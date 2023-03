EC Urdorf: Die Zuschauer feierten ihr kleines «Holiday on Ice»

Urdorf Die Zuschauer auf der Weihermatt feierten ihr kleines «Holiday on Ice» Mit seiner opulent inszenierten Show «Romanza» brillierte der Eislaufclub Urdorf zum Abschluss der Saison. Christian Murer Jetzt kommentieren 19.03.2023, 17.42 Uhr

Die Tribüne der Kunsteisbahn Weihermatt ist am Freitagabend mit rund sechshundert Eislauffans sehr gut gefüllt. Eine erwartungsfrohe Stimmung herrscht, als der Gong ertönt und Allegra Milesi mit Chorus auftritt. Nach der Gruppe Interbronze folgt als erste Einzelläuferin Sinja De Crom mit einem bezaubernden Tanz. Anschliessend betreten die jüngsten Sternli den kunterbunten Paradiesvogel-Märchenwald.

Die Show «Romanza» ist bereits die vierte Aufführung, die der Eislaufclub Urdorf in dieser veränderten Form jeweils zum Saisonabschluss dem Publikum präsentiert. Haben die Eisläuferinnen und Eisläufer am Schaulaufen ihre Küren der jeweiligen Saison präsentiert, liegt der Fokus nun auf dem Showcharakter – vergleichbar dem einer professionellen Eisshow. Dabei steht ein zentrales Thema im Mittelpunkt, das mit aufwendigen Kostümen, sorgfältig ausgewählter und fein abgestimmter Musik, einer modernen Lichttechnik und ausgefeilten und komplexen Gruppenchoreografien inszeniert wird.

Meisterhafte Leistung aller Beteiligten

Das Ergebnis selbst war, wie bereits in den Jahren zuvor, eine meisterhafte Gesamtleistung aller Beteiligten, die mit begrenzten Ressourcen von Zeit und Geld etwas auf die Beine gestellt haben, was eigentlich schier unmöglich scheint. Nur ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass das Publikum abermals eine einmalige Show erleben durfte. Die strahlenden Augen der vielen beteiligten Nachwuchstalente, die so hart für diesen Abend trainiert haben, und die stolzen Gesichter von Eltern, Verwandten und Freunden im Publikum haben offenbar sämtliche Anstrengungen und Entbehrungen vergessen lassen.

«Nach drei Jahren Pause konnten wir endlich unsere Show ‹Romanza› aufführen. Diese Show planten wir 2020, als der Lockdown kam», sagte Sandra Bolognese, Präsidentin des EC Urdorf, nach der Show. Megastolz sei nun das ganze Team mit dem Haupttrainer Fabrizio Urso sowie allen Helferinnen und Helfern nach dem Auftritt. Sie schwärmt von der erwartungsfrohen Stimmung in den Garderoben und der ausgelassenen Freude, die vom Eis auf das Publikum überschwappte.

«Unsere Läuferinnen haben einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. Die Kostüme und das brillante Lichtkonzept haben die Show zum ‹Holiday on Ice› verwandelt», sagt sie. Auch Helfer Dominic Dedial hatte Freude, beim Anlass dabei sein zu dürfen: «Mich hat das ganze Team hinter der Kulisse sehr beeindruckt. Alle haben einen super Job gemacht», so der 15-jährige Eishockeyaner aus Birmensdorf.

