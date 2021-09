"Ehe für alle": Diese vier Kantischülerinnen kämpfen dafür

Urdorf «Diskriminierung finden wir einfach nicht cool»: Diese vier Kantischülerinnen setzen sich für die «Ehe für alle» ein Bald stimmt die Schweiz darüber ab, ob gleichgeschlechtliche Paare heiraten können sollen oder nicht. Nadia Ehmann, Paula Langsch, Timea Bachmann und Anna Stüdeli sind zwar noch zu jung zum Abstimmen, hoffen aber auf ein Ja. Virginia Kamm 21.09.2021, 04.00 Uhr

Paula Langsch, Timea Bachmann, Anna Stüdeli und Nadia Ehmann kämpfen für ein Ja am 26. September. Valentin Hehli

Schon bald wird sich herausstellen, ob gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz in Zukunft auch heiraten dürfen: Am 26. September stimmt das Schweizer Volk über die «Ehe für alle» ab. Viele junge Menschen unterstützen das Anliegen. So auch die vier Schülerinnen der Kanti Limmattal Nadia Ehmann, Paula Langsch, Timea Bachmann und Anna Stüdeli, die zwischen 15 und 16 Jahren alt sind. Die «Limmattaler Zeitung» hat sich mit ihnen zu einem Gespräch über die bevorstehende Abstimmung getroffen.