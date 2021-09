Luberzenareal: Jetzt sollen es Foodtrucks beleben

Urdorf Pizza, Thai-Food und hausgemachte Kuchen: Diese drei Foodtrucks beleben das Luberzenareal Seit Ende August wird die Brache im Industrie- und Gewerbegebiet als Verpflegungs- und Aufenthaltsort genutzt. Schon bald soll ein vierter Foodtruck dazukommen. Virginia Kamm 18.09.2021, 04.00 Uhr

Martin Keller, Regula Rottmann und Suli Kass sorgen neu für ein kulinarisches Angebot auf dem Luberzenareal in Urdorf-Nord. Valentin Hehli Seit Ende August stehen die drei Foodtrucks auf der Brache. Valentin Hehli Damit will die Gemeinde das Industrie- und Gewerbegebiet beleben. Valentin Hehli Bei «Yoyo Pizza» gibt es neben Pizzen auch Piadine, Pasta, Sandwiches und Salate. Suli Kass bereitet alles im Container nebenan selber zu. Valentin Hehli Bei «Aroimak» sind wöchentlich wechselnde Thai-Gerichte erhältlich. Martin Keller und seine Frau betreiben mehrere Foodtrucks, so auch einen weiteren in Urdorf und einen in Schlieren. Valentin Hehli Im «Spiiswägeli» bietet Regula Rottmann den Kundinnen und Kunden verschiedene Bowls und Salate, hausgemachte Kuchen und Kaffees an. «Die Rindfleischbällchen in den Bowls werden nach meinem Rezept von der Metzgerei Hildebrand in Dietikon hergestellt», verrät sie. Valentin Hehli Im Laufe des Septembers soll ein vierter Foodtruck das bestehende Angebot ergänzen. Valentin Hehli

Die Gemeinde Urdorf hat einen weiteren Schritt hin zur Belebung des Wirtschaftsraums Urdorf-Nord, auch Stadt im Dorf genannt, unternommen: Auf dem Luberzenareal stehen seit Ende August drei Foodtrucks. Zudem laden Tische und Bänke sowie Liegestühle in einem mit Sand gefüllten Holzplateau zum Verweilen ein. Bereits Anfang Juni ist eine Avec-Box der Schweizer Kiosk-Betreiberin Valora angeliefert worden, die autonomes Einkaufen rund um die Uhr per App ermöglicht. «Unser Ziel ist, für den Raum Verpflegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen», sagt Rebecca Broekema, Bereichsleiterin Planung, Bau und Werke der Gemeinde. Sie ist als Projektleiterin für die Weiterentwicklung des Gebiets zuständig.

Der Gemeinde sei es ein Anliegen gewesen, Foodtrucks auf der Brache zu vereinen, die sich bereits in Urdorf-Nord befanden, sagt Broekema. Einer von ihnen ist besonders bei Schülern der nahe gelegenen Kantonsschule Limmattal beliebt: «Etwa 40 Prozent meiner Kunden sind Kantischüler», sagt Suli Kass, Betreiber von «Yoyo Pizza». Das liegt wohl auch an den Preisen: Für knapp 12 Franken ist bei ihm ein Mittagsmenu erhältlich. Kass ist mit seinem Wagen schon seit 18 Jahren in Urdorf vertreten. Seine Pizzen, Piadine, Pastagerichte, Sandwiches und Salate bereitet er selber in einem Container gleich nebenan zu. Montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr sind die Gerichte erhältlich. Kass sagt:

«Der Betrieb ist gut angelaufen. Das Ganze braucht aber noch etwas Zeit, um sich zu entwickeln.»

Neben Pizza gibt es auf dem Luberzenareal auch wöchentlich wechselnde Thai-Gerichte. Martin Keller betreibt «Aroimak», was übersetzt so viel wie «sehr lecker» bedeutet. Er ist mit seiner Frau seit 2015 an verschiedenen Standorten mit Foodtrucks unterwegs, auch im Limmattal. Ein zweiter Wagen steht nur wenige Meter vom neuen Standort entfernt gegenüber der Kantonsschule und ein weiterer ist in Schlieren bei der Emil-Frey-Garage zu finden.

«Unser Fleisch stammt bis auf die Ente aus der Schweiz», sagt Keller. «Das frische Gemüse wird in unserer zentralen Küche in Wallisellen vorgeschnitten und dann hier auf dem Luberzenareal gekocht.» Für 11.50 bis 16.50 Franken sind die Gerichte unter der Woche zwischen 11.30 und 13.30 Uhr zu haben. Zu den Kunden von «Aroimak» gehören vor allem Angestellte der umliegenden Büros, aber auch neugierige Kantischüler, sagt er. Die Essensvielfalt auf dem Areal sei ein Vorteil, da so auch grössere Gruppen angelockt werden und jeder etwas finde. Bisher sei es um den neuen Stand aber noch ruhig gewesen. «Es dürfte mehr laufen, wir sind aber zuversichtlich, dass sich das neue Angebot bald in den Quartieren herumsprechen wird.»

Mit dem Start auf dem Luberzenareal zufrieden ist Regula Rottmann, Betreiberin des «Spiiswägeli». Besonders schätze sie, dass sich die Foodtrucks auf dem Luberzenareal so gut ergänzen. Das «Spiiswägeli» hat vegetarische und fleischhaltige Bowls mit verschiedenen saisonalen Salaten, hausgemachte Kuchen und Kaffees im Angebot. Die Bowls kosten 15 Franken. «Die Rindfleischbällchen in den Bowls werden nach meinem Rezept von der Metzgerei Hildebrand in Dietikon hergestellt», verrät Rottmann, die seit zwei Jahren mit dem «Spiiswägeli» Caterings anbietet. Montags, mittwochs und freitags ist sie nun ab 11.30 Uhr auf dem Luberzenareal anzutreffen. «Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft auch Cocktails, Apéros oder im Winter mal Glühwein an einem Freitagabend anzubieten», sagt sie.

Durch die Limmattalbahn soll das Areal besser erreichbar werden

Auch in der Bevölkerung und bei den Unternehmen kommen die Foodtrucks gut an, wie Broekema sagt: «Wir haben vor allem über die Kanäle des Luberzenareals auf Instagram und LinkedIn, aber auch über die Website von Urdorf-Nord zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten.» Beim Verpflegungs- und Aufenthaltangebot auf dem Areal handelt es sich um eine Zwischennutzung, die die Gemeinde zusammen mit der IVO Innenentwicklung AG ausgearbeitet hat. Dafür konnte sie das Land, das dem Kanton gehört, für sicher 15 Jahre mieten. Im Rahmen der Entwicklungsstrategie der Gemeinde für das Gebiet Urdorf-Nord soll ab 2023 die Bau- und Zonenordnung so angepasst werden, dass auch das Wohnen in einem Teilgebiet entlang der Limmattalbahn möglich ist. Im Dezember 2022 soll die Bahn fertig sein. Eine Station wird sich unmittelbar neben dem Luberzenareal befinden. «So wird das Areal in Zukunft mit der Limmattalbahn erreichbar und dadurch noch besser erkennbar sein», sagt Broekema.

Knapp drei Monate nach dem Start der Avec-Box zieht auch Betreiberin Valora Bilanz: «Grossmehrheitlich sind die Rückmeldungen positiv», sagt Mediensprecher Martin Zehnder auf Anfrage. «Es braucht immer ein wenig Zeit, bis ein neuer Store in der Standortgemeinde bekannt ist und sich seinen Kundenstamm aufbaut.» Von der weiteren Belebung des Luberzenareals durch die Gemeinde werde auch die Avec-Box profitieren. Sie soll bis auf weiteres auf der Brache stehen bleiben.

Im Laufe des Septembers soll ein vierter Foodtruck auf dem Areal dazukommen. Die Gemeinde befindet sich derzeit in Abklärungen, was für ein Wagen das sein wird. Für Events an Abenden oder Wochenenden auf dem Luberzenareal sei die Gemeinde offen, sagt Broekema.

«Wir wollen, dass das Areal Raum für Neues bietet, für ein starkes Urdorf-Nord.»

Initiieren sollen das aber Dritte. Ein weiteres Ziel der Gemeinde sei es nämlich, sich in Hinblick auf die Betreuung des Areals allmählich zurückzuziehen, wie Leiter Stab Patrick Müller sagt. «Wir haben das Projekt angestossen, wollen aber, dass es in Zukunft autonom funktioniert.»