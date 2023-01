Urdorf Ein Safariheld wird höchster Fasnächtler: Marco Zollinger ist der neue Schirmherr Die Clique Schäflibach läutete am Samstag auf dem Embri-Areal in Urdorf die Fasnachtssaison mit dem Motto Dschungelfieber ein. Der Urdorfer Landwirt Marco Zollinger löste Othmar Gut nach dreijähriger Amtszeit als oberster Fasnächtler ab. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 22.01.2023, 11.50 Uhr

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Clique Schäflibach machte Marco Zollinger (Mitte) zum neuen Schirmherrn der Urdorfer Fasnacht. Sibylle Egloff

Mit Spannung blickten die Anwesenden auf dem Embri-Areal am Samstagnachmittag im Schneegestöber um sich. Das Urdorfer Fasnachtsvolk samt befreundeten Cliquen und Fasnachtsvereinen wartete auf die Ankunft des neuen Schirmherrn. «Ihr habt doch gar keinen gefunden», rief jemand im Publikum zur Clique Schäflibach, die sich auf ihrem Wagen in Stellung brachte. Weil es so lange dauerte, wurde bald schon gemunkelt, dass der noch amtierende Othmar der Wurster Gut nochmals eine Amtszeit anhängen würde.