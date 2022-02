Urdorfer Ortschronistin tritt nach 40 Jahren zurück

Urdorf Ein halbes Leben für die Geschichte im Dorf: Ortschronistin Elisabeth Lüchinger gibt ihr Amt nach 40 Jahren ab Elisabeth Lüchinger kümmert sich seit 1982 um die Ortsgeschichte Urdorfs. Nun will sie altershalber zurücktreten. Verabschieden wird sie sich mit einer Ausstellung über den Chronisten-Beruf im Ortsmuseum Urdorf. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Nach 40 Jahren als Dorfchronistin tritt Elisabeth Lüchinger altershalber zurück. Die Chronikstube im Ortsmuseum Urdorf war jahrelang ihr Arbeitsplatz. Hier pflegte sie die Dorfgeschichte und empfing interessierte Einwohner und Schulkinder. Severin Bigler

Elisabeth Lüchinger blättert durch ein dickes Buch. Die Fraktur-Schrift und das bräunliche Papier lassen darauf schliessen, dass das Werk mit ausgesuchten Predigten schon einige Jahrhunderte hinter sich hat. «Eine wunderbare Schrift», sagt sie mit einem Lächeln und fügt an: «Das Buch war ein Geschenk von Leuten aus dem Dorf. Es war mir wichtig, dass es nicht hinter einer Vitrine verschwindet, sondern die Besucher des Ortsmuseums es anfassen und lesen können.»

Die Urdorfer Ortschronistin sitzt im Chronikstübli des Ortsmuseums. Hier verbrachte Lüchinger in den vergangenen Jahren Hunderte von Stunden, um die Dorfgeschichte Urdorfs zu pflegen und weiterzuführen, Zeitungsartikel, Gegenstände und Unterlagen zu sammeln, Sachgebieten zuzuordnen und zu archivieren.

Den Wandel Urdorfs hielt sie mit Fotos fest

Am Mittwochnachmittag konnten sie zudem interessierte Einwohner und auch Schulkinder an ihrem Arbeitsplatz besuchen, um ihr historische Fragen zu stellen. Lüchinger war aber auch stets im Dorf unterwegs und hielt mit Fotografien und Notizen den Wandel in der Gemeinde fest. Alles mit einem Ziel: Die Geschichte für die Nachwelt zu bewahren.

Doch nun, nach 40 Jahren, endet Lüchingers Einsatz für die Urdorfer Chronik. Altershalber will sie Ende Juni kürzertreten. «Ich feiere im Juli meinen 80. Geburtstag und möchte mich mehr meinen Enkeln und meiner Familie widmen», sagt Lüchinger. Es sei eine Fleissarbeit gewesen, die ihr Freude bereitet habe. Sie sagt:

«Interessiert war ich weniger an der Geschichte, sondern viel mehr am Leben im Dorf.»

Lüchinger ist in Urdorf geboren und in einer alteingesessenen Bauernfamilie aufgewachsen. Ihre Eltern waren Köbi und Marti Grob. Ihr Vater war Verwalter der Holzkorporation Urdorf. «Weil ich eine kaufmännische Ausbildung hatte, übernahm ich für ihn die Buchhaltung und begleitete ihn an Versammlungen, um Protokolle zu schreiben. So habe ich viele Bauernfamilien kennen gelernt», erinnert sich Lüchinger.

Und auch sonst war sie im Dorf und der Region sehr vernetzt wie etwa in der Damenriege als Turnerin und Leiterin im Geräteturnen oder bei der Landfrauenvereinigung der Bezirke Zürich und Dietikon.

Aus Liebe zu ihrem Heimatort übernahm Lüchinger 1982 das Amt der Ortschronistin. Die Schaffung der Stelle ging einher mit der Gründung der Heimatkundlichen Vereinigung Urdorf, dem Trägerverein für die Museumsführung. Lüchinger wurde zudem Vorstandsmitglied der Vereinigung.

Für die eigene Ahnenforschung stieg sie ins Staatsarchiv hinab

Vor 40 Jahren musste Lüchinger nicht bei null anfangen. Ein Teil der Chronik war bereits vorhanden. Ihr ehemaliger Lehrer Christian Stamm hatte sie niedergeschrieben. Lüchinger trat sozusagen in seine Fusstapfen, als dieser altersbedingt aufhören musste. «Er hat mir das Handwerk beigebracht. Vieles habe ich aber auch bei der Arbeit mit der Materie selbst gelernt», erzählt Lüchinger.

Am liebsten beschäftigte sie sich mit Familiengeschichte und Ahnenforschung. «Ich bin bis ins Zürcher Staatsarchiv hinabgestiegen, um mehr über meine Vorfahren herauszufinden. Bis ins 17. Jahrhundert konnte ich die Grobs nachverfolgen, danach wurde es schwierig, die Personen zuzuordnen.»

Es sei eine Fleissarbeit gewesen, die ihr Freude bereitet habe, sagt Elisabeth Lüchinger über ihre 40 Jahre als Ortschronistin. Die 79-Jährige hofft, dass die Gemeinde eine geschichtsinteressierte Person findet, damit das Dorf weiterhin eine Anlaufstelle für historische Fragen hat. Severin Bigler

Ihre Neugier half Lüchinger ebenso, sich immer wieder mit den alten Zeiten auseinanderzusetzen. «Wenn ich wieder einen Gegenstand oder eine Schrift von früher fand, löste das ein Glücksgefühl in mir aus. Ich konnte dann stundenlang weitersuchen und forschen», erinnert sie sich.

Ihre Sammlungen und Erkenntnisse trug Lüchinger in zwei Büchern zusammen. Sie verfasste «Urdorf in der Geschichte» mit ihrem Mann Paul Lüchinger, dem Präsidenten der Stiftung Ortsmuseum Urdorf. Für das zweite Werk «Urdorf, eine Gemeinde entwickelt sich» recherchierte sie mit verschiedenen Personen. Überdies schrieb sie ein drittes Buch für die europäische Bibliothek mit frei gewählten alten Bildern und kurzen Texten mit Urdorfer Geschichten.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat sie Mühe

Wenig anfangen kann Lüchinger mit der fortschreitenden Digitalisierung. «Dass nun alles online archiviert und gespeichert wird, bereitet mir etwas Mühe. Ich habe die Dinge lieber in der Hand», sagt Lüchinger. Darum sei es wohl auch gut, dass sich nun bald eine neue Person um die Urdorfer Chronik kümmere.

Seit 2018 übernimmt die Gemeindeverwaltung das Sammeln von Urdorf-relevanten Artikeln aus den Medien. Übrig blieb das Zusammentragen und Aufbewahren von alten Dokumenten und ortsbezogenen Druckwaren.

Wer die Nachfolge von Lüchinger antritt, ist noch unklar. Die Gemeinde sucht für Anfang Juli nach einer mit Urdorf verbundenen und an der Ortsgeschichte interessierten Person, um die Chronik weiterzuführen. «Es wäre schön, wenn sich eine jüngere Person melden würde, die Freude an Historischem hat, damit das Dorf weiterhin über eine geschichtliche Anlaufstelle verfügt», sagt Lüchinger.

Mit ihrer letzten Ausstellung im Ortsmuseum möchte sie etwas nachhelfen, um die Einwohnerinnen und Einwohner für die Aufgabe zu begeistern. «Mein Mann und ich wollen den Chronisten-Beruf aus vergangenen Zeiten erlebbar machen.» Dazu laden die beiden die Besucher am Nachmittag des 13. März in die Chronikstube im Ortsmuseum ein und präsentieren alte Schriften und Arbeitsutensilien wie Federkiele, Siegellack und Zunder.

