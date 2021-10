Nach Sieg an Swiss Culinary Cup: Dominik Altorfer hat Grosses vor

Urdorf Er will mit 30 einen Michelin-Stern: Dominik Altorfer hat nach seinem Sieg am Swiss Culinary Cup grosse Ziele Der 25-jährige Küchenchef des Landgasthofs Leuen in Uitikon hat viel vor: So tritt er bald eine neue Stelle an und plant, Teil der Schweizer Kochnationalmannschaft zu werden. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 23.10.2021, 04.00 Uhr

Der 25-jährige Dominik Altorfer hat turbulente Tage hinter sich: Vor knapp drei Wochen hat er den Kochwettbewerb des Berufsverbands der Schweizer Köche gewonnen. Altorfer, der seit seiner Kindheit in Urdorf wohnt, ist der diesjährige Gewinner des Swiss Culinary Cups. Mittlerweile hat der Küchenchef des Uitiker Landgasthofs Leuen seinen Erfolg realisiert. «Nach meinem Sieg erhielt ich eine riesige Welle an Glückwünschen», erzählt er. «Ich brauchte eine Woche, um allen zu antworten. Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute meine Nummer haben.» Auch als Fotomodell für die Fachzeitschrift des Schweizer Kochverbands war er gefragt. Zudem erhielt er schon mehrere Jobangebote.

Diese musste Altorfer allerdings ausschlagen. In einer Woche wird er nämlich Küchenchef im Restaurant Roofgarden, das bald seine Tore auf dem Dach des Globus an der Zürcher Bahnhofstrasse öffnen wird. Somit verlässt er den Landgasthof Leuen nach nur acht Monaten schon wieder. Die Kochbranche sei generell sehr schnelllebig, gerade bei jungen Köchen, sagt er:

«In den ersten fünf bis zehn Jahren als Koch ist man viel unterwegs und sammelt verschiedene Erfahrungen, bis man weiss, wohin man gehört.»

So hat er nach seiner Lehre im Bahnhofbuffet Zürich schon eine Wintersaison lang im Waldhaus Flims, im Zürcher «Atlantis», in Rapperswil im «Kreuzli» – gemeinsam mit Menschen mit einer Beeinträchtigung – und im Zürcher «1904 by Lagonda» gearbeitet.

«Das ‹Roofgarden› hat eine anspruchsvollere, modernere Küche und passt besser zu mir als der traditionelle ‹Leuen›», sagt Altorfer. Bereits vor seinem Sieg habe er das Jobangebot erhalten. Nach dem Vorstellungsgespräch habe er nur zwölf Stunden Zeit für seine Zusage gehabt. «Dieses Angebot konnte ich natürlich nicht ausschlagen», sagt er. Besonders freut er sich, dass die Küche offen sein wird und die Restaurantgäste so einen direkten Einblick erhalten können.

Wenn er mitmacht, will er auch gewinnen

Altorfer, der auch selbstständig Caterings anbietet, zeigt gerne, was er kann. «Herausforderungen wie Wettbewerbe spornen mich an», sagt er. Sein Ehrgeiz ist gross: «Wenn ich mitmache, will ich auch gewinnen, gerade, wenn ein Wettbewerb mit viel Vorbereitung verbunden ist wie der Swiss Culinary Cup.» In der Kochbranche sei es wichtig, sich von der grossen Masse abzuheben, um nicht vergessen zu gehen. Zudem sei ein gutes Netzwerk das A und O. Dafür ist auch viel Aufwand neben den gewohnten Arbeitszeiten gefragt. Sein grosses Ziel: «Bis ich 30 bin, will ich einen Michelin-Stern haben», sagt er. Zudem plant er, in ein bis zwei Jahren Teil der Schweizer Kochnationalmannschaft zu sein und an Europa- und Weltmeisterschaften für sein Land anzutreten.

Dass Altorfer das Rampenlicht mag, hat er schon 2019 gezeigt, als er sich für den Swiss Men's Award anmeldete. «Ich habe mich damals kurz vor Anmeldeschluss entschieden, es einfach mal zu probieren», erzählt er. Schliesslich belegte er beim Wettbewerb, wo «Mister Right» gesucht wird, im Finale in der Stadthalle Dietikon den sechsten Platz. Durch seine Teilnahme habe er viele spannende Menschen kennen gelernt, auch aus der Gastroszene.

Als Kind wollte er Tierpfleger werden

Seine Leidenschaft fürs Kochen wurde Altorfer in die Wiege gelegt: Sein Vater ist Geschäftsführer der Schlieremer Dörig und Brandl AG, die in der ganzen Deutschschweiz die «Frisch-Fisch-Mercatos», Gastronomiebetriebe und den Detailhandel mit Fischprodukten beliefert und auch Schulungen und Kurse anbietet. «Als Kind wollte ich immer etwas mit Tieren machen, zum Beispiel als Tierpfleger im Zoo», sagt Altorfer. Später war sein Wunsch dann, Bäcker-Konditor zu werden, weil er als Kind viel gebacken hat. «Schliesslich habe ich mich aber doch für eine Kochlehre entschieden, weil sie mir vielseitiger erschien und ich bessere Aufstiegsmöglichkeiten sah», sagt er.

Wenn ihm neben seinem Job Zeit bleibt, hält sich Altorfer gerne in der Natur auf, geht Ski fahren, wandern oder verbringt Zeit bei Freunden in deren Alphütte in Grindelwald. Zudem ist er im Vorstand des Vespaclubs Zürich und geht gerne mit seinen eigenen Vespas auf Ausfahrten.

Als Gesicht des Schweizer Kochverbands wird Altorfer in den nächsten Monaten viel beschäftigt sein. Er verrät:

«Ich werde an Kochwettbewerben in der Jury sitzen und an Anlässen des Kochverbands teilnehmen.»

Dies neben seiner Arbeit als Küchenchef auch noch zu machen, stört ihn nicht: «Ich gehe gerne an solche Anlässe», sagt er. Zudem freue er sich darauf, bei einem Wettbewerb einmal auf der anderen Seite zu sitzen. Ob er nächstes Jahr am Swiss Culinary Cup seinen Titel verteidigen oder Teil der Jury sein wird, weiss er noch nicht.