sind dies Danilo Follador (Mitte, bisher), Thomas Hächler (FDP, bisher), Andreas Herren (SP, bisher), Urs Minder (parteilos, neu), Urs Rimensberger (parteilos, bisher), Sandra Rottensteiner (EVP, bisher), Urs Rüegg (FDP, neu) und Adrian Stutz (SVP, bisher). Urs Minder kandidiert für das Schulpräsidium und wird bei einer Wahl im Gemeinderatsgremium das Ressort Bildung übernehmen. Für das Gemeindepräsidium stellt sich die bisherige Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner zur Verfügung. Merke: Mit der Kampfwahl wird es in Urdorf 2022 wesentlich spannender als 2018 – damals kandidierten genau sieben Personen für die sieben Sitze im Gemeinderat.

Die Urdorfer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 27. März die Qual der Wahl. Um den Leserinnen und Lesern beim Wahlentscheid zu helfen, stellen sich die acht Kandidierenden im Vorfeld der Wahl den Fragen der «Limmattaler Zeitung».

Danilo Follador (Die Mitte, bisher)

Danilo Follador (Die Mitte) kandidiert erneut für den Urdorfer Gemeinderat. Er möchte sich dafür einsetzen, dass die Erholungszonen in Urdorf attraktiv bleiben. zvg

Alter: 66

Familie: verheiratet, ein Sohn

Beruf: Pensionskassenleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2017), alt Schulpfleger (1998 bis 2010),

Präsident Die Mitte Bezirk Dietikon

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Die am 1. Januar 2022 neu geschaffene Einheitsgemeinde, der Aufbau der Gemeindepolizei auf 2023, die Gesamtrevision des kommunalen Richtplans, die Revision der Bau- und Zonenordnung, die Entwicklung von Urdorf-Nord, Massnahmen zur Förderung der Energiewende, verkehrsberuhigende Massnahmen. Alles anspruchsvolle Projekte, die grosses Engagement von Gemeinderat und Verwaltung erfordern.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die im kommunalen Richtplan erwähnten Stossrichtungen sollen umgesetzt werden. Bei jedem Bauprojekt ist auf eine massvolle und sorgfältige Verdichtung zu achten, die erneuerbaren Energien sind in den Fokus zu setzen. Die Biodiversität soll zusammen mit Landwirten weiter gestärkt und die Erholungszonen sollen attraktiv bleiben. Alle Möglichkeiten zur Reduktion des Schleichverkehrs im Dorf sind auszuschöpfen.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Die Birmensdorfer- und Feldstrasse sind Kantonsstrassen. Anlässlich des Richtplanverfahrens gab es einen offenen Dialog mit kantonalen Vertretern, wo die Urdorfer Forderungen nach Eindämmung des Durchgangsverkehrs zu Stosszeiten diskutiert wurden. Realistische Lösungen bis zur Eröffnung der dritten Gubriströhre werden gesucht. Mit Tempo 30 könnte zumindest eine Lärmreduktion erreicht werden.

Thomas Hächler (FDP, bisher)

Thomas Hächler (FDP, bisher) kandidiert erneut für den Urdorfer Gemeinderat. Ihm liegt die Umsetzung der Einheitsgemeinde am Herzen. Andre Springer/zvg

Alter: 62

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Leiter Sicherheit

Ämter: Gemeinderat (seit 1994), Präsident des Spitals Limmattal (2004 bis 2010)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

In den nächsten Jahren stehen grosse Investitionen in den Bereichen Schul-, Sport- und Infrastrukturanlagen an. In der Folge müssen zukunftsorientierte, nachhaltige und finanzierbare Lösungen gefunden werden, sodass der heute schon hohe Steuerfuss nicht noch weiter angehoben werden muss. Aus der Perspektive des Finanzvorstands gilt es, mit den Steuergeldern weiterhin haushälterisch umzugehen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Da ich den Prozess «Einheitsgemeinde» führen durfte, liegt mir deren Umsetzung sehr am Herzen, sodass die Ziele, die beide Güter formuliert haben, auch umgesetzt werden. In der Einheitsgemeinde werden die Bereiche Finanzen und Sicherheit zusammengelegt, daher wird der Aufbau der Gemeindepolizei sicher auch ein Schwerpunkt sein.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Die Problematik liegt nur teilweise in gemeinderätlicher Hand. Dieser hat sich seit jeher für eine Verkehrs- und Lärmreduktion eingesetzt, auch mit konkreten Projekten, zum Beispiel der Redimensionierung der Feldstrasse. Der im November 2021 verabschiedete Richtplan strebt eine Verkehrsnachfrage-Verlagerung an, mit zahlreichen Massnahmen. Das Problem wird weiter auf der Agenda des Gemeinderates stehen.

Andreas Herren (SP, bisher)

Andreas Herren (SP, bisher) kandidiert erneut für den Urdorfer Gemeinderat. Er setzt sich für eine integrierte Gesundheitsversorgung mit gemeindeeigenen Pflege- und Spitex-Institutionen ein. zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, zwei Söhne

Beruf: Kommunikationsberater

Ämter: Gemeinderat (seit 2010), Vorstand Regio Spitex Limmattal, Delegierter Spital Limmattal

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und betagte Personen: Für Letztere braucht es bei Gesamtrenovationen Zwischenlösungen, damit sie weiter selbstbestimmt zu Hause leben können.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Gesundheit und Soziales sind als Ganzes zu sehen. Eine integrierte Gesundheitsversorgung mit leistungsfähigen, gemeindeeigenen Pflege- und Spitex-Institutionen ist unerlässlich.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Tempo 30 ist umzusetzen. Sichere und durchgängige Velo- und Fusswege helfen, den motorisierten Binnenverkehr zu reduzieren.

Urs Minder (parteilos, neu)

Urs Minder (parteilos, neu) kandidiert neu für das Schulpräsidium. Sein Ziel ist, gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler, motivierte Lehrpersonen und zufriedene Eltern zu haben. zvg

Alter: 62

Familie: verheiratet, kinderlos

Beruf: Betriebsökonom

Ämter: im Vorstand des Lions Club Limmattal (seit 2015)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Mit der neuen Einheitsgemeinde ist die Integration der Schulgemeinde personell und thematisch gut aufzugleisen, neu mit mehr Fokus auf Kernthemen der Schule. Die Strategie «Urdorf 2030» ist zu überarbeiten für ein konkretes Bild der Zukunft mit Projektprioritäten. Vor uns liegt ein substanzieller Investitionsbedarf in die Infrastruktur, prioritär Schulhäuser und Sportanlagen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Als Kandidat für das Amt «Schulpräsident und Gemeinderat» ist mir eine erfolgreiche Integration inklusive Konstitution der Schulleitung und Schulpflege wichtig. Meine Ambition ist, gut ausgebildete Schülerinnen und Schüler, motivierte Lehrpersonen und zufriedene Eltern zu haben. Weitere Akzente: meine Beiträge für den Strategiepro- zess 2030 und eine nachhaltige Finanzplanung ohne Steuererhöhung trotz Investitionsprojekten.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Der Verkehr ist für die Mehrheit der Urdorfer Bevölkerung immer wieder ein Diskussionsthema. Im Rahmen des Langsamverkehrkonzeptes wurde schon viel Gutes realisiert. In diesem Zusammenhang sind weitere Potenziale zu prüfen und umzusetzen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kanton sind Massnahmen für die Entlastung der Birmensdorferstrasse zu definieren. Wichtig sind mir sichere Schulwege.

Urs Rimensberger (parteilos, bisher)

Urs Rimensberger (parteilos, bisher) kandidiert erneut für den Urdorfer Gemeinderat. Er will dafür sorgen, dass die Urdorfer Wege, Gewässer und Strassen in einem sicheren, sauberen und gepflegten Zustand bleiben. zvg

Alter: 64

Familie: verheiratet, zwei Töchter

Beruf: Bauleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2008), Präsident im Kontrollorgan der Limeco, Präsident Gruppenwasserversorgung Limmattal

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Die Gemeindefinanzen werden in Zukunft mehr und mehr unter Druck geraten. Wir müssen sparsam mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Trotzdem muss die hohe Wohn- und Lebensqualität erhalten bleiben. Ein brennendes Thema ist weiterhin der Durchgangsverkehr auf der Birmensdorferstrasse. Die Sauberkeit (Littering und Sprayereien) darf ebenfalls nicht vernachlässigt werden.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Als Teamplayer will ich weiterhin einen offenen und ehrlichen Umgang mit allen Menschen pflegen. Dem sparsamen Umgang mit unseren Finanzen werde ich grosse Aufmerksamkeit widmen, damit Urdorf die Zukunft meistern kann. Unsere Wege, Gewässer und Strassen müssen in einem sicheren, sauberen und gepflegten Zustand bleiben. Mehr Bäume entlang der Strassen sollen zur Hitzeminderung beitragen.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Die stark belastete Birmensdorferstrasse ist eine Kantonsstrasse und somit Eigentum des Kantons Zürich. Dadurch sind unsere Einflussmöglichkeiten leider begrenzt. Wir werden aber weiterhin mit den kantonalen Behörden in Kontakt bleiben und den Druck für positive Veränderung aufrechthalten.

Sandra Rottensteiner (EVP, bisher)

Sandra Rottensteiner (EVP, bisher) kandidiert erneut für das Urdorfer Gemeindepräsidium. Sie möchte sich für Verkehrsthemen und nachhaltige Raumentwicklung in Urdorf einsetzen. zvg

Alter: 57

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Kauffrau

Ämter: Gemeinderat (seit 2008), Präsidentin Konferenz Gemeinde- und Stadtpräsidien des Bezirks Dietikon

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Im nachhaltigen Umgang mit den Gemeindefinanzen, das heisst Wünschbares vom Notwendigen mit Augenmass zu trennen und dies unseren Anspruchsgruppen vermitteln zu können. Und im Erhalten von Rahmenbedingungen, dass man in Urdorf gerne wohnt und arbeitet. Weiter gilt es, die neuen Strukturen der Einheitsgemeinde mit Leben zu füllen und ein gemeinsames Verständnis für die Schulentwicklung zu schaffen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich werde mich weiterhin mit Nachdruck für Verkehrsthemen und nachhaltige Raumentwicklung bei übergeordneten Stellen und Gremien einsetzen. Als Gemeindepräsidentin möchte ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass die Mitglieder des Gemeinderates ihr Potenzial entfalten und die Vielzahl der anstehenden Projekte wirkungsorientiert umsetzen können.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Ich setze mich weiterhin beharrlich für eine regionale Verkehrssteuerung ein, welche das ganze Limmattal umfassen soll. Das Limmattal und die Stauproblematik in Urdorf sollen bei Kanton und Bund an oberster Stelle stehen. Es gilt, weitere Massnahmen umzusetzen, welche die Durchfahrt auf den Kantonsstrassen verlangsamen und damit die Ausweichverkehr-Attraktivität und die Lärmbelastung reduzieren.

Urs Rüegg (FDP, neu)

Urs Rüegg (FDP, neu) kandidiert neu für den Urdorfer Gemeinderat. Er möchte das Thema Tagesschule eng verfolgen, damit Urdorf für Familien attraktiv bleibt. zvg

Alter: 60

Familie: verheiratet, drei Töchter

Beruf: Credit-Risk-Experte

Ämter: Mitglied Sozialkommission Urdorf (seit 2014), im Vorstand der FDP Urdorf

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Die Umsetzung der Einheitsgemeinde ist gegenwärtig das wichtigste Projekt der Gemeinde. Hinzu kommen die Entwicklung von Urdorf Nord und die verschiedenen Bauvorhaben, welche die Erweiterung und Instandsetzung der Schulhäuser und der Zentrumshalle beinhalten. All dies mit den finanziellen Mitteln der Gemeinde zu ermöglichen, wird eine Herausforderung.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Generell liegt mir eine effiziente und digitale Verwaltung am Herzen, ebenso die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs. Bei den Bauprojekten werde ich mich für eine hohe Gestaltungs- und Nutzungsqualität einsetzen, wobei es mir wichtig ist, den Steuerfuss beizubehalten. Damit Urdorf für Familien weiterhin attraktiv bleibt, ist das Thema Tagesschule eng zu verfolgen.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit 30 vom Dorfeingang Höhe Bushaltestelle Oberurdorf bis zum Kreisel Herweg. Die Attraktivität für die Durchfahrt wird reduziert, die Fahrdauer für diesen Abschnitt erhöht sich jedoch nur um rund eine Minute. Der negative Einfluss auf die Einwohner von Urdorf wäre durch diese Massnahme minimal. Die Kosten wären gering, da die Auswechslung der Geschwindigkeitstafel genügt.

Adrian Stutz (SVP, bisher)

Adrian Stutz (SVP, bisher) kandidiert erneut für den Urdorfer Gemeinderat. Ihm liegt am Herzen, dass auch die Nachkommen von der attraktiven Infrastruktur und den Angeboten in Urdorf Gebrauch machen können. zvg

Alter: 52

Familie: verheiratet, drei Kinder

Beruf: Projektleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), in der Urdorfer Lokalpolitik (seit 2015)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Urdorf in den nächsten vier Jahren?

Als Einheitsgemeinde wird die Liegenschaftsentwicklung und Instandhaltung der Gemeindeinfrastruktur, Schul- und Sportanlagen als Ganzes angegangen. Der hohe Investitionsbedarf an unseren Infrastrukturanlagen wird eine Herausforderung für den Finanzhaushalt sein. Bei der Liegenschaftsentwicklung gilt es, weiterhin darauf zu achten, dass der Lebens- und Wohnqualität das nötige Gewicht beigemessen wird.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich setze mich dafür ein, dass zukünftige Entscheidungen gemeinsam zum Wohl der Urdorfer Bevölkerung beitragen. Es liegt mir am Herzen, dass auch unsere Nachkommen von der attraktiven Infrastruktur und den Angeboten Gebrauch machen können, ohne dass diese zur finanziellen Last werden.

Wie wollen Sie Urdorf vom Ausweich- und Durchgangsverkehr entlasten?

Durch die Eröffnung der Limmattalbahn im Dezember 2022 und die Verkehrsführungen für den motorisierten Individualverkehr soll der Verkehr aus den Limmattaler Zentren auf die übergeordneten Achsen verlagert werden. Es gilt, weiterhin bei den zuständigen Ämtern zu intervenieren und nach konstruktiven Lösungen zu suchen, damit der Ausweich- und Durchgangsverkehr verringert wird.

