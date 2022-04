13 Jahre dauert es bis die Kanti Limmattal zu ihrer Schule kam

Urdorf Die Kantonsschule Limmattal musste 13 Jahre lang auf ihr eigenes Schulgebäude warten 1981 bewilligte das Zürcher Stimmvolk einen Kredit von 57,5 Millionen Franken für den Bau einer Schulanlage in Urdorf. Zuvor wurden die Schülerinnen und Schüler in gemieteten Schulhäusern und in Pavillons unterrichtet. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.04.2022, 19.40 Uhr

Im Vorfeld zu der Abstimmung 1981 warben Limmattaler für den Schulhausneubau im Industriegebiet Nord in Urdorf. zvg

Der 27. September 1981 markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Kantonsschule Limmattal. 63 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten genehmigten damals einen Kredit von 57,5 Millionen Franken für den Bau einer Schulanlage in der Luberzen in Urdorf. So kam die Kanti fünf Jahre später zu ihrem ersten eigenen Schulgebäude, in dem sie noch heute beheimatet ist. Vorbei waren die Zeiten im Provisorium. Die Kantonsschule Limmattal war zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits 13 Jahre alt.

Am 24. April 1973 wurde sie als Filialabteilung der Kantonsschule Zürich Freudenberg vom damaligen Zürcher Erziehungsdirektor Alfred Gilgen eröffnet. 116 Schülerinnen und Schüler sowie 10 Hauptlehrpersonen zählte der Betrieb. Unterrichtet wurden die Jugendlichen in gemieteten Räumen der Schulgemeinde Urdorf. Gleichzeitig wurden im Industriegebiet Nord die ersten sechs Doppelpavillons errichtet. Geplant wurde die Erstellung eines Gymnasiums in Etappen mit dem Endausbau für 63 Klassen und 1300 Schülerinnen und Schüler. Bis 1977 wurde die Anlage auf 14 Pavillons erweitert.

Im Jahr 1977 beschloss der Regierungsrat die Verselbstständigung der Filialabteilung Urdorf zur Kantonsschule Limmattal. Franz Germann wurde zum ersten Rektor ernannt. Die Kanti erhielt eine eigene Aufsichtskommission mit der damaligen Erziehungsrätin Elisabeth Kopp als erster Präsidentin.

1979 wurde der erste Kredit von 56,6 Millionen Franken für einen Schulhausbau von den Zürcher Stimmbürgern abgelehnt. Vorgesehen war ein Gebäude mit Fachzimmern für Natur- und Geisteswissenschaften sowie Verwaltungs- und Arbeitsräumen. Klassenzimmer waren keine geplant. Der Klassenunterricht sollte weiterhin in den Pavillons stattfinden.

1981 wurde das Projekt für 57,5 Millionen Franken schliesslich vom Zürcher Stimmvolk abgesegnet. Das neu ausgearbeitete Projekt beinhaltete Klassenzimmer und war auf rund 750 bis 800 Schülerinnen und Schüler ausgerichtet.

1984 erfolgte die Grundsteinlegung für den Bau des Schulhauses.

Am 25. und 26. März 1986 konnten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen die neue Schulanlage beziehen. Den Umzug und die Bepflanzung der Umgebung besorgten die Jugendlichen, die Lehrerschaft und das weitere Personal des Gymnasiums.

Am 12. und 13. September 1986 fand die festliche Einweihung der neuen Schulanlage als «Tage der offenen Tür» statt. Am offiziellen Festakt nahmen Gäste aus dem Kantonsrat, den Bezirksbehörden, den Gemeinden des Einzugsgebietes, die Rektoren anderer Kantonsschulen sowie Vertreter der Erziehungsdirektion, des Hochbauamtes und die beteiligten Architekten, Ingenieure und Unternehmer teil.

