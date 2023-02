Urdorf Die Kanti feiert ihren 50. Geburtstag – und geht deswegen auf Tour in der Region Rektor Andreas Messmer und Prorektorin Simone Diezi Gull sagen, was im Jubiläumsjahr der Kantonsschule Limmattal geplant ist. Als Nächstes lädt sie am Samstag, 4. Februar, zu einem neuartigen Besuchsmorgen. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 07.32 Uhr

Rektor Andreas Messmer und Prorektorin Simone Diezi Gull. Mathias Förster

Für die Kantonsschule Limmattal ist ein besonderes Jahr angebrochen. Sie feiert 2023 ihren 50. Geburtstag. Zelebriert wird das Jubiläum mit verschiedenen Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt sind. Los geht es am Samstag, 4. Februar, mit einem neu konzipierten Besuchsmorgen. In zwei Schullektionen erhalten Besucherinnen und Besucher – neben Eltern und Verwandten sind auch weitere interessierte Erwachsene eingeladen – an diesem Vormittag Einblick in den Schulalltag. Zudem präsentieren sich sämtliche Fachschaften der Kanti an Marktständen und warten danach mit verschiedenen Highlights auf. Etwa einer Chemieshow oder einem Crash-Kurs «Kyrillisch».

Wieso der Besuchsmorgen an einem Samstag ist

Dass der Besuchsmorgen an einem Samstag stattfindet und nicht wie gewohnt unter der Woche, hat verschiedene Gründe, wie Prorektorin Simone Diezi Gull ausführt. Sie zeichnet für die verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen verantwortlich. «Viele Eltern sind berufstätig und haben unter der Woche weniger Zeit für einen Schulbesuch», sagt sie. Am Besuchsmorgen soll man sich aber Zeit nehmen können, auch um die ganze Vielseitigkeit der Kanti zu erleben.

Rektor Andreas Messmer ergänzt: «Die Besucherinnen und Besucher sollen Zeit und Musse finden, mit uns, aber auch untereinander, ins Gespräch zu kommen». Zudem, so Diezi Gull, sei es auch schön, wenn möglichst viele Leute zusammenkommen. Gerade nach den schwierigen Coronajahren, die Besuchstage verunmöglicht hätten.

Eine schulinterne Feier steht am 1. April auf dem Programm. Dann findet der Kantiball statt. «Er soll ein Hausfest für die Schülerinnen und Schüler werden», sagt Diezi Gull. Sie hoffe, dass auch viele Lehrpersonen anwesend sein werden.

Die Geschichte der Kanti Limmattal umfasst nun bereits ein halbes Jahrhundert. Mathias Förster Das wird 2023 mit verschiedenen Anlässen gefeiert. Mathias Förster Gewissermassen den Auftakt ins Jubiläumsjahr bildete das Neujahrskonzert am 11. Januar. Mathias Förster Weiter geht es nun mit dem neukonzipierten Besuchsmorgen am Samstag, 4. Februar. Mathias Förster Am 1. April wird hausintern gefeiert, dann steigt nämlich der diesjährige Kantiball. Mathias Förster Unter dem Motto «KSL on the road» ist die Kantonsschule dann ab Mitte März an verschiedenen Orten in ihrem Einzugsgebiet präsent. Mathias Förster Am 14. März und am 22. März heisst es etwa die «KSL singt», zuerst im Alterszentrum Sandbühl in Schlieren und eine Woche später im Alterszentrum Weihermatt in Urdorf. Mathias Förster Am 21. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Märtplatz in Affoltern am Albis ein gemischtes Programm mit Musik sowie deutschen und englischen literarischen Leckerbissen. Am 18. Juni sind ein Bandauftritt und eine Tanzperformance im Freibad Fondli in Dietikon geplant. Mathias Förster Im September ist ein Mathe-Rätsel-Event, der aus einer Maturarbeit entsteht, an der Primarschule Unterengstringen angedacht. Mathias Förster Abgeschlossen wird die Tour in Schlieren, wo an der Primarschule Reitmen ein Skills-Park aufgestellt wird. Mathias Förster Ein offizieller Festakt für geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft findet am 19. April statt. Abgerundet werden die Jubiläumsfestivitäten mit zwei moderierten Gesprächen am 28. September beziehungsweise am 2. November in der Mensa der Kantonsschule. Dabei unterhalten sich Ehemalige mit Ehemaligen. Sie sollen zeigen, was alles nach der Kantonsschule auf die Maturi und Maturae warten könnte. Mathias Förster

«KSL on the road» bis nach Affoltern am Albis

Die von der Prorektorin angesprochene Vielseitigkeit der Kantonsschule soll auch an den anderen öffentlichen Jubiläumsanlässen im Zentrum stehen. Unter dem Motto «KSL on the road» ist die Kantonsschule ab Mitte März an verschiedenen Orten in ihrem Einzugsgebiet präsent. Am 14. März und am 22. März heisst es etwa die «KSL singt», zuerst im Alterszentrum Sandbühl in Schlieren und eine Woche später im Alterszentrum Weihermatt in Urdorf.

Auch in Affoltern am Albis, in Dietikon und in Unterengstringen wird die Kanti auf ihrer Tour Halt machen. Am 21. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Märtplatz in Affoltern ein gemischtes Programm mit Musik sowie deutschen und englischen literarischen Leckerbissen. Am 18. Juni sind ein Bandauftritt und eine Tanzperformance im Freibad Fondli in Dietikon geplant. Im September ist ein Mathe-Rätsel-Event, der aus einer Maturarbeit entsteht, an der Primarschule Unterengstringen angedacht. Abgeschlossen wird die Tour in Schlieren, wo an der Primarschule Reitmen ein Skills-Park aufgestellt wird.

«Mit der Tour wollen wir die Leute in unserem Einzugsgebiet abholen und ihnen zeigen, was an der Kantonsschule alles geleistet wird»,

sagt Diezi Gull. Viele Schülerinnen und Schüler seien unter anderem auch musisch sehr aktiv.

Der offizielle Festakt für geladene Gäste aus Politik und Gesellschaft findet am 19. April statt. Zu diesem Anlass wird auch eine Festschrift veröffentlicht. Abgerundet werden die Jubiläumsfestivitäten mit zwei moderierten Gesprächen am 28. September beziehungsweise am 2. November in der Mensa der Kantonsschule. Dabei unterhalten sich Ehemalige mit Ehemaligen. Sie sollen zeigen, was alles nach der Kantonsschule auf die Maturi und Maturae warten könnte.

Gerade auch die Ehemaligen mit im Boot zu haben, ist aus Sicht von Rektor Messmer wichtig. «Das ist ein Zeichen der Verbundenheit», sagt er mit Bezug auf den Ehemaligenverein, der einen Fonds ins Leben gerufen hat, um Schülerinnen und Schüler finanziell zu unterstützen. Dieser Fonds soll nun auch während des Jubiläumsjahres geäufnet werden.

Ab Samstag kann man den Kanti-Hoodie kaufen

Denn die Kanti hat extra zum 50. Geburtstag Hoodies mit einem eigens kreierten Jubiläums-Logo designt, die erstmals am Besuchsmorgen gekauft werden können. Das Logo, das aus fünf verschieden grossen und farbigen Kugeln besteht, spiele auf Zahl 5 an und stehe unter anderem für die vergangenen fünf Jahrzehnte, sagt Diezi Gull.

Der Gewinn aus dem Hoodie-Verkauf kommt dem Ehemaligen-Fonds zugute. «Wir wollen nicht, dass Schülerinnen und Schüler bei etwas nicht mitmachen können, weil das Geld fehlt», ergänzt Messmer. Deshalb sei der Fonds wichtig, etwa um allen, die es wollen, den Besuch eines Skilagers zu ermöglichen.

Den Zusammenhalt innerhalb der Schule heben sowohl Diezi Gull als auch Messmer hervor. Denn in den über 25 Jahren, die die beiden nun schon an der Kanti tätig sind, hat sich eines nicht geändert, wie der Rektor sagt: «Als ich hier angefangen habe, waren wir eine kleine und familiäre Schule. Mittlerweile sind wir an unsere Kapazitätsgrenzen gestossen, familiär ist die Schule aber nach wie vor.» Auch das soll im Jubiläumsjahr vermittelt werden, in dem auch die Baustelle für die ­Erweiterung der Kantons­schule weiterläuft.

Die Kantonsschule Limmattal in Urdorf feiert Jubiläum und ist zugleich eine Baustelle – sie wird zurzeit erweitert, nachdem sie an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen ist. Mathias Förster Die Baustelle hat eine eindrückliche Grösse. Mathias Förster Insgesamt dauern die Kanti-Bauarbeiten von 2021 bis 2025. Mathias Förster An verschiedenen Stellen treffen die Baustelle für den Erweiterungsbau und das bestehende Gebäude direkt aufeinander. Mathias Förster Der Neubau soll 2024 fertiggestellt werden ... Mathias Förster ... und bis 2025 soll dann auch der Umbau von bestehenden Bauten abgeschlossen sein. Mathias Förster Das ganze Projekt kostet 80,6 Millionen Franken. Mathias Förster Die «Penzisbettini Architekten» zeichnen für die Architektur verantwortlich. Mathias Förster Der Ausbau der Kanti Limmattal ist unter anderem aufgrund steigender Schülerzahlen nötig. Mathias Förster Der Erweiterungsneubau wird im Minergie-P-Eco-Standard realisiert. Mathias Förster Die Bauarbeiten haben im Juni 2021 begonnen. Mathias Förster Im April 2022 war sodann die Grundsteinlegung. Mathias Förster

