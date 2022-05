Digitaler Dorfrundgang: So taucht man in Urdorfs Geschichte ein

Urdorf Digitaler Dorfrundgang: Die Gemeinde macht die Geschichte Urdorfs erlebbar Auf einer historischen Tour mit zehn Stationen können Interessierte in die Urdorfer Vergangenheit eintauchen – vor Ort oder am Bildschirm. Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und Patrick Müller, Leiter Stab, zeigen, wie es geht. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP) und Leiter Stab Patrick Müller stehen vor dem Startpunkt des digitalen Dorfrundgangs, dem Bachschulhaus in Urdorf. Valentin Hehli

Die Tafel an der Fassade des Bachschulhauses ist von weitem zu erkennen. Die grüne Farbe und der Urdorfer Stier stechen sofort ins Auge. «Jetzt muss man nur noch das Handy zücken, den QR-Code auf dem Schild fotografieren und los gehts», sagt die Urdorfer Gemeindepräsidentin Sandra Rottensteiner (EVP). Sie steht mit Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf, am Ausgangspunkt des neuen digitalen Dorfrundgangs «UrDorfrundgang».

Das Angebot soll Neugierigen und Neuzuzügern die Geschichte Urdorfs näher bringen. «Unser Antrieb war, historische Informationen auf eine spannende Art zu vermitteln. So muss man nicht durch eine Dorfchronik blättern, sondern kann gleich vor Ort oder auch zu Hause am Computer die Geschichte der Gemeinde nachverfolgen», sagt Rottensteiner. Im Leitbild 2030 habe der Gemeinderat festgehalten, verschiedene informative Rundgänge zu schaffen. Mit dieser historischen Tour sei nun ein erster Schritt getan.

Fünf Kilometer lang ist der historische Rundgang

Mit dem QR-Code landet man direkt auf der Webplattform und kann den 5 Kilometer langen Rundgang mit zehn Stationen, der via Oberurdorf und Embri-Areal bis zum Bauernhof Zollinger oberhalb von Niederurdorf und wieder zurück ins Zentrum führt, starten. Aktuelle und historische Bilder sowie ein Video zeigen das Äussere und Innere des Bachschulhauses an der Friedhofstrasse. In einem kurzen Text finden sich wichtige Informationen und Daten zur Entstehung und Nutzung des Gebäudes. Diese stammen mitunter aus den beiden Chronikbüchern der Gemeinde von Ortschronistin Elisabeth Lüchinger.

QR-Code auf dem Schild scannen und den Rundgang starten. So kann man unterwegs im Dorf oder zu Hause am Bildschirm die Geschichte einzelner Orte und Gebäude Urdorfs entdecken oder die ganze Tour ablaufen. Valentin Hehli

«Auch Personen, die das Bachschulhaus bereits kennen, können Neues lernen. So wussten wir selber zum Beispiel nicht, dass das Haus 1839 von Urdorfer Bürgerinnen und Bürgern in Fronarbeit erbaut wurde. Das war noch Einsatz», sagt Patrick Müller und lacht. Ihm gefällt, dass mit dem Rundgang die physische mit der digitalen Welt verschmilzt.

Klickt man weiter, geht es zum nächsten Punkt auf der Route: der Taverne zur Sonne. Das Gasthaus liegt ein paar Hundert Meter vom Bachschulhaus entfernt an der Birmensdorferstrasse. Die Webplattform leitet den Nutzer auf die App von Google Maps, welche den Weg vorgibt, damit eben auch nicht Ortskundige die zweite Station der Tour finden.

Dass die Gemeinde früher als Badekurort bekannt war, das erfährt man an der zweiten Station der historischen Tour bei der Wirtschaft zur Sonne. Dort badeten früher die Zürcher Protestanten, weil es ihnen untersagt wurde, ins katholische Baden zu fahren. Valentin Hehli

«Urdorf war bereits im 15. Jahrhundert ein bekannter Badekurort. Das Bad befand sich dort, wo heute das Restaurant beheimatet ist. Grössere Bedeutung erlangte es Anfang des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Reformation, weil der Zürcher Rat es verbot, für Badekuren ins katholische Baden zu fahren», sagt Rottensteiner, während sie auf dem Handybildschirm die Geschichte der Taverne zur Sonne überfliegt. Eine Anekdote bringt sie und Müller zum Schmunzeln. «Der Besuch im Urdorfer Bad soll sogar für Kindersegen gesorgt haben. So steht etwa, dass sich ein damaliger Pfarrer an Eheleute erinnert, ‹die es wegen Unfruchtbarkeit besucht und hernach die erfreuliche Wirkung trefflich gerühmt haben.›»

Ein Stopp auf dem Dorfrundgang ist die reformierte Kirche Urdorf. Valentin Hehli

Spannende Details aus der Urdorfer Geschichte gibt es auch an den anderen Standorten zu entdecken. Dazu gehören etwa die katholische und reformierte Kirche Urdorf oder das Schulareal Embri, auf dem vor über hundert Jahren Sprengpulver produziert wurde.

Zwei weitere Rundgänge sind geplant

Gegenüber der «Sonne» befindet sich der Muulaffeplatz, der aktuell im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzprojekt der Gemeinde und in Abstimmung mit der neuen Überbauung Senn aufgewertet wird. «Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen ebenfalls als Station in die historische Tour aufnehmen, wenn die Bauarbeiten beendet sind», sagt Rottensteiner. Schön sei, dass es die Plattform erlaube, den Rundgang jederzeit beliebig zu erweitern oder zu einem späteren Zeitpunkt auch moderne Technologien wie etwa Augmented Reality zu integrieren.

Die Schilder an jeder Station des «UrDorfrundgang» kosteten die Gemeinde 1000 Franken. Valentin Hehli

Geplant ist, zwei weitere Spaziergänge zusammenzustellen. «Einer soll unsere Natur und die Umwelt ins Zentrum setzen. Er wird durch Feld und Wald führen. Ein anderer wird sich den Wirtschaftsgebieten Urdorfs widmen und die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde aufzeigen», sagt Rottensteiner.

Andere Gemeinden zeigen auch Interesse

Umgesetzt hat die Idee der Gemeinde die deutsche Software-Firma satelles.de. Sie lieferte die Plattform, welche die Gemeinde am meisten überzeugte. Auch preislich erwies sich der Anbieter als eine gute Wahl. Die Gemeinde budgetierte für das Projekt 20'000 Franken. «Die effektiven Kosten sind nun tiefer ausgefallen. 7000 Franken wurden für die Software ausgegeben und rund 1000 Franken für die Schilder mit den QR-Codes», sagt Müller. Finanziert hat die Gemeinde das Projekt mit der ZKB-Jubiläumsdividende. Urdorf erhielt 2020 von der Zürcher Kantonalbank einen Betrag von knapp 325'000 Franken, um Projekte zugunsten der Bevölkerung und Unternehmen zu realisieren.

Die Gemeindepräsidentin zeigt sich zufrieden mit der Umsetzung des «UrDorfrundgangs». «Die Plattform ist sehr einfach zu bedienen, die Inhalte sind spannend und nicht überladen. Interessierte haben die Möglichkeit, die Tour als Ganzes zu absolvieren oder einzelne Stationen kennen zu lernen. Wir sind gespannt, welche Option den Nutzern eher zusagt», sagt Rottensteiner. Auch erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien positiv, so Müller. «Viele sagen, dass sie die Tour unbedingt machen wollen. Zudem wurden wir bereits von anderen Gemeinden kontaktiert, die sich ebenfalls für ein solches Angebot interessieren und wissen wollen, wie wir vorgegangen sind.»

Behinderten-Lift, Grillplätze und Helferplattform So wurde das ZKB-Jubiläumsgeld in Urdorf eingesetzt Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat 2020 zu ihrem 150-jährigen Bestehen eine Jubiläumsdividende von 150 Millionen Franken an die Zürcher Bevölkerung und Unternehmen ausgerichtet. Die Gemeinde Urdorf wurde mit einem Betrag von rund 325'000 Franken bedacht. Sie orientierte sich am Wunsch der ZKB, das Jubiläumsgeld zugunsten der Bevölkerung zu nutzen. Verwendet wurde der Zustupf etwa um Grillstellen und Spielplätze aufzuwerten. Das Freibad Weihermatt wurde zudem mit einer Lounge und einem Gross-Spielgerät ausgestattet. Realisiert wurden überdies ein behindertengerechter Zugang im Freibad sowie im Hallenbad in Form von Liften. Unterstützt wurde mit dem Geld auch die Umsetzung der Jugendstrategie und die dazugehörige Eröffnung des Jugendtreffs sowie der Start der Jugendarbeit Anfang Oktober 2020. Der Aufbau der digitalen Dienstleistungsplattform «Urdorfer helfen Urdorfern», die Helfer und Hilfesuchende im Dorf vernetzt, wurde ebenso dank des ZKB-Geldes ermöglicht. Des Weiteren wurde der Zustupf auch genutzt, um den Wirtschaftsraum Urdorf Nord zu beleben und Aufenthalts- und Verpflegungsmöglichkeiten anzubieten. (sib)

