18 Jugendliche waren am diesjährigen Lehrstellenmarkt in Urdorf

Urdorf Ein Gespräch, das Türen öffnet: Am diesjährigen Lehrstellenmarkt hatten Jugendliche wieder die Chance, sich unter Beweis zu stellen Nach 2019 konnte das Berufsinformationszentrum (biz) in Urdorf wieder einen regionalen Lehrstellenmarkt durchführen. 18 Jugendliche versuchten ihr Glück bei den anwesenden Betrieben. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 14.04.2022, 17.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Lehrstellenmarkt in Urdorf erhielten Lehrstellensuchende die Möglichkeit, sich bei den Firmen ihrer Wahl vorzustellen. Valentin Hehli

Detailhandelsfachleute, Elektroinstallateure, Logistiker, Gerüstbauer oder Fachleute Betreuung – am Lehrstellenmarkt im Berufsinformationszentrum (biz) in Urdorf stellten sich am Mittwochnachmittag verschiedenste Firmen für Kennenlerngespräche zur Verfügung. Für die Jugendlichen aus der Region war es eine Chance, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und so möglicherweise eine Schnupperlehre zu ergattern.

Die Jugendlichen mussten sich im Vorhinein bereits entscheiden, für welche Ausbildung und bestenfalls auch bei welcher Firma sie ein Kennenlerngespräch führen möchten. Ausgerüstet mit einem Bewerbungsdossier, stellten sie sich dann den Fragen der Berufsbildner: «Welche Rolle nehmen Sie in einem Team ein?», «Wo liegt Ihre Leidenschaft?», «Weshalb bewerben Sie sich gerade für diesen Beruf?»

18 Jugendliche versuchten ihr Glück beim diesjährigen Lehrstellenmarkt

Yvonne Christen, Organisatorin des Lehrstellenmarkts und Leiterin des biz Urdorf, war zu Beginn des Anlasses nicht sicher, wie viele Jugendliche kommen würden: «Der Anlass wurde die letzten beiden Jahre aufgrund von Corona abgesagt, was eine Einschätzung schwierig macht. Zudem wissen wir vom biz, dass dieses Mal mehr Jugendliche als in den anderen Jahren bereits eine Lehrstelle haben», erklärte Christen.

Yvonne Christen, Leiterin des biz Urdorf. Valentin Hehli

Anwesend waren elf Betriebe, die insgesamt noch 36 offene Lehrstellen und 15 Grundausbildungen zu vergeben haben. Im Verlauf des Nachmittags besuchten insgesamt 18 Jugendliche den Lehrstellenmarkt. In den Jahren vor der Coronapandemie waren es jeweils etwa 80 Jugendliche, also deutlich mehr. Gemäss Christen könnte auch der in diesem Jahr später gesetzte Termin kurz vor den Osterferien ein Grund für den mässigen Besuch sein.

Ein Gespräch nur zur Sicherheit oder als grosse Hoffnung

Wie die meisten Jugendlichen besuchte Bilal Mayruk aus Birmensdorf den Lehrstellenmarkt, um eine Schnupperlehre zu finden. «Von den hier anwesenden Berufen interessiere ich mich nur für Elektroinstallateur», sagte er. Zuvor hatte Bilal bereits als Grafiker geschnuppert. Da er diese Stelle nicht bekommen hatt, steckte er nun grosse Hoffnung in den Lehrstellenmarkt.

Ebenfalls auf Lehrstellensuche ist Rodrigo Jacinto aus Bonstetten. Er hat bereits einige Schnupperlehren als Logistiker absolviert. «Bei einer Lehrstelle steht noch aus, ob ich sie bekomme oder nicht», sagte er. Zudem ist er demnächst eingeladen für eine Schnupperlehre als Montageelektriker. Hier am Lehrstellenmarkt wollte er sich nun noch ein zweites Mal als Montageelektriker bei der Dietiker Elektroinstallationsfirma Jaisli-Xamax bewerben. «Nur zur Sicherheit, falls ich von den anderen eine Absage bekomme», erklärte er.

Thomas Schelker, Berufsbildner bei der Firma Jaisli-Xamax, im Gespräch mit Lehrstellensuchender Rodrigo Jacinto. Valentin Hehli

Thomas Schelker, Berufsbildner bei der Firma Jaisli-Xamax, will den Jugendlichen am Lehrstellenmarkt die Möglichkeit geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. «Oft erübrigt sich dadurch ein allfälliges Vorstellungsgespräch, da man in diesem Gespräch bereits vieles abhandeln kann», sagte Schelker. In den letzten beiden Jahren fanden die Bewerbungsgespräche der Firma aufgrund der Coronapandemie unter etwas anderen Bedingungen statt: entweder mit Maske und Abstand oder online. In einem Videocall seien Jugendliche oft abgelenkter, als wenn man ihnen gegenüber sitzt. Die Lehrstellen hätten aber trotzdem gut besetzt werden können, wie Schelker sagte.

Lehrlingssuche gestaltet sich schwierig

Bei einigen Jugendlichen merkt Schelker schnell, dass es für eine Lehrstelle in diesem Sommer noch nicht reicht. In solchen Situationen versucht er, den Jugendlichen Tipps zu geben: «Es ist wichtig, dass sie eine hilfreiche Rückmeldung und Ratschläge erhalten, damit sie beim nächsten Mal bessere Chancen haben.»

Für Carlo Catania, Bauführer bei der J. Wiederkehr AG, ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Valentin Hehli

Auch Bauführer Carlo Catania von der Bauunternehmung J. Wiederkehr AG aus Dietikon sieht in den Gesprächen am Lehrstellenmarkt Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Bewerbungsverfahren. «Der persönliche Kontakt ist für mich das beste Mittel, um herauszufinden, ob der zukünftige Lernende zu uns passt», sagte Catania.

Catania nutzte den Lehrstellenmarkt auch, um mit seiner Firma Präsenz zu zeigen. Die Lehrlingssuche gestalte sich nicht immer ganz einfach, wie er sagte: «Es ist heutzutage schwierig, die jungen Leute für die Arbeit auf dem Bau zu motivieren. Zum einen ist es körperlich oft sehr anstrengend und zum anderen ist man im Sommer wie auch im Winter harten Wetterbedingungen ausgesetzt.»

Eine weitere Möglichkeit für Jugendliche, noch für dieses Jahr eine Lehrstelle zu finden, ist die Onlinelehrstellenbörse Dietikon. Mehr Informationen finden Sie hier.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen