Die Kinder brachten Urdorf mit ihren Räben zum Leuchten

Urdorf Die Kinder brachten das Dorf mit ihren Räben zum Leuchten 21 Kinder nahmen am Freitagabend am Umzug in Urdorf teil. Begleitet wurden sie von Tambouren und anschliessend spielte die Harmonie Urdorf vor dem Schulhaus Moosmatt. Florian Schmitz 07.11.2021, 10.07 Uhr

Am Freitagabend fand der Räbeliechtliumzug in Urdorf statt. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Räbeliechtliumzug in Urdorf Christian Murer / Limmattaler Zeitung Gross ist die Freude an den schönen Schnitzarbeiten. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Mit Stolz zeigen die Kinder ihre selbst gebastelten Räbeliechtli. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Die Kinderaugen leuchteten genauso wie ihre Räben. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Der Musikverein Harmonie spielte vor dem Schulhaus Moosmatt, dirigiert von Pädy Telli. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Das Trompetenregister der Harmonie Urdorf. Christian Murer / Limmattaler Zeitung Vor dem Familienzentrum im Moos 37 gabs Hot Dogs sowie Orangen-Punsch und Glühwein. Christian Murer / Limmattaler Zeitung

In vielen Limmattaler Gemeinden finden zurzeit wieder die traditionellen Räbeliechtliumzüge statt. In Urdorf zogen am vergangenen Freitagabend elf Kindergartenkinder sowie zehn Erst- und Zweitklässler mit stimmungsvoll leuchtenden Räben los in die kalte Nacht.

Begleitet wurden sie von 29 Lehrpersonen und über 60 helfenden Kindern. So zeigten etwa Fackelträger den Weg durch die Dunkelheit. Angeführt wurde der Umzug von den Tambouren Helvetia aus Zürich und anschliessend spielte die Harmonie Urdorf vor dem Schulhaus Moosmatt.