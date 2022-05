Johann Heinrich Lips: Kupferstecher mit Urdorfer Wurzeln

Urdorf Er illustrierte Goethes und Lavaters Werke: Die Wurzeln des Kupferstechers Johann Heinrich Lips liegen im Limmattal Johann Heinrich Lips war einer der bekanntesten Grafiker seiner Zeit. Er wirkte von 1773 bis kurz vor seinem Tod am 5. Mai 1817. Ein Kupferstich Lips hängt im Ortsmuseum Urdorf. Seine Familie stammte aus dem damaligen Limmattaler Bauerndorf. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Selbstbildnis von Kupferstecher Johann Heinrich Lips in jungen Jahren Sammlung Rauch / INTERFOTO

Eine Mutter weint mit zwei Kindern am Denkmal des 1801 verstorbenen Philosophen und reformierten Zürcher Pfarrers Johann Caspar Lavater. Zwei Engel schweben, einen Kranz haltend, über dem Monument. Dieses Bild ist im Ortsmuseum Urdorf ausgestellt. Gefertigt wurde der Kupferstich von Johann Heinrich Lips. Der Künstler lebte von 1758 bis 1817. Dass gerade eines seiner über 1400 Werke den Weg nach Urdorf gefunden hat, hängt mit seiner Familiengeschichte zusammen.

Lips wurde am 29. April 1758 in Kloten geboren, die Wurzeln der Lips liegen jedoch in Urdorf. «Lips ist ein typisches Urdorfer Geschlecht», sagt Paul Lüchinger, Präsident der Stiftung Ortsmuseum Urdorf. Das wusste auch der 2005 verstorbene Schweizer Bankier und Goldmarktexperte Ferdinand Lips und schenkte den besagten Kupferstich seines Vorfahren samt einer Werksammlung dem Museum in Urdorf.

Dieser Kupferstich, der ein Denkmal von Johann Caspar Lavater zeigt, hängt im Ortsmuseum Urdorf. Johann Heinrich Lips verband mit Lavater eine besondere Beziehung. Der Zürcher Pfarrer und Philosoph war Lips' Mentor. Sibylle Egloff

Lüchinger nahm die historische Gabe gerne entgegen. Schliesslich ist auch er ein Nachkomme von Johann Heinrich Lips. «Meine Mutter war eine Lips und unser Stammbaum, der bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann, zeigt, dass wir mit ihm entfernt verwandt sind», erzählt Lüchinger. Mit ein Grund, weshalb der Kupferstich ein besonders schönes Plätzchen in der Chronikstube im Ortsmuseum erhalten hat.

Er sollte Chirurg wie sein Vater werden

Am 5. Mai jährt sich Johann Heinrich Lips Todestag zum 205. Mal. Ein Grund, einen Blick in sein schaffensreiches Leben zu werfen. Lips wuchs in Kloten auf. Er war der Sohn von Hans Ulrich Lips, einem Chirurgen und Dorfbarbier, und von Elisabetha Kaufmann von Winterthur. Lips hatte einen Halbbruder und eine Schwester, die beide älter waren als er. Bereits als Kind interessierte sich Lips für das Malen und Zeichnen. Mit dem Verzieren von Titelblättern verdiente er seine ersten Sechser und Schillinge. Jedoch sollte er das Handwerk seines Vaters erlernen und wurde deswegen in den Lateinunterricht geschickt.

Sein Privatlehrer, der Theologe Leonhard Brennwald, entdeckte Lips Talent und förderte es. So liess Brennwald seinen Schüler beispielsweise Kupferstiche, die er besass, kopieren. Lips übte sich im Schraffieren mit der Feder. Später begann er mit Farben, die er von seinem Lehrer geschenkt bekam, zu malen. Er ahmte Landschaften, Architektur und Köpfe nach und zeichnete zum ersten Mal Porträts – von Brennwald und sich selbst.

1772 lernt er Lavater kennen

Brennwald war es denn auch, der Lips an den Zürcher Pfarrer und Schriftsteller Johann Caspar Lavater vermittelte. «Donnerstag, 19. November 1772 wars allso, da Lips denjenigen fürtrefflichen Mann das erste Mal sahe, durch den ihme die Weise Leitung Gottes sein Glück bauen wolte», schrieb Brennwald in seinem Manuskript. Und tatsächlich war die Begegnung für den damals jungen Künstler schicksalhaft. Lavater bemerkte die Begabung Lips und schrieb eine Empfehlung an den Radierer Johann Rudolf Schellenberg in Winterthur, er möge Lips Arbeit prüfen und ihn ausbilden. Zu Beginn des Jahres 1774 durfte Lips ein Kurzpraktikum bei Radierer Schellenberg absolvieren. Als dieser Lips schliesslich eine zweijährige Lehre für 200 Gulden anbot, winkte Lips Vater ab. Er wollte nach wie vor, dass sein Sohn Chirurg wird.

Brennwald liess jedoch nicht locker und empfahl Lavater Lips erneut, als er herausfand, dass dieser ein Buch über Physiognomik herausgibt und dafür zahlreiche Illustrationen benötigt. Lavater beschloss, Lips als Mitarbeiter anzunehmen, die Unkosten für eine Lehre zu sparen und ihn selbst zu unterrichten. Lavater wurde zu Lips Mentor. Dieser erwies sich als dankbarer und fleissiger Arbeiter.

Bald war er in ganz Europa bekannt

Und so kam es, dass er gemeinsam mit dem Radierer Johann Rudolf Schellenberg die Illustration von Lavaters vierbändigem Werk «Physiognom. Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und der Menschenliebe» von 1774 bis 1779 realisierte. Diese machten Lips in ganz Europa bekannt.

Mit finanzieller Unterstützung Lavaters unternahm Lips von 1780 bis 1782 eine Studienreise durch Deutschland. Zwischen 1782 und 1789 hielt er sich hauptsächlich in Rom auf, wo er in der deutschen Künstlerkolonie um Malerin Angelika Kauffmann mit Dichter und Schriftsteller Johann Wolfgang von Goethe und Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein verkehrte.

Durch seinen Kontakt mit Goethe erhielt Lips 1789 eine Einladung an die Freie Zeichenakademie in Weimar. Während dieser Zeit illustrierte Lips, der zu den begehrtesten und technisch versiertesten Grafikern zählte, Goethes und Friedrich Schillers Werke und porträtierte die Intellektuellen Deutschlands – darunter etwa den Philosophen der Aufklärung Immanuel Kant. 1794 kehrte Lips nach Zürich zurück. Ab 1801 nahm er regelmässig an den Ausstellungen der Zürcher Künstlergesellschaft teil. Lips Werk umfasst über 1400 Radierungen und Kupferstiche, einige Aquarelle, Gemälde, Zeichnungen und eine Lithografie. Bis kurz vor seinem Tod am 5. Mai 1817 widmete er sich seiner Passion, dem Radieren und Zeichnen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen