Urdorf: Kanti startete mit fulminantem Konzert ins Jubiläumsjahr

Urdorf Die Kanti startete mit einem fulminanten Neujahrskonzert ins Jubiläumsjahr Mit hochstehenden Auftritten begeisterte das Neujahrskonzert im Foyer der Kantonsschule in Urdorf das Publikum. Christian Murer Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Es ist erstaunlich und ebenso erfreulich, was die Schulmusikerinnen und

-musiker der Kantonsschule Limmattal sowie eine kultivierte Schülerschaft am traditionellen Neujahrskonzert zu Stande bringen. Im kargen Foyer der Kantonsschule bieten sie eine Stunde musikalische Leckerbissen auf anspruchsvollem Niveau dar. An demselben Ort, wo gewöhnlich die Schüler- und Lehrerschaft täglich ein- und ausgeht, stehen am Mittwochabend eine improvisierte Bretterbühne, Scheinwerfer, Notenpulte, Stühle, ein Bechstein-Flügel und ein wunderschönes Blumengesteck.