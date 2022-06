Urdorf wertet 1200 Einzelanträge zur Richtplanrevision aus

Urdorf Die Gemeinde wertet 1200 Einzelanträge zur Richtplanrevision aus Bei der öffentlichen Mitwirkung gingen viele Einwendungen zu Themen wie Verkehr, Siedlung, Landschaft und Energie ein. Florian Schmitz 14.06.2022, 19.40 Uhr

Die Landschaft ist ein Thema, zu dem in der öffentlichen Auflage diverse Einwendungen eingingen. Florian Schmitz

Seit August erneuert die Gemeinde Urdorf ihren kommunalen Richtplan. Am 30. November soll die Gemeindeversammlung über die Totalrevision abstimmen. Aktuell werden die im Rahmen der Mitwirkung eingegangenen Anträge ausgewertet und die Vorlage für die Versammlung finalisiert, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. In der von Mitte Januar bis Mitte März durchgeführten öffentlichen Auflage seien 65 Rückmeldungen mit insgesamt 1200 Einzelanträgen eingegangen – die meisten davon über die digitale Mitwirkungsplattform.