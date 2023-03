Urdorf Ein trauriger Abschied und ein zufriedener Schirmherr: So war das Konfettibegräbnis 2023 Mit dem Konfettibegräbnis am Samstag ist die Urdorfer Fasnacht zu Ende gegangen. Der Schirmherr Marco Zollinger und der Zeremonienmeister Daniel Leutwiler ziehen ein positives Fazit. Mara Lena Aliotta Jetzt kommentieren 05.03.2023, 16.10 Uhr

Schirmherr Marco Zollinger und Zeremonienmeister Daniel Leutwiler legen die Kapsel mit ihren Initialen zu Grabe – und damit auch die Urdorfer Fasnacht 2023. Bild: Mara Lena Aliotta

Von trauriger Marschmusik begleitet, mit traurigem Gesicht und einem Nastüchlein in der Hand tritt Schirmherr Marco Zollinger um punkt 11:11 Uhr vor die anwesenden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler auf den Vorplatz des Restaurants Steinerhof in Urdorf. Ungefähr ein Dutzend der Besucherinnen und Besucher sind seit der Uslumpete – der letzten Fasnachtsparty – am Vorabend hiergeblieben, um das Ende der Fasnacht direkt einläuten zu können. Die Gäste jubeln: Das Konfettibegräbnis kann beginnen.

Die Urdorfer Fasnachtstradition symbolisiert das Ende der fünften Jahreszeit im Dorf. Beim Konfettibegräbnis werden die Initialen des aktuellen Schirmherrn und des Zeremonienmeisters auf zwei Konfetti verewigt, bevor diese schliesslich vergraben werden. Die Gugge Urdorfer Stiereschränzer begleitete hierfür musikalisch, die anwesenden Gäste unterstützten moralisch.

«Danke für die geile Zeit»

In einer Kaffeerahm-Kapsel machten der Schirmherr der Clique Schäflibach, Marco Zollinger, und Zeremonienmeister Daniel Leutwiler den Anfang. Die Kapsel wurde dann sorgfältig in einen Sarg gelegt und schliesslich von einem schwarzen Tüchlein geschmückt auf einer Festbank einmal um den Gasthof getragen. Währenddessen schoss Irene Rüegg, Ehrenmitglied der Clique Schäflibach, fleissig Fotos mit ihrer Kamera.

Die Urdorfer Stiereschränzer sorgten für ausgelassene Stimmung. Bild: Mara Lena Aliotta

Beim Grabstein angekommen löffelte Zollinger das Grab. Anstelle einer Schaufel muss der Schirmherr traditionellerweise einen Teelöffel nehmen. Schliesslich wandte er sich an das Publikum und bedankte sich für «die geile Zeit». Es sei ihm eine Ehre gewesen, dem Amt innezuwohnen, und er freue sich auf alles, was noch auf ihn zukommen werde. «Ihr seid die Besten», rief er zum Abschluss. Er applaudierte, die Gäste ebenso. Die Stiereschränzer gaben noch ein paar Lieder zum Besten – ein allerletztes Mal in diesem Jahr.

Clique Schäflibach hat heuer einiges erlebt

Schirmherr Zollinger und Zeremonienmeister Leutwiler blicken zurück auf eine erfolgreiche Fasnachtszeit. Diese begann mit der Inthronisation Zollingers, der die Fasnacht seither durch eine andere Brille sehe, wie der Landwirt sagt. «Natürlich habe ich früher an den Umzügen teilgenommen, doch dies lässt sich nicht mit der Aufgabe des Schirmherrn vergleichen.»

Im Amt werde man erkannt – auch von Leuten, die man nicht kenne. Ausserdem müsse man die Freundschaften und Kontakte mit anderen Zünften, Cliquen und Vereinen pflegen. Alleine ist er damit nicht, schliesslich hat Zeremonienmeister Leutwiler jahrelange Kontakte und steht dem aktuellen Schirmherrn jeweils zur Seite.

Ein sichtlich bewegter Schirmherr Marco Zollinger nimmt zusammen mit Zeremonienmeister Daniel Leutwiler Abschied. Bild: Mara Lena Aliotta

Durch einen solchen Kontakt ist der Besuch am Umzug in Adligenswil in Luzern entstanden. Dort ist die Clique Schäflibach dieses Jahr nämlich ebenfalls aufgetreten und hat sogar ihr Logo am Fasnachtsbaum aufgehängt, um sich zu verewigen. Am Berikoner Kinderumzug oder am Nachtumzug in Mellingen war die Clique dieses Jahr ebenfalls zum ersten Mal. Eine starke Verbundenheit habe der Verein auch mit den Aargauer Fasnachtskollegen, so Leutwiler. Mit ihnen pflege sie eine lange Freundschaft. Der erste Umzug der Fasnachtssaison war beispielsweise in Hägglingen, weiter sei man auch in Niederwil und Wohlen gewesen.

«Man ist eigentlich wie ein altes Ehepaar», beschreibt Leutwiler die Jobs des Schirmherrn und des Zeremonienmeisters. Er lacht, Zollinger stimmt zu. Schliesslich gehe man an alle Anlässe gemeinsam und weiche sich die gesamte Fasnachtszeit kaum von der Seite. Mit Begeisterung erzählen die beiden von ihren Fasnachts-Highlights. «Der Maskenball war krass», sagt Zollinger. Dass sie die Nacht durchgemacht haben, bemerkt man kaum.

