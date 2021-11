Joseph Naduvilaparambil leitet neu die katholische Pfarrei Urdorf

Urdorf «Die Katholische Kirche befindet sich in der Schweiz im Umbruch»: Joseph Naduvilaparambil will in der Pfarrei Heiliger Bruder Klaus die Menschen zusammenbringen Seit Anfang Oktober ist Joseph Naduvilaparambil der neue Pfarradministrator der katholischen Kirche Urdorf. Er ist im Limmattal kein Unbekannter: In der Vergangenheit war er bereits zehn Jahre für die katholische Kirche Engstringen tätig. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 03.11.2021, 04.00 Uhr

Joseph Naduvilaparambil legt grossen Wert auf einen guten Dialog in der Pfarrei. Valentin Hehli

Seit einem guten Monat leitet er die katholische Pfarrei Heiliger Bruder Klaus in Urdorf: Joseph Naduvilaparambil, den die Gemeindemitglieder einfach Joseph oder Pfarrer Joseph nennen dürfen, ist seit Anfang Oktober der neue Pfarradministrator. Somit ist er der Nachfolger von Pfarrer Max Kroiss, der Ende September in den Ruhestand ging. Am 10. Oktober feierte Naduvilaparambil seinen ersten Sonntagsgottesdienst. «Ich wurde von der Kirchgemeinde, der Kirchenpflege und meinen Mitarbeiterinnen sehr gut aufgenommen», erzählt er.

An seinem ersten Gottesdienst habe er gespürt, wie neugierig die Leute auf ihn seien, sagt Naduvilaparambil. Der 51-Jährige will in Urdorf eine neue Ära starten. Dies zum Beispiel durch die Teilnahme am Projekt Synode 2023, bei dem Papst Franziskus alle Katholikinnen und Katholiken der Welt aufruft, ihre Gedanken zur Weiterentwicklung der Katholischen Kirche zu teilen. In der Schweiz ist dies unter dem Namen «Wir sind Ohr» für Gruppen ab fünf Personen bis am 30. November durch einen Fragebogen möglich. «Die Katholische Kirche befindet sich in der Schweiz im Umbruch», sagt Naduvilaparambil. Gemeinsam mit Angehörigen seiner Kirchgemeinde will er am Projekt teilnehmen. «Ich finde es schön, in Urdorf gleich mit einem Dialog zu beginnen», sagt er.

Als Kind ging er fast jeden Tag in die Kirche

Ein guter Austausch ist Naduvilaparambil wichtig: «Ich freue mich darauf, noch viele Mitglieder der katholischen Kirche Urdorf kennen zu lernen», sagt er. Grundsätzlich versteht er sich als Seelsorger und will in guten wie in schlechten Zeiten für seine Gemeinde da sein und die verschiedenen Sakramente mit den Leuten feiern. «Ich bin eine aufgeschlossene Person, die gerne auf die Menschen zugeht», sagt er. «Im Moment brauche ich noch etwas Zeit, um mich in Urdorf einzuleben.» Der Naturliebhaber freut sich auch, die vielen Spaziermöglichkeiten rund um Urdorf kennen zu lernen.

Glaube und Religion sind für Naduvilaparambil, der aus Indien stammt, Teil seiner Identität. «Im Bundesstaat Kerala, wo ich aufgewachsen bin, ist das Christentum sehr stark», sagt er. Er wurde in eine fromme Familie geboren, die fast jeden Tag in die Kirche ging. Er erzählt:

«Wir haben in der Nähe der Kirche gewohnt, die auch einen Spielplatz hatte, ich bin also praktisch in der Kirche aufgewachsen.»

Auch die Priester, die er als Kind gekannt habe, haben ihn stark beeinflusst. Als Oberstufenschüler habe er dann den Wunsch verspürt, selber Priester zu werden. «Also begann ich das Priesterseminar, das einem strikten Plan folgt und bis zu 13 Jahre dauert», sagt er.

Den letzten Teil seines Theologiestudiums absolvierte Naduvilaparambil auf Wunsch seines Bischofs in Innsbruck. So kam er in Kontakt mit dem deutschsprachigen Raum, der ihm gut gefiel. 1999 erhielt er die Priesterweihe in der Diözese Cochin in Indien. Sechs Jahre später zog es ihn schliesslich zurück nach Europa, dieses Mal in die Schweiz. Genauer: ins Limmattal. Zehn Jahre lang war er für die katholische Kirche Engstringen als Priester, Pfarradministrator und Pfarrer tätig. Dann wechselte er zur katholischen Kirche Glarus Süd, wo er vor allem für die Seelsorge zuständig war.

«Der Kanton Glarus war völlig neu für mich», sagt Naduvilaparambil. «Die Berge und die Natur haben mich begeistert.» Allerdings war ihm die Pfarrei, die aus sechs Kirchen und Kapellen besteht, etwas zu gross und er wollte zu einer kleineren Gemeinde wechseln. Und so hat es ihn zurück ins Limmattal gezogen. «Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Viele Seelsorger kenne ich schon von früher», sagt er. Die Schweiz bezeichnet er als sein zweites Zuhause, immerhin ist er schon sein halbes Leben in Europa. «Die indische Kultur trage ich aber immer in mir und es kommt auch vor, dass ich ein bisschen Heimweh habe», sagt er.

Er ist weder konservativ noch modern

Die katholische Kirche Urdorf hat nicht die einfachsten Monate hinter sich: Eine Gruppe kritisierte Kirchenpfleger Christian Tomasi und Pfarrer Max Kroiss, weil sie ihnen zu konservativ waren, und forderten sogar Tomasis Rücktritt. Unter diesen Umständen zur Pfarrei zu stossen, stört Naduvilaparambil aber nicht, im Gegenteil. «Die Spannungen zeigen, dass die Pfarrei lebendig ist. Viele Menschen bedeuten auch viele Meinungen», sagt er. «Ich hoffe, diese Meinungen zusammenbringen zu können, und freue mich auf die Herausforderung.» Sich selber würde er weder als konservativen noch als modernen Katholiken bezeichnen, da Lösungen für ihn am besten in der Mitte entstehen.

Für seine Zukunft bei der katholischen Pfarrei Heiliger Bruder Klaus wünscht sich Naduvilaparambil eine gute Gemeinschaft und dass die Leute zahlreich zur Kirche erscheinen. Ob der Pfarradministrator auch zum Pfarrer gewählt wird, wird sich planmässig in ein bis zwei Jahren an einer Kirchgemeindeversammlung zeigen.